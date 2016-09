Vuosi kierrätystä navetan parvella

– Valokuvissani en yleensä lähtökohtaisesti tavoittele mitään sen syvällisempää sanomaa. Oma näkemykseni on useimmiten puhtaasti esteettinen, ja pyrkimykseni on tuottaa myönteisesti koettavia elämyksiä, joissa miljööllä on erityisen merkittävä rooli kuvattavan henkilön ohella. Ihmiskuvien hieno ominaisuus on kuitenkin silti myös mahdollisuus yrittää nähdä pinnan allekin, kangasalalainen Arto Löfgren miettii.

58-vuotias arkkitehti on harrastanut valokuvausta aktiivisesti kuutisen vuotta. Löfgren on keskittynyt viimeiset kolme vuotta pääasiassa henkilökuvaukseen. Ihmiskuvaukseen siirtyminen tapahtui vähitellen, kun mies yhä useammin hyvien kuvauspaikkojen äärellä upeissakin valaistusolosuhteissa havaitsi kaipaavansa kuviin jotain lisää.

– Maisemakuvauksessa aamu-usvan keskeltä auringon kiilaan olisi voinut sopia yhtä hyvin niin hirvi kuin alaston ihminenkin. Hirviä ei kuitenkaan saa aina tilauksesta kuvauspaikalle, mutta innokkaita ihmismalleja sen sijaan tuntui pian olevan tarjolla enemmänkin, joten valitsin tämän saavutettavuudeltaan helpomman aiheen kuviani täydentämään, Löfgren kertaa.

Löfgrenin käyttämät mallit ovat yleensä parikymppisiä naisia. Kuvaaja kertoo kuvaavansa kaikenikäisiä malleja, mutta esimerkiksi harrastemalliryhmistä kuvauksiin on hakeutunut eniten nuoria naisia.

– Hyvin nopeasti kävi ilmeiseksi, että he hakeutuivat malleiksi nimenomaan voimauttavassa mielessä. Monet mallit ovat itse korostaneet, kuinka he kamppailevat itsetunto- ja ulkonäköpaineiden kanssa – usein eniten juuri ne, joilla viimeksi olettaisi ainakaan jälkimmäisiä olevan. He ovat kertoneet, kuinka tärkeää heille on, että heistä on otettu kuvia, joissa he kokevat olevansa henkisesti vahvoja ja kauniita, Löfgren kertoo.

Löfgrenin valokuvia on nähtävillä syyskuun ajan Mikkolan Navetalla Luopioisissa. Esillä on myös kolmen muun taiteilijan – Inkeri Roivaisen, Katariina Roivaisen ja Ritva Kovasinin – teoksia.

– Kaikilla meillä on mielenkiinto ihmisen kuvaamiseen, jokaisella meistä on oma tapa ja näkökulma. Ihminen on ehkä vaikein kuvattava taiteessa, ei vähiten sen vuoksi, että katsojat ovat kriittisiä. Biologia on virittänyt meille tarkan instrumentin kanssaihmisten havainnointiin ilmeiden, eleiden ja aikeiden tulkitsemiseksi. Aihe on siis koko ajan läsnä ja henkilökohtainen, Katariina Roivainen pohtii.

Katariina Roivainen itse hakee teoksiinsa arjen näennäisesti tavallista tapahtumaa, joka saa yksilössä aikaan jotain täysin uniikkia.

– Haen siis aukkoja, säröjä ja kurkistusikkunoita. Hetkiä, jolloin unohtaa itsensä, niitä hetkiä kun ”alkaa tapahtua”, Katariina Roivainen määrittelee.

Leikittelyä ja öljyväritöitä

Katariina Roivaisen sisaren, Inkeri Roivaisen, töitä taas määrittelee todellisuuden heilauttaminen, tietty leikillisyys ja outous.

– Huovutetuissa töissä olen tutkinut huovan maalauksellisia ulottuvuuksia. Nukenteko taas on liikuttanut painopistettä kolmiulotteiseen ilmaisuun. Haluan nukeillani huojuttaa arkisia käytänteitä ja tarjota leikin avoimia vaihtoehtoja. Esimerkiksi sarjassa Kodinkoneiden kesyttäjät androgyyni hahmo ottaa ilon irti pesukoneen linkoamisesta, Tampereella asuva Inkeri Roivainen toteaa.

Niin ikään Tampereella asuvalta Ritva Kovasinilta on näyttelyssä esillä etenkin öljyväritöitä.

– Kaikkia mahdollisia maalaustekniikoita kokeiltuani öljyvärit ovat edelleen ominta alaani. Mieluisimpia aiheita ovat ihmiset eri tilanteissa sekä muotokuvat. Maalauksen ohella teen innolla savitöitä. Aiheina ja malleina käytän usein valokuvia – kuten myös muutamissa nyt esillä olevissa töissä, Kovasin kertoo.

Ihmisyyden kerroksia -näyttely Mikkolan Navetan kalleriassa 5.- 30.9. Katariina Roivainen, Inkeri Roivainen, Ritva Kovasin, Arto Löfgren. Näyttely on avoinna ti-to, la klo10-15, pe klo10-18. Eräitä poikkeuksia saattaa esiintyä arkipäivinä.