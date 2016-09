Vanhuudesta, mukaansatempaavasti

Kirjailija Markku Pääskysen ammatissa on paljon etuja: siinä mieskin voi synnyttää lapsia, tappaa ilman vankilatuomiota, tuhota maapallon ja jälleenluoda sen millaiseksi hyväksi.

– Tykkään leikkiä todellisuudella. Kirjoittamalla voin saada ihmiset käyttäytymään haluamallani tavalla ja sijoittaa heidät minne ikinä haluan. Kai jokainen kirjailija työssään leikkii sellaista pientä jumalaa, Pääskynen toteaa.

Jumala-kirjailijan roolissaan Pääskynen on muun muassa luonut wanna be -sarjamurjaajahahmon, joka tunnustaa murhia, joita ei ole tehnyt. Vastaavuuksia-teokseen Pääskynen on puolestaan kirjaillut rakkausdraaman, jonka henkilöistä osa on päähenkilön mielikuvituksen tuotetta.

- Sanotaan, että kirjailijan pitää tietää suurin piirtein kaikki luomastaan maailmasta. Todellisuudessa en itsekään tiedä, ketkä kirjan henkilöistä ovat todella olemassa kirjan maailmassa, ja ketkä eivät.

Aivot kasvoivat lukiossa

Markku Pääskynen oli lapsena keskinkertainen kirjoittaja. Vapaa-ajalla ei syntynyt romaaneja ja runoja monien varhain kutsumuksensa löytäneiden tulevien kirjailijoiden tavoin, ja ainekirjoittamisesta hän sai tyydyttäviä numeroita.

– Minua kiehtoivat kaikki oudot ilmiöt, ja käytinkin lähes kaiken aikana ufoista lukemiseen.

Vasta lukioaikana kirjoittaminen alkoi kiinnostaa.

– Kai aivoni alkoivat kasvaa vasta tuolloin. Lukiossa aloin ilmaista itseäni kirjoittamalla. Tosin ei silloinkaan mitään hyviä tekstejä syntynyt. Hyvällä tuurilla kirjoituksistani löytyisi yksi tai kaksi toimivaa lausetta, Pääskynen väittää.

26-vuotiaana Pääskynen sai kunniamaininnan J. H. Erkon kirjoituskilpailusta. Sen innoittamana yliopistosta juuri valmistunut Pääskynen alkoi kirjoittaa romaaneja ja lähetellä niitä kustantamoihin.

– En saanut kustantamoista mitään vastauksia. Kunnes vuonna 2002 kustannustoimittaja Silja Hiidenheimo otti minuun yhteyttä ja kertoi, että Tammi halusi julkaista Etanat-teokseni.

Perheen äiti ei jaksa elää

Markku Pääskynen kirjoittaa surullisista, traagisistakin aiheista. Sarjamurhaajasta, kuolonuhreja vaativasta liikenneonnettomuudesta ja äidistä, joka ei jaksa elää.

– Tavallaan se on kummallista, koska en itse ole erityisen surullinen ihminen. En todellakaan vello joka päivä missään syvissä vesissä, vaikka joku kai niin kirjojeni perusteella voisi kuvitellakin.

Ihmismielen äärirajat ja -kokemukset ovat kuitenkin aina kiehtoneet Pääskystä. Finlandia-palkintoehdokkaana olleessa Vihan päivä -romaanissa hän kuvaa masentunutta perheenäitiä, joka tappaa perheensä. Kirjan taustalla on Suomessa pari vuotta ennen kirjan julkaisua tapahtunut perhetragedia.

– Muistan kuinka aiheella mässäiltiin lehdissä ällötykseen saakka. Mietin, voisiko sellaisesta aiheesta kirjoittaa ymmärtäväisesti. Tätä ei kai saisi myöntää, mutta kirjoitin Vihan päivän puolessa vuodessa. Olin pureskellut ja pohtinut aihetta etukäteen niin paljon, että sen maailmaan oli helppo upota.

Mutta taipuu Pääskysen kaunis, eloisa kieli muuhunkin kuin elämän miinusmerkkisten tapahtumakulkujen kuvaamiseen. Vuonna 2012 ilmestyneessä Roona saa vastauksen -teoksessa Pääskynen kuvaa rakastunutta pariskuntaa.

– Halusin kirjoittaa rakkausromaanin, koska rakkaus oli silloin elämässäni vahvasti läsnä. Kuten se on vieläkin, Pääskynen hymyilee.

Vastaavuuksia teoksen ristiriitaista vastaanottoa Pääskynen puolestaan kavahti sen verran, että päätti kirjoittaa seuraavaksi humoristisen romaanin.

Mutta ei Enkelten kirjasta varsinaisesti mitään huumoripläjäystä syntynyt. Siitä syntyi surullisen kaihoisa yksilön voimien hiipumista kuvaava kirja, jossa on kuitenkin lohtuisa ja toivoa herättävä loppu. Niin kuin on myös uusimmassa, Finlandia-palkintoehdokkaanakin olleessa Sielut-romaanissa.

– Lapsen katoaminen on yksi elämän kamalimmista peloista. Mielestäni paras tapa käsitellä tällaiset pelot on kohdata ne. Minä kohtasin pelkoni kirjoittamalla siitä kirjan.