Lujalle jäi mietittävää ennen kauden alkua

Sopivammin se ei olisi toisaalta voinut päättyä. Vuosina 2002–03 syntyneiden maakuntasarjakauden huipentanut Pälkäneen Luja-Lukon ja Kangasalan Urheilijat -68:n kohtaaminen tarjosi tuttuja elementtejä kaikista joukkueiden aiemmista keskinäisistä otteluista. Tiukkoja tilanteita molemmissa kenttäpäädyissä, huikeita yksilö- ja yhteen pelaamisen taidon näytteitä sekä vaihtopenkkiä kylmääviä nukahduksia eri puolilla kenttää.

Sarjan viihdyttävimmäksi joukkueeksi nitropeliensä ansiosta nousseen pälkäneläisjoukkueen maalisaldo näytti tulostaululla tälläkin kertaa piirun verran enemmän kuin kangasalalaisten, vaikka totuuden nimissä voitto olisi voinut mennä kummalle tahansa. Nyt ratkaisumaalia ei sentään tarvinnut odottaa viimeiselle peliminuutille asti.

Ottelun ja kauden Pitkäjärvellä lopettava vihellys päätti samalla pälkäneläisen Jarmo Nummisen 14-vuotisen urakan Luja-Lukon vaihtopenkin takana. Sillä, päättyikö kausi ja valmennusura voittoon vai tappioon, ei – sarjan hengen mukaisesti – olisi oikeastaan ollut merkitystä sen kummemmin Nummiselle kuin pelaajillekaan.

– Lähtökohta sarjassa ei ole koskaan ollut kilpailullinen, vaan tarkoituksena on ollut luoda mahdollisuus harrastaa ja tarjota muutakin kuin pelkkää harjoittelua. Näen sarjan täyttäneen paikkansa. Pelkästään 2002–03 syntyneessä ikäluokassa on viiden maakuntasarjakauden aikana pyörinyt satoja nuoria, ja kaikkien ikäluokkien joukkuemäärästä päätellen tälle näyttäisi olevan sosiaalista tilausta, hän huomauttaa.

Alussa ikäluokan 2002–03 sarjassa pelasi neljä joukkuetta, ja suurimmillaan maakuntasarja kasvoi yhdeksän joukkueen mammuttiliigaksi. Tällä kaudella sarjaa tahkottiin kuuden porukan voimin.

Maakuntasarjassa ovat tällä kaudella pelanneet omia keskinäisiä pelejään myös nuorempien ikäluokkien, vuosina 2004–05 ja 2006–07 syntyneiden, joukkueet. Vanhimmalla ikäluokalla on kuitenkin sarjaa pyörittäneen Nummisen ajatuksissa erityinen tunnearvo.

– Aloitin tämän ikäluokan kanssa vuonna 2009, jolloin yhteiskoulun salissa oli avauskerralla 13 pelaajaa. Siitä porukasta ei ole enää tässä joukkueessa ketään jäljellä, mutta aina kun osa on lyönyt hanskat tiskiin, on tilalle tullut uusia.

Aki Laurén on yksi näistä matkan varrella kyytiin nousseista. Hänen pysäkkinsä on itse asiassa vielä varsin lähellä, sillä kauden päätösturnaus oli hänelle vasta kolmas, jossa hän oli mukana maakuntasarjassa. Joukkueeseen hän lähti, kun muutama jo joukkueessa pelannut koulukaveri alkoi kysellä mukaan.

– Ajattelin, että voisihan sitä tehdä jotain muutakin vapaa-ajalla kuin olla koneella. Tämä on ollut ihan hauskaa, ei liian totista, Laurén sanoo.

Mailaa ei puristeta tappioissakaan

Myös KU-68:n joukkue todistaa oikeaksi olettamuksen siitä, ettei voitoilla ole sarjassa suurinta merkitystä.

– Meidän joukkueessamme on hyvä henki, vaikka usein hävitäänkin. Maakuntasarjaa on ihan kivaa ja rentoa pelata, koska ei tarvitse ottaa kaikkea liian tosissaan. Salibandy on mielestäni kiva laji, koska siinä saa tehdä hienoja maaleja ja oppia uusia asioita. On myös mukavaa saada uusia kavereita, summaa nuori Niki Koivisto.

