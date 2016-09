Kangasalan Vesi nostaa hintoja

Kuhmalahden vesilaitos yhdistyi Kangasalan Veteen vuodenvaihteessa toimittuaan sitä ennen erillisenä taseyksikkönä. Kuhmalahdella vesilaitoksen toiminnan tulot eivät ole riittäneet kattamaan menoja ja investointeja, ja toiminta on pyörinyt tappiollisena noin 160 000 euron verran vuodessa. Kangasalan Vesi onkin esittänyt, että vesilaitoksen toiminta-aluetta supistettaisiin Kuhmalahdella, koska vesihuollon järjestämiseen ei ole nykyisessä laajuudessa taloudellisia edellytyksiä. Vesihuollon edelleen laajentamisen puolestaan nähdään vaarantavan vesilaitoksen häiriöttömän toiminnan.

– Kuhmalahdella on kuitenkin suhteellisen laajat verkostot. Toiminta-aluetta supistamalla toisaalta pystytään pitämään kustannukset ja sitä kautta maksut kohtuullisina sekä turvaamaan vesilaitoksen kannalta toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset, selvittää Kangasalan Veden toimitusjohtaja Antti Kytövaara.

Nykyiset jäteveden ja vesijohdon sisältävät toiminta-alueet on määritellyt Kuhmalahden kunnanvaltuusto vuonna 2009. Kirkonkylän ja Pohjan alueita koskevasta Kangasalan Veden tekemästä supistamisesityksestä päättää aikanaan Kangasalan kunta. Vesilaitoksen mukaan toiminta-alueiden supistamisessa on noudatettu samoja toiminta-alueiden määritysperiaatteita kuin muuallakin Kangasalan Veden alueilla.

Kytövaara muistuttaa, että toiminta-alueen ulkopuolellakin voi olla voimassa olevia vesihuoltosopimuksia. Niinpä jo tehtyjä sopimuksia ei mahdollisten muutosten myötä olla purkamassa, vaan asiakkaiksi jo liittyneet jatkavat vesilaitoksen asiakkaina kuten tähänkin asti. Vesilaitoksella on Kuhmalahden alueella 445 vesiliittymää ja 130 viemäriliittymää. Uusia liittymiä halutaan toiminta-alueella myöntää, jos se vain verkostokapasiteetin puitteissa on mahdollista.

Kuhmalahden alueelle ei nähdä tarpeelliseksi määrittää vesihuoltolain tarkoittamaa hulevesialuetta, koska hulevesiviemäriä on alueella varsin vähän.

Siirtoviemäri käyttöön loppuvuodesta

Loppuvuodesta valmistuva Kuhmalahden siirtoviemärilinja kirkonkylästä Sahalahteen on Kangasalan Veden tämän vuoden suurin yksittäinen hanke. Tähän mennessä putkea on saatu vedettyä maahan jo noin kahdeksan kilometrin verran, kun kokonaismittaa rakennettavalle linjalle kertyy noin 18 kilometriä. Siirtoviemärin käyttöönoton jälkeen kirkonkylän jätevedenpuhdistamon on määrä jäädä pois käytöstä.

Kuhmalahden siirtoviemärin jälkeen isoimmat menoerät vesilaitokselle ovat vesijohtojen ja jätevedenpumppaamojen peruskorjauksissa.

– Putkisto on meillä kohtuullisessa kunnossa, mutta kyllähän se korjausta vaatii. Korjauksia tehdään erillisen ohjelman ja eteen tulleiden kokemusten mukaan, toimitusjohtaja Kytövaara kertoo.

Myös uuden Lamminrahkan alueen vesihuollon rakentaminen tulee olemaan vesilaitokselle merkittävä investointi lähitulevaisuudessa.

Vehkajärven vesihuolto etenee

Pitkään selvitelty Vehkajärven alueen vesihuollon järjestäminen on etenemässä suunnitelmista toteutukseen.

– Pohjavesiasiat eivät aina ole niin nopeita selvittää, Kytövaara muistuttaa.

Vehkajärven vesihuollon tiimoilta järjestettiin kuntalaistilaisuus jo syksyllä 2012. Viime vuonna tehtyjen, vedenottokaivon veden laatua ja riittävyyttä tutkineiden selvitysten perusteella päädyttiin siihen, että uuden pohjavedenottamon rakentaminen on tarpeen.

Nyt on neuvottelujen tuloksena valmisteltu maanvuokrasopimusta, jolla nykyinen vedenottamo saataisiin korvattua uudella Kuusitien varteen rakennettavalla ottamolla. Alustavia kaivopaikkatutkimuksia on jo tehty.

Vehkajärven vesihuollon kehittäminen oli yksi Kuhmalahden ja Kangasalan kuntaliitoksessa neuvotelluista yhdistymisavustusten käyttökohteista.