Muutosta monella tasolla

Nuijanmäki sai uuden yrityksen, kun Muutos! By Katri Laaninen avasi ovensa viikko sitten. Paikka pitää toistaiseksi sisällään parturi-kampaamon, personal trainerin, muskareita, Reiki-hoitoja sekä vyöhyketerapiaa. Muillekin palveluille on ovi avoinna.

– Toivon, että tästä tulee oikea hyvinvointikeskus, yrittäjä Katri Laaninen sanoo.

Laanisen yritys Muutos vuokrasi toimitilat vaaleankeltaisesta talosta, jossa toiminut aiemmin Saaris-Sähkö. Nyt tilaan on remontoitu kampaamo sekä sohvaryhmän käsittävä odotustila. Viereinen tilava huone odottaa vielä pintaremonttia ennen kuin se avataan asiakaskäyttöön.

Laaninen on ammatiltaan parturi-kampaaja sekä vastikään kouluttautunut personal trainer, joka sai omaan kriisiinsä ison avun liikunnasta. Nyt hän haluaa auttaa muita monipuolisen lajivalikoiman avulla.

– Itse opastan asiakkaitani muun muassa kahvakuulailussa, kuntosalilla, lenkkipolulla tai oman kehon painoharjoittelussa. Näissä tiloissa on mahdollisuus monenlaiseen muuhunkin liikuntaan ja pururata alkaa aivan tuosta vierestä.

Tiloistaan Laaninen ei ole mustasukkainen, vaan toivottaa kaikki muutkin ohjaajat tervetulleiksi alivuokralaisikseen.

– Itse olen ajatellut pitää perjantait ja lauantait vapaata, jolloin täällä voisi hyvin olla mutta toimintaa. Sen sijaan sunnuntaisin kampaamo on auki, hän lupaa.

Verkostossa jo kolme yrittäjää

Ensimmäiset kumppanit tilan käyttäjiksi löytyivät jo kesällä omasta tuttavapiiristä. Yhteistyö tuli puheeksi muskareita ja Reiki-hoitoja tekevän Minna Liljedahlin sekä vyöhyketerapiaa ja kotiapua tarjoavan Kirsi Urkon kanssa.

– Minna tässä kuviossa on ollut promoottorina, muut naiset kiittelevät.

He ovat myös toistensa palvelujen käyttäjiä, joten ajatus yhteistyöstä tuntui kaikista luontevalta.

– Kesän aikana syntyi jo ajatus yhteisistä hoitoilloista, mutta sitten Katrin suunnitelma tämän tilan vuokraamisesta loksautti kaikki palat paikoilleen, Liljedahl kertoo.

Katri Laaninen keksi tyhjillään olevan tilan kävellessään sen ohi usein iltalenkeillään. Pian hän otti yhteyttä omistajaan ja niin Muutos alkoi konkretisoitua.

Iloa, apua ja tukea kriiseihin

Minna Liljedahlin kesäkuun alussa toimintansa aloittanut Mielilaulu järjestää muskareita ja lauluhetkiä kaiken ikäisille. Yrittäjän voi tilata vetämään musiikkituokioita vanhuksille tai vaikkapa lasten syntymäpäiville tai järjestää muskarikutsut ystäville.

– Opettajantyöstäni kaipaan eniten nimenomaan musiikkitunteja ja bändikerhoa. Nautin suunnattomasti ilon tuottamisesta ihmisille musiikin kautta, Liljedahl kertoo.

Muskareiden ohella Liljedahl tekee Reiki-hoitoja. Ala on innostanut opiskelemaan lisää ja tämän vuoden puolella hän valmistuu Reiki-mestariksi, joka voi hoitamisen lisäksi toimia myös kouluttajana.

– Reiki-hoidossa tapahtuu valtava rentoutuminen, mistä tulee hyvä ja levollinen olo. Reiki haastaa ihmisen kehon muutoksen tielle, hän kuvaa hoitojensa vaikutusta.

Kirsi Urkko perusti Apukikka-yrityksensä puoli vuotta sitten. Toimialoina ovat vyöhyketerapia ja kotiapu.

– Refleksologia eli koko kehon vyöhyketerapia antaa pehmeän vaihtoehdon vaivojen ja elämän kriisien hoitamiselle. Autan myös vauvojen koliikkia vyöhyketerapialla, Urkko kertoo.

Apukikan kotiapu on monimuotoista. Valikoimassa on niin kotitöitä, leivontaseuraa kuin keskusteluapuakin. Apukikan palveluja on saatavana yhtenä päivänä viikossa sekä iltaisin.

– Pääasiassa teen töitä asiakkaan kotona, mutta jatkossa vuokraan mahdollisesti tilaa myös Muutoksesta, Urkko kertoo.

Palvelua kaiken ikäisille

Muutos, Mielilaulu ja Apukikka tarjoavat kaikki palvelujaan kaiken ikäisille, Mielilaulu ja Apukikka ihan vauvasta lähtien. Naisia yhdistää halu tukea ihmisiä muutoksessa positiiviseen suuntaan.

– Ihan kuten Katri on saanut apua omaan kriisiinsä liikunnasta, minä sain omaani Reikin kautta, Minna Liljedahl kertoo.

Kirsi Urkko puolestaan on tottunut kuuntelemaan ihmisten ahdinkoa herkällä korvalla.

– Lapsiperheissä avun tarve on erilainen kuin yksinäisillä vanhuksilla, Urkko tietää.

Naisten palvelut myös tukevat toisiaan ja he suunnittelevatkin yhteisiä palvelupaketteja erilaisiin tarpeisiin.

Ideat eivät energiseltä joukolta lopu ja niitä pursuaa keskustelussa esiin jatkuvasti lisää.

– Olen ajatellut ohjattua temppukerhoa alakouluikäisille, Katri Laaninen kertoo.

Temppuryhmien lisäksi Laaninen toivoo ohjattavakseen aikuisten ryhmiä.

– Kuka tahansa voi koota ryhmän, joka kokoontuisi johdollani säännöllisesti, Laaninen kannustaa.

Koska naisten yritysten toiminta on vasta alkutaipaleella, kaikkea markkinointimateriaalia ei ole vielä saatu valmiiksi. Jokaisella yrityksillä on kuitenkin jo facebook-sivut, Mielilaululla myös nettisivut. Myös Muutoksen www-sivut ovat työn alla.

Avajaiset Pimeän kaupan iltana

Vaikka Muutos on jo avannut ovensa asiakkaille, varsinaisia avajaisjuhlia vietetään Pimeän kaupan iltana perjantaina 23.9. kello 16 alkaen.

Avajaisissa toimintaansa esittelevät Muutoksen lisäksi myös Mielilaulu ja Apukikka. Luvassa on ainakin hyvin tarttuvaa iloista mieltä ja avajaistarjouksia.