Koivisto on käynyt joukkueen harjoituksissa ja peleissä muutaman muun pelaajan tavoin Orivedeltä. Hyvä ryhmähenki on vetänyt paikalle vieläkin kauempaa; edelliskauden päätteeksi perheensä kanssa Poriin muuttanut Teemu Grönroos on järjestellyt viikonloppumenonsa niin, että hän on pystynyt osallistumaan lähes kaikkiin sarjan turnauksiin punapaitojen riveissä.

KU-68:n valmentajistoon kuuluva Harri Köntti arvelee, että joukkueen yhteishenki – ja ennen kaikkea menestys kentällä – voisi olla vieläkin parempaa, jos harjoituksia olisi useammin kuin kerran viikossa.

– Toisaalta pelaajat ovat varmaan myös hakeutuneet tämäntyyliseen joukkueeseen, jossa ei treenata hampaat irvessä vaan keskitytään suhteellisen vapaaseen pelaamiseen ja kaikille annetaan samat mahdollisuudet, hän miettii.

Köntti arvostaa maakuntasarjaa korkealle.

– Se antaa lapsille tasavertaisen mahdollisuuden kokeilla salibandyn pelaamista, opettaa sääntöjä ja yleensäkin joukkuepelin toimintaa. Osa pelaajista saa ehkä kipinän hakeutua kovempaan sarjaan ja osa taasen pitää tästä vapaammasta sarjasta enemmän.

Hän itse päätyi valmennusryhmään varsin perinteistä reittiä pari vuotta sitten.

– Vaikutti siltä, että muuten joukkueen toimintaa ei olisi jatkettu – ja omalla pojalla kuitenkin oli pelihaluja. Valmennuspuoli on ollut myös itsellekin hyvää opetusta.

Yhteistyö kolmen valmentajan kesken on sujunut mutkattomasti. Pelinjohdon kinkkisimmät hetket ovat olleet lähes poikkeuksetta pelaajien jakaminen turnauksissa eri pelipaikoille ja erityisesti maalivahdin tontille; etukäteisilmoittautumisista huolimatta vasta turnauspaikalla on lopulta nähty, ketkä kaikki ovat paikalla.

– Meillä pojille ei ole nimetty kiinteitä pelipaikkoja kauden ajaksi, vaan olemme pyrkineet sekä huomioimaan poikien toiveet että toisaalta kierrättämään vähemmän haluttuja pelipaikkoja erikseen joka turnaukseen.

Kun voitot ovat olleet tiukassa, yksittäiset pelaajat ovat saaneet lohdutusta joka pelissä jaettavasta tsempparipalkinnosta. Sitä ei luonnollisesti ansaita hattutempuilla ja nollapeleillä vaan reiluilla otteilla, positiivisella asenteella ja joukkuetovereiden tukemisella.

Kun tulee tiettyyn ikään...

Jarmo Numminen kehuu sarjaan osallistuneita nuoria hyväkäytöksisiksi ja fiksuiksi; kukkoilijoita ja ongelmapelaajia ei ole juuri turnauksissa näkynyt. Osin tähän on vaikuttanut kilpailuvietiltään nälkäisimpien pelaajien pelaaminen pääosin muissa sarjoissa, mutta vaikutuksensa on myös sarjassa mukana olevien joukkueiden edustajien yhteistyöllä ja yhdessä laadituilla pelisäännöillä.

Yhteisen talkoohengen myötä maakuntasarjasta ei ole myöskään koitunut osallistuville joukkueille juuri minkäänlaisia kustannuksia.

Maakuntasarjan valmentajat istahtavat toukokuussa jälleen yhteisen pöydän ääreen vetämään kautta yhteen ja miettimään ensi kauden mahdollisia yhteistyökuvioita. Siihen palaveriin Numminenkin aikoo kokoonkutsujana osallistua, vaikka ensi syksynä häntä ei enää mukana nähdäkään. Hän uskoo ainakin Pälkäneellä ja Kangasalla olevan edelleen kiinnostusta yhteistyöhön – vaikka tiedostaakin vanhimman ikäluokan pelaajien tulevan tietyllä tapaa ”haastavaan ikään”.

– Vaikka pelaamisen nyt jotkut sitten lopettaisivatkin, uskallan väittää, että hekin palaavat jossakin vaiheessa takaisin lajin pariin... maakuntasarjan kautta heille on kuitenkin saatu tarjottua järkevää tekemistä ja monelle lisäksi kipinä lajia kohtaan.