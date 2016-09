Keskustelua kasvusta ja omistajanvaihdoksesta

Pälkäneen ensimmäinen Yrittäjäksi-ilta veti paikalle heti 11 yrittäjyydestä kiinnostunutta henkilöä. Tilaisuuden järjestänyt elinkeinoasiamies Jaana Koivisto-Virtanen on illan suosiosta yllättynyt ja tyytyväinen.

– Oli todella iloinen yllätys, kun osallistujia oli näin paljon jo ensimmäisellä kerralla.

Yrittäjäksi-ilta rakentui pääasiassa Koivisto-Virtasen esityksestä, joka tarjosikin tuhdin tietopaketin yritystoiminnasta kiinnostuneille. Siinä käytiin tiivistetysti läpi kaikki yrityksen perustamisen perusasiat yrittäjän ominaisuuksista rahoituksen hakemiseen. Osallistujat kuuntelivat tarkkaavaisina ja muutamien esitettyjen kysymysten kautta asioihin saatiin lisäselvyyttä.

Jos tilaisuus jäi muiden menojen vuoksi väliin, uusi mahdollisuus tarjoutuu jo tammikuussa.

– Jatkossa Yrittäjäksi-iltoja pidetään neljä kertaa vuodessa, Koivisto-Virtanen lupaa.

Yrittäjähaaveet eri vaiheissa

Moni yrittäjyydestä haaveileva ylitti kynnyksen tulla tilaisuuteen jo ensimmäisellä kerralla. Joillakin suunnitelmat ovat jo niin pitkällä, että he jäivät pyydettäessä tilaisuuden jälkeen juttelemaan ideoistaan toimittajan kanssa.

Raimo Saar suunnittelee rakentamiseen ja viherrakentamiseen liittyvää yritystoimintaa. Seuraavaksi hän aikoo selvittää asiakaskuntaa.

– Sain tilaisuudesta kontakteja ja tietoja, miten edetä, Saar kiittelee.

Ypäjän hevosopistolta pian hevosenhoitaja-kengittäjäksi valmistuva Tea Eskola puolestaan suunnittelee tekevänsä yrittäjänä kengittäjän työtä. Hän aikoo saada liiketoimintasuunnitelman valmiiksi vielä ennen valmistumistaan tänä syksynä.

– Sain illasta paljon hyvää tietoa varsinkin rahoitus- ja vakuutuspuolen osalta, Eskola kertoo.

Lauri Kokkola oli paikalla hakemassa tietoa tulevaisuutta varten. Yrittäjäura siintää mielessä, mutta varsinaista liikeideaa ei vielä ole valmiina. Kokkola opiskelee rakennusmestariksi Hämeen ammattikorkeakoulussa ja opintoja on vielä reilu vuosi jäljellä. Myös Laitikkalassa sijaitseva maatila antaa mahdollisuuksia yritystoiminnalle.

– Tavoitteena on saada työkokemusta toisen palveluksessa ennen yrittäjäksi ryhtymistä, Kokkola kuvaa tulevaisuuden suunnitelmiaan.

– Täältä sain kuitenkin hyvää tietoa siitä, mistä lähden sitten liikkeelle, kun sen aika on, hän kuvaa illan antia.

Sopisinko minä yrittäjäksi?

Koivisto-Virtanen esitteli tilaisuudessa Yritys-Suomi sivustolta löytyvän testin, jossa jokainen voi testata omaa sopivuuttaan yrittäjäksi ja selvittää omat kehittämiskohteensa. Testin tekeminen ei vie paljoa aikaa ja tulokset antavat hyvän pohjan esimerkiksi keskusteluille yritysneuvojan kanssa. Testi löytyy osoitteesta https://oma.yrityssuomi.fi/entrepreneur-test

Kun liikeidea on syntynyt ja halu lähteä yrittäjäksi on olemassa, seuraava askel on tehdä liiketoimintasuunnitelma.

– Liiketoimintasuunnitelma on yrityksen käsikirja, joka auttaa hahmottamaan ja suunnittelemaan jäsentyneesti perustettavan yrityksen toimintaa ja kannattavuutta, sanoo Koivisto-Virtanen.

Liiketoimintasuunnitelma on asiakirja, jonka kanssa yritykselle on mahdollista hakea rahoitusta. Myös liiketoimintasuunnitelman rakentamiseen löytyy malleja ja pohjia netistä, esimerkiksi Yritys-Suomi -sivuston työkaluista tai Ensimetrin sivustolta.

Byrokratiaan apua

Yrittäjällä on viime kädessä vastuu monesta asiasta ja tämä saattaa aluksi hirvittää taipaleelle aikovia. Ratkaisun avain on siinä, että kysyy neuvoa viisaammilta ja hankkii luotettavat yhteistyökumppanit viranomais-, rahoitus-, vakuutus- ja kirjanpitoasioiden hoitoon.

Pääsääntöisesti elinkeinotoimintaa saa Suomessa harjoittaa ilman viranomaisen lupaa, mutta joillakin toimialoilla tarvitaan lupa tai ainakin ilmoitus viranomaiselle. Pääsääntöisesti kaikkien yritysten täytyy ilmoittautua kaupparekisteriin ja verottajan rekistereihin. Oma viidakkonsa on myös rahoitus- ja vakuutusasioiden markkinoilla.

Pälkäneellä tilanne on nyt erinomainen, sillä uusi elinkeinoasiamiehemme on kokenut yritysneuvoja, joka hallitsee byrokratian kiemurat ja ohjaa tarvittaessa eteenpäin. Alkaville – ja myös kokeneemmille - yrittäjille on olemassa hyviä tukipalveluja ja koulutusta, kunhan vain löytää alkulähteille.

– Minuun voi ottaa yhteyttä missä vaiheessa tahansa, kannustaa Koivisto-Virtanen.

Myös kokeneemmilta yrittäjiltä on hyvä kysyä neuvoja ja edellä mainitut www-sivustot toimivat tässäkin hyvinä tiedonlähteinä.

Rahoitusta alkuvaiheeseen

Yritystoiminta lähtee hyvin harvoin pyörimään valmiilla asiakaskunnalla ja tulorahoituksella, vaan alkuvaiheeseen tarvitaan tukea. Mahdollisuuksia on monia, käytetyimpiä ovat oma pääoma, lainarahoitus, yritystuet ja starttiraha.

Starttiraha turvaa aloittavan yrittäjän toimeentuloa yrityksen alkuvaiheessa. Sitä voi saada, jos ennen yrityksen perustamista työtön työnhakija tai siirtyy kokopäiväiseksi yrittäjäksi esimerkiksi opiskelusta, palkka- tai kotityöstä. Starttirahaa haetaan TE-toimistosta. Yritystoiminnan saa aloittaa vasta tuen myöntämispäätöksen jälkeen.

– Starttirahan saatavuus kannattaa varmistaa etukäteen, sillä tänäkin vuonna tilanne on vaihdellut melkoisesti, neuvoo Koivisto-Virtanen.

Yritystukia on monenlaisia ja niistä järjestetään oma Yritystuki-iltansa torstaina 12.11. kello 18–20. Paikkana on kunnantalon valtuustosali.