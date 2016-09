Kaivanto etsii ostajaa

Maanantaiaamuna Vehoniemen Alamajassa – entisessä Willa Kosmoksessa – käy kova kuhina. Uusi omistaja ja ravintolan yrittäjä Marjut Järvinen mittailee paikkaa katseellaan, siirtelee huonekaluja ja tekee viimeisiä viilauksia.

– Töitä riittää vielä ennen lauantaita, mutta kyllä me silloin avaamme, Järvinen huikkaa.

Kuluva viikko huipentaa remontin, jota Kaivannossa sijaitsevassa, Virpi Kinnusen entisessä taiteilijakodissa on tehty kohta vuoden päivät. Talon yläkerrassa sijaitsee paitsi Järvisen myös hänen vanhempiensa yksityiskoti. Yläkerta remontoitiin viime syksynä ensimmäiseksi. Alakerrassa on nykyisin iso ravintolasali ja kaksi pienempää ravintolakabinettia, ammattilaiskeittiö sekä kahvilahuone.

Remontti on tehty huolellisesti ja vanhaa kunnioittaen. Ison salin yhdeltä seinältä on kuorittu näkyviin vanha hirsiseinä, ja seinäpintoihin on valittu maalisävyjä, jotka sopivat 1800-luvun lopulla rakennettuun taloon: lemmikinsinistä, vanhaa roosaa ja vaaleanvihreää. Ravintolatilan valaisimet on löydetty huutokaupoista.

– Kahvilahuoneen laatoitus taas on vanhaa marokkolaistyyliä jäljittelevää, paksua laattaa, mikä sopii mielestäni hyvin talon tunnelmaan, Järvinen mainitsee.

Kahvila avaa ovensa yleisölle tulevana lauantaina kello 10. Myöhemmin Alamajan toiminta painottuu tilausravintolapuoleen. Tavoitteena on käynnistellä ravintolatoimintaa muun muassa työhyvinvointiin tähtääville yritysten tyky-ryhmille. Anniskeluoikeuksia Alamajalla ei vielä ole, mutta Järvinen tekee parhaansa, jotta ne ravintolalle saataisiin.

– Paikalla on vuoden mittaan käynyt paljon uteliaita kyselemässä, mitä talolla tapahtuu ja mitä sinne tulee. Halusimme

aloittaa toimintamme kahvilalla, sillä näin kuntalaisilla on mahdollisuus tulla tutustumaan remontin läpikäyneeseen taloon. Pääpainopisteemme on kuitenkin tilausravintolapuolella, Järvinen kertoo.

Alun perin suunnitelmana oli, että ravintola olisi avannut ovensa jo kesäksi. Remontti kuitenkin viivästyi monen yhteensattuman summana. Remontissa on tehty omin käsin kaikki se, mikä vain suinkin on mahdollista: vain keittiö, sähkötyöt ja putkityöt on teetetty ammattilaisfirmoilla.

Ympyrä sulkeutuu

Marjut Järviselle vuoden takainen muutto Tampereen Härmälästä Kaivantoon tarkoitti samalla ympyrän sulkeutumista. Hänen vanhempansa, Pirkko ja Matti Järvinen, pyörittivät samassa rakennuksessa 1980-luvulla Vehoniemen Alamaja -nimistä ravintolaa ja myös asuivat siellä.

– Asuin lapsuuteni ja nuoruuteni rakennuksen yläkerrassa. Vanhempani ostivat talon 1970-luvun loppupuolella. Moni kangasalalainen saattaa muistaa heidät myös entisen Laivakahvion, terveyskeskuksen kanttiinin ja Vesaniemen kioskin pitäjinä. Isäni rakensi aikoinaan myös Kaivannossa sillanpielessä sijaitsevan grillin, Marjut Järvinen kertoo.

Järvinen on yrittänyt selvitellä nykyisen kotinsa historiaa nettilähteiden avulla. Talon rakennutti kesäkodikseen ilmeisesti helsinkiläinen varatuomari Ilmola. Pihapiirin puuliiterin pystypuusta löytyy edelleen merkintöjä, joissa seurataan varatuomarin Jaakko-pojan kasvua. Jonkin lähteen mukaan entinen Willa Kosmos on ollut jossain vaiheessa myös Suomen Matkailuyhdistyksen omistuksessa.

– Ja kunta lunasti talon jossain vaiheessa itselleen. Vanhempani myivät talon vuonna 1987 Jukka Yrjölälle, jonka menehtymisen jälkeen taiteilija Virpi Kinnunen osti sen itselleen. Kinnunen menehtyi vuonna 2014, ja me ostimme talon mieheni kanssa viime vuonna, Järvinen kertaa joitakin vaiheita talon historiasta.

Entisestä taiteilijakodista näkyy nykyisessä ravintolassa vielä joitakin jäänteitä. Muutama Virpi Kinnusen huopatyö tulee koristamaan sinistä kabinettihuonetta, ja talon rantasaunan takka on taideteos itsessään. Nykyinen omistaja aikoo vuokrata rantasaunaa yksityishenkilönä aina tarvittaessa.

– Ensin saunallakin pitää tosin tehdä pienimuotoista remonttia, Järvinen suunnittelee.

Suunnitelmia tulevasta

Vehoniemen Alamaja sijaitsee huikean kauniilla paikalla Kaivannon kanavan vieressä. Talo sijaitsee rinteen päällä, joten sieltä on hulppeat näkymät Roineelle ja myös Längelmävedelle. Paluu lapsuudenkotiin on ollut Marjut Järviselle hieno kokemus.

– Ei tätä paikkaa osannut nuorena niin arvostaa. Silloin oli kiire opiskelemaan ja omaan elämään, ravitsemusteknikoksi kouluttautunut Järvinen naurahtaa.

Järvinen on toiminut keittiöalan yrittäjänä neljä viime vuotta. Hän tekee keikkaa aina tarpeen mukaan, ja viime vuosina hän on työskennellyt eri puolilla Pirkanmaata. Ensi kuusta alkaen hän toimii sijaisena Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion keittiöllä.

– Aluksi pidän ravintolaa ja kahvilaa avoinna viikonloppuisin. Viimeistään ensi kesänä ravintolan on kuitenkin tarkoitus olla avoinna päivittäin, Järvinen sanoo.

Järvinen on suunnitellut tekevänsä yhteistyötä alueen muiden yrittäjien kanssa. Ravintola voisi tehdä yhteistyötä esimerkiksi hyvinvointipalvelualan yrittäjän kanssa. Sijainti Lahdentien varressa tekee mahdolliseksi myös esimerkiksi linja-autolla liikkuvien turistiryhmien ruokkimisen.

– Yhteistyökuviot ovat kuitenkin vielä niin alkuvaiheessa, ettei niistä sovi vielä julkisuuteen asti huudella, Järvinen naurahtaa.

Nainen haaveilee siitä, että saisi ravintolansa raaka-aineet mahdollisuuksien mukaan lähiseudun tuottajilta.

– Olisihan se hienoa, jos salaattiannosten kasvikset, keittojen vihannekset ja juurekset sekä leivonnaisiin käytettävät kananmunat ja jauhot tulisivat lähiseudun tuottajilta. Logistiikka taitaa olla tämän haaveen suurin haaste, mutta tavoitteita pitää aina olla, eikö niin?

Vehoniemen Alamaja avaa ovensa lauantaina 24.9. klo 10.