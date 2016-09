Sokerijuurikas kasvaa Laitikkalassa

Vilske käy karsinoissa, kun ruokinta-automaatti jakaa ruoan kaukaloihin ja possut hakevat paikkaansa rivissä. Reijo Keskisen sikalassa eläimet kasvavat kymmenen yksilön karsinoissa, kaikkiaan tilalla on 800 sikaa.

– Pienihän tämä yksikkö on, pohjanmaalaiset kutsuvat tätä 4H-kerhotoiminnaksi, Keskinen naureskelee.

Keskisen sikala on kuitenkin sopivan kokoinen hoidettavaksi yksin peltotöiden ohella. Isoimmissa sikaloissa eläimiä on tuhansia.

Sydän-Hämeessä tilojen määrä on vähentynyt puoleen aiemmasta, sillä tuottajan sianlihasta saama hinta on pudonnut Venäjän kaupan tyrehtymisen ja Saksan ylituotannon myötä. Keskinen kuitenkin pitää tuotantoaan vielä kannattavana.

– Nyt sianlihasta maksetaan tuottajalle 99 senttiä kilolta. Jos siinä olisi edes 20 senttiä lisää, se pitäisi tiloja elinkelpoisina, muttei vielä tuntuisi lihatiskillä asioivan kukkarossa, Keskinen sanoo.

Myös Kiinan markkinoilta odotetaan kasvua, mutta myynti sinne ei ole lähtenyt vetämään.

– Liekö Suomi sanonut jotain ihmisoikeuksista, Keskinen arvelee.

Sikatilojen harveneminen uhkaa Suomen ruoantuotannon omavaraisuutta, ja siitä Keskinenkin on huolissaan. Ruoantuotannon pitäisi olla mitoitettu kotimaiseen tarpeeseen nähden, ylituotantokaan ei ole hyväksi.

Yksi iso riski sikaloille on afrikkalainen sikarutto. Tautia ei ole koskaan tavattu Suomessa, mutta lähialueille se on levinnyt viime vuosien aikana. Tautiin ei ole lääkitystä, ja se johtaa yleensä aina eläimen kuolemaan. Muut eläimet tai ihmiset eivät tautiin sairastu.

– Tauti leviää hyvin helposti, joten sen torjunta on tärkeää, Keskinen kertoo.

Työpaikka kotitilalta

Reijo Keskinen jäi kotitilalleen isännäksi, kun kaksi veljeä ja sisko lähtivät omille teilleen. Maatilateknikon koulutuksen Lepaalla ja Lahdessa suorittanut mies otti vastuun tilasta vuonna 2001. Sitä ennen hän oli töissä tilalla, sillä isä ei paljoa ehtinyt tilan askareisiin raviharrastukseltaan.

Keskisen sikala on valmistunut vuonna 1977 ja sikoja kasvatettiin tilalla jo sitä aiemmin vanhassa navetassa. Alun perin sikala rakennettiin tuhannelle sialle, mutta kymmenen vuotta myöhemmin rakennettu automaattinen ruokintajärjestelmä kaukaloineen on vienyt tilaa sen verran, että kerrallaan kasvatettavien sikojen määrä on vähentynyt parilla sadalla.

Possut tulevat tilalle kymmenen viikon ikäisinä ja kasvavat tavoitepainoonsa 120-kiloisiksi 80–110 vuorokaudessa. Nopeimmin kasvaneet lähtevät keräilykuljetukseen vähitellen aiemmin ja loput yhdellä kertaa.

– Meillä on aina ollut sopimus HK Scanin kanssa, tosin firman nimi on muuttunut monta kertaa matkan varrella. Meiltä siat lähtevät Forssan teurastamolle, Keskinen kertoo.

Sikojen lähdettyä sikala pestään huolella, ja se kuivuu ennen seuraavan possuerän saapumista. Possut tulevat eri kasvattamoista muun muassa Padasjoelta ja Hankasalmelta. HKScan hoitaa niiden hankinnan.

Keskinen kasvattaa suurimman osan sikojen tarvitsemasta ohrasta tilan omilla pelloilla, joita on 60 hehtaaria. Ohran lisäksi siat syövät ST1:n etanolin valmistuksesta ja Koskenkorvan tärkkelystehtailta jääviä liemiä ja ostorehuna hankittavaa kuivatiivistettä.

– Ruokinta-automaatti valmistaa ruoan viisi kertaa päivässä ja lisää joukkoon sopivasti vettä, Keskinen selostaa.

Pellot tuottavat sioille ruokaa, ja vastaavasti sikojen lanta käytetään pelloilla lannoitteeksi. Jonkin verran lantaa Keskinen ajaa myös muiden pelloille. Peltotöiden ja sikojen lisäksi Keskisen töihin kuuluu metsänhoitoa. Omaa metsää löytyy 140 hehtaaria.

– Kyllä tässä hyvälle rengille olisi töitä, muttei näillä tuottajahinnoilla pysty palkkaamaan, mies harmittelee.

Eläinten olot tarkassa valvonnassa

Siat vipeltävät karsinoissaan vilkkaasti, kun Reijo Keskinen heittelee niille sanomalehtiä. Aika pian lehdet ovat silppuna lattialla ja innokkaat kärsät tonkivat niitä kilpaa.

– Maaseudun tulevaisuus on parasta, siinä kun ei ole niittejä, Keskinen kertoo.

Hänen äitinsä puhdetöihin kuuluu niittien irrottaminen muista sanomalehdistä.

Lehtien lisäksi siat saavat virikkeekseen turvetta, sahanpurua ja heinää. Näin ne pääsevät toteuttamaan lajityypillistä käyttäytymistään eli tonkimista.

– Olin mukana Italiaan suuntautuneella tutustumismatkalla ja sikäläisissä sikaloissa virikkeitä ei sioille annettu. Selityksenä oli, että riittää, kun materiaalit ovat varastossa, Keskinen naureskelee.

Toinen sikojen hyvinvointiin liittyvä asia on saparoiden typistäminen. Suomessa sitä ei sallita. Keski-Euroopassa saparoiden typistäminen on tavanomaista. Se tuo tuotantoon lisää tehoa, sillä silloin sikoja voidaan kasvattaa ahtaammin.

– Stressaantuessaan sika puree toisen häntää ja bakteerit pääsevät haavojen kautta selkäytimeen. Tällaisessa tapauksessa sika on menetetty, Keskinen selittää.

Suomessa häntien pureskelu vältetään tarjoamalla sioille riittävästi tilaa.

Keskinen ei halua heikentää suomalaisten sikojen hyvinvointia, vaan hän perustelee näkemyksillään suomalaisen ruoantuotannon laatua.

– Meiltä vaaditaan enemmän ja samalla markkinoille tuodaan huonommissa oloissa antibioottien avulla kasvatettua lihaa. Eihän sellaisen kanssa voi pärjätä hintakilpailussa, mies harmittelee.

Viimeisin vaatimus byrokraateilta on ollut lantaritilöiden uusiminen tiheämmiksi.

– Nyt siat tykkäävät makoilla niiden päällä ja tekevät tarpeensa muualle. Tämä vähän teettää isännällä lisätöitä, Keskinen kertoo.

Mukana vaikuttamassa

Eläinten olojen lisäksi Reijo Keskinen nostaa lihan hintakeskusteluun myös teurastamojen käytännöt eri maissa.

– Saksassa lihanleikkaajalle maksetaan tuntuvasti vähemmän kuin Suomessa, jolloin lihan hintakin on edullisempi. Meillä työntekijöiden asema on niin vahva, että he pystyvät mielenilmauksillaan horjuttamaan koko tuotantoketjun toimintaa, Keskinen kertoo.

Jos tehtaalla järjestetään seisokki, eläimet jatkavat kasvamistaan sikalojen tietyn kokoisille eläimille määritellyissä tiloissa, mikä aiheuttaa ongelmia niiden hyvinvoinnille ja kustannuksia tuottajalle. Vastaavasti emakkosikalat joutuvat pulaan, kun porsaita ei saada kasvatussikaloihin.

– Näitä tilanteita tulee eteen vähän turhan usein, Keskinen sanoo.

Näkemyksellinen mies on ollut mukana vaikuttamassa. Maaliskuussa hän osallistui tuottajien traktorimarssiin Helsingissä.

– Saimme ymmärrystä ja olimme marssilla kuin rock-tähtiä, kun väki vilkutti meille Mannerheimintien varrella, Keskinen hymyilee.

Keskinen on mukana myös kunnallispolitiikassa. Hän on Pälkäneen ympäristölautakunnan jäsen, ja meneillään on jo kolmas kausi lautakunnassa.

Ympäristöasioita hoidetaan myös omalla tilalla, jossa on viiden hehtaarin metsälaidun. Perinnebiotooppia hoitaa kaksi Ahlmanilta tullutta hiehoa.

– Ensi vuonna hiehoja tulee neljä, koska ELY-keskus määrää niin, Keskinen kertoo.

Metsälaidun rajoittuu järveen, mutta aitaukseen jaetaan päivittäin vettä myös vesijohdolla.

Aina jotain uutta

Reijo Keskisen työpäivät venyvät helposti 12-tuntisiksi, mutta mies ei valita.

– Olen pienestä asti kasvanut tähän työhön, Keskinen kertoo.

Sikalassa hän käy vähintään kaksi kertaa päivässä. Häiriötilanteista tulee ilmoitus kännykkään, mutta näitä sattuu hyvin harvoin. Tuottajan työssä on oma vapautensa, mutta virheitä ei sallita. Työn tulos palkitsee.

– On hieno hetki, kun saa hyvälaatuiset siat lähtemään ja on onnistunut kasvatuksessa, Keskinen kertoo.

Hyvä sikala on toiminut pian neljä vuosikymmentä, mutta investointeja tarvitaan tilalla säännöllisesti. Uusimpana hankintana Keskisellä on suomalaista tuotantoa oleva Valtra-traktori, joka tuli tilalle yleiskäyttöön peltotöihin. Edellinen suuri investointi oli kuivaava viljasiilo, jonka on ollut käytössä nyt neljä vuotta.

– Kuivaava siilo on ihan ehdoton, se toimii kuivurina ja varastona samalla kertaa.

Työssä tarvitaan paitsi investointeja myös jatkuvaa uuden oppimista.

– Joka päivä täytyy oppia jotain, muutoin viljelijä putoaa kärryiltä, Keskinen painottaa.

Tuottajille nykyisin niin tärkeitä paperitöitä hoitaa Liisa-vaimo, jolla on myös pitkä kokemus sikatilan hoidosta. Oman sikalansa hän tyhjensi tammikuussa.

– Ilman Liisaa olisin kyllä pulassa, ilman häntä en pärjäisi, Keskinen kehuu vaimoaan.