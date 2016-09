Reserviläiset järjestävät syyskävelyn Aitoossa

Luopioisten reserviläiset elvyttivät viime vuonna vanhan kevätkävelyperinteen. Silloin liikkeelle lähdettiin isänpäivän aikaan marraskuussa.

Aitoossa järjestetty tempaus keräsi aktiivijäsenten lisäksi mukavasti myös muuta väkeä. Niinpä tapahtuma uusittiin keväällä Luopioisissa. Syyskuun viimeisenä sunnuntaina ollaan jälleen liikkeellä Aitoossa.

Muutaman kilometrin mittaiselle syyskävelylle lähdetään Aitoon keskustasta 25.9. kello 12 alkaen. Reserviläiset pitävät lähtö- ja maalipistettä kanttiineineen kolmen tunnin ajan, joten noin puolen tunnin lenkin ehtii kiertää, vaikka lähtisi liikkeelle kahden jälkeenkin.

Syyskävely on kaikille avoin ja maksuton ulkoilutapahtuma, johon voi osallistua yksin, kaksin tai joukkueella. Reitti on helppokulkuinen, joten siitä selviää myös lasten kanssa. Matkalla on maanpuolustusaiheisia tehtäviä, joista osassa pienimmät voivat tarvita vanhempien apua.