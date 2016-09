Pälkäne tarjoaa askelman pelaajakehityspolulla

Lentopallon kakkossarjakauteen hyvää kyytiä valmistautuva Pälkäneen Luja-Lukko ei tyydy vähään hakiessaan tuntumaa kovista peleistä. Pälkäneläisjoukkue saa perjantaina vieraakseen ykkössarjaa pelaavan Rantaperkiön Iskun Tampereelta.

Jotta ottelusta saataisiin paras mahdollinen hyöty irti, ovat pälkäneläiset perehtyneet Oskar Muurisen luotsaamaan vastustajaansa hyvin jo ennalta. Syytäkin on: ammattimaisesti harjoitteleva Isku todisti iskukykynsä jo elokuun lopussa pehmittämällä ykkössarjan ehdottomaan eliittiin kuuluvan Akaa-Volleyn. Jo keväällä nuori joukkue todisti henkisen kanttinsa pitävyyden nousemalla putoamiskurimuksesta kuiville nousujohteisin ottein ja voittamalla viimeiset ratkaisevat pelit.

Isku on täynnä tