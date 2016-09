Pokestopeilla avautuu Lureja Pimeän kaupan illassa

Perjantain Pimeän kaupan illassa jahdataan tarjoustuotteiden lisäksi myös virtuaalihahmoja. Sydän-Hämeen Lehti jalkautuu illan aikana keskustan pokestopeille eli paikkoihin, joissa Pokémon Go -pelaajat keräävät palloja ja jahtaavat Pokémon -hahmoja.

Lehden Pokémon -tiimi avaa stopeille Lureja, jotka houkuttavat paikalle puolen tunnin ajan pokémoneja. Luren ansiosta uusia hahmoja ilmestyy kolmen minuutin välein, joten pelissä pääsee eteenpäin tavallista nopeammin. Vaikeimpien hahmojen pyydystämisessä palloja saattaa kulua runsaasti, joten niitä kannattaa kerätä riittävästi ennen perjantaita.

Ensimmäinen Lure avataan seurakuntatalon pokestopilla kello 16. Sen jälkeen tiimi kiertää keskustan pokestopeja, joita sijaitsee muun muassa Kostianvirran taistelun muistomerkillä, linja-autoasemalla, Helluntaiseurakunnan Katukappelilla ja Sammonkulmalla. Lurejen avautumisesta kerrotaan Pälkäneen Pimeän kaupan illan Facebook -sivulla. Ensimmäisenä paikalle ehtiville pelaajille jaetaan Kesän 2016 pelipaitoja.

Pokestopeilla voi paitsi jahdata hahmoja, myös tutustua peliin. Opastajina toimivat nuoret pelaajat.

Älypuhelimilla ja tableteilla pelattava Pokémon Go on ajankohtainen ilmiö, joka on saanut liikkeelle valtavat joukot. Lasten lisäksi pelistä ovat innostuneet nuoret aikuiset, jotka ovat omassa lapsuudessaan pelanneet Pokémonia konsolipeleillä ja katsoneet televisiosta siitä tehtyä piirrettyä.

Kaupungeissa suosituimmat pokestopit ja niiden Luret keräävät valtavat määrät pelaajia.

Pokestopeja on paljon muun muassa Helsingissä Suomenlinnassa ja Vantaalla Heurekassa. Tampereella Pikku Kakkosen puistossa on toisinaan pelaajia niin paljon, etteivät lapset tahdo mahtua leikkimään. Maaseudulla pelissä eteneminen on hitaampaa, koska pokestopeja on harvemmassa.

Pimeän kaupan illassa pelin tuoma kuhina yhdistyy kaupalliseen kuhinaan.

– Jotkut yrittäjät ovat ottaneet tarjouksissaan huomioon sen, että liikkeellä voi olla edellisvuosia nuorempaa väkeä, jolla tulee pokestopeja kiertäessään nälkä ja jano, Pimeän kaupan iltaa järjestävä Anssi Kukkonen Sydän-Hämeen Lehdestä kertoo.

Lehti on pokestopien lisäksi paikalla myös perjantaina avautuvalla Hyvinvointikeskus Muutoksella. Jaossa on kello 16–21 kaasupalloja ja myynnissä pelipaitoja pimeään tarjoushintaan.