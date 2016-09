Veneilijöiden mitta on alkanut Pälkäneellä tulla täyteen jatkuvista murroista ja varkauksista. Jo jonkin aikaa puheissa on vilahdellut vapaaehtoisen vahtiringin perustaminen, ja nyt ryhmää ollaan kokoamassa tosissaan. Pälkäneläisyrittäjien taannoisen esimerkin mukaisesti tarkoituksena on kierrellä vorojen suosimissa kohteissa öisin ja viikonloppuisin ja ehkäistä varkauksia.

Yksi mukaan lähteneistä on Erkki Iivonen, joka pitäisi parhaana toiminnan käynnistämistä mahdollisimman pian.

– Tällä voitaisiin mielestämme ehkäistä varkauksia tai ainakin olla häiriöksi tekijöille, hän näkee.

Iivonen toivoo mahdollisimman monen vapaaehtoisen ilmoittautuvan suoraan hänelle esimerkiksi puhelimitse numeroon 0400 620192.

– Pari kaveria tarvittaisiin aina reissulle, mutta jos pareja saadaan vain kaksi tai kolme, vahtivuoroja tulee aika taajaan. Yrittäjien rinkiin löytyi aikoinaan väkeä, joten toivottavasti tähänkin, hän sanoo.

Veneilijöiden tavoin Pälkäneen kuntakaan ei katso vorojen temmellystä hyvällä.

– Tuollainen toiminta ei ole missään nimessä hyväksyttävää. Kunta on tilanteesta huolissaan ja pahoillaankin, mutta sen vaikutusmahdollisuudet ovat melko rajalliset, huokaisee kunnan tekninen johtaja Matti Vesava.

Tekninen lautakunta on keskustellut mahdollisuudesta lisätä valaistusta tai jopa asentaa valvontakameroita venerantoihin. Investointeja on kuitenkin pidetty turhan kalliina.