KU-68 rynnisti jatkoon Suomen cupissa

Pälkäneen ja Kangasalan salibandyn lippulaivat SB Luja ja KU-68 hakevat paikkaa Suomen cupin kolmannelle kierrokselle tulevana lauantaina. Molemmat joukkueet ovat tositoimissa Pitkäjärven liikuntahallissa Kangasalla KU-68:n isännöimässä turnauksessa, jossa ovat mukana myös SC Riihimäki ja Soittorasia IV.

Turnauspäivästä on pyritty rakentamaan kaikille sydänhämäläisille salibandyn ystäville viihdyttävä tapahtuma makkaragrilleineen ja kahviloineen.

– Yksittäisessä cupin pelissämme viime vuonna oli katsomossa lähes 150 ihmistä. Nyt jos Lujankin kautta saadaan väkeä paikalle, pari-kolmesataa katsojaa voisi olla mahdollista saavuttaa – tai miksei vaikka lehterit täyteen, KU-68:n Jussi Hietaranta aprikoi.

Samassa lohkossa tulevalla kaudella kolmosdivisioonassa pelaavat Luja ja KU aikovat tarjota kannattajilleen ja lajin ystäville yhteistä herkkua myöhemminkin. Seurat ovat sopineet, että niiden keskinäiset ottelut pelataan yksittäisinä otteluina, irrallaan muuten turnausmuotoisesta sarjasta. Yhtä ”paikalliskamppailua” isännöi KU ja toista Luja.

Cup-lauantaina oman suosikkinsa jatkoon pääsemistä joutuu Pitkäjärvellä jännittämään pitkän kaavan kautta. Kahdesta ensin pelattavasta ottelusta voittaja etenee finaaliin – jonka voittaja puolestaan varmistaa jatkopaikan. Avausottelunsa hävinneilläkin säilyy mahdollisuus jatkoon; näiden keskinäisen pelin voittaja pääsee pelaamaan finaalin hävinnyttä joukkuetta vastaan. Myös tämän ”pikkufinaalin” voittajalle avautuu paikka cupin kolmannelle kierrokselle.

– Se on todella hyvä systeemi joukkueille ja katsojille. Kaikki ei ole yhdestä pelistä kiinni, vaan kaikilla on kaksi tai kolme peliä ja mahdollisuus edetä jatkoon yhdestä tappiosta huolimatta, Hietaranta kehuu.

Otteluihin on vapaa pääsy. Ovet aukeavat kello 10, ja sydänhämäläisjoukkueista marssii ensin kentälle KU-68 kello 11 ja sen jälkeen SB Luja kello 12.15. Jatkopelit ovat vuorossa puoli kolmelta, varttia vaille neljä ja kello 18.

– Salibandy on Kangasalla ja Luopioisissa yhä hyvässä nosteessa, ja lauantaina näkee paljon hyviä – pääsääntöisesti – nousevia pelaajia. Taitoa kentällä on varmasti, meilläkin on mukana yksi kaveri, joka pelasi liigaa KrP:ssä viime kaudella.

Jatkoon ja kakkoseen

Jussi Hietaranta uskoo kangasalalaisten jatkopaikkaan; Soittorasia ja Luja ovat suunnilleen samaa tasoa ja Riihimäki ennalta hivenen muita heikompi.

– Pienestä se tulee olemaan kiinni, joten saa nähdä. Meillä on kuitenkin tälle kaudelle iso rinki ja kova, kenties kaikkien aikojen kovin porukka. Haluamme mennä kolmannelle kierrokselle, jolla odottaisi sitten vastustajana kakkosdivisioonajoukkue... mutta sitä on tietysti turha miettiä etukäteen.

Sen verran KU-68:ssa kuitenkin on jo tulevaa mietitty, että lokakuussa alkavan sarjakauden tavoitteeksi on aseteltu nousua kakkosdivisioonaan. Cupin pelit ovatkin oivia tasonmittareita ja kehitysaskeleiden ottopaikkoja alkavaa kautta ajatellen.

Hietarannalla on lauantaina myös oma henkilökohtainen tavoite.

– Aion viedä Hildénin Tommia längistä. Alkulämmittelyssä, jos ei muuten.

Luja aikoo venyä

SB Luja joutuu jatkopaikan metsästykseen ikävistä asetelmista. Joukkueen riveistä puuttuvat Jarkko Ottman ja Riku Kuiri, joita tuskin tullaan vähään aikaan näkemään tositoimissa. Kuiri saataneen takaisin vasta vuodenvaihteen jälkeen, mutta Ottmanin tilanne on vielä huonompi. Häneltä uhkaa jäädä väliin koko kausi, mikä on jättämässä ison loven Lujan hyökkäykseen – Ottman oli viime kaudella joukkueensa paras pistemies ja kantoi Joni Haatajan kanssa suurimman vastuun joukkueen tehoista.

”Pitkäaikaispotilaiden” lisäksi sivussa on ollut joukkueen yksi puolustuksen johtotähdistä, Markus Hilden. Hänen paluunsa Lujan takalinjoille saattaa kuitenkin tapahtua jo Pitkäjärven turnauksessa.

SB Lujan Tommi Hildén tiedostaa, ettei helppoja pelejä ole näistä lähtökohdista lauantaina luvassa.

– Kolme neljästä joukkueesta on kuitenkin samasta divisioonasta, joten haaste on suuri. Jatkoon pääseminen on silti totta kai tavoite, hän sanoo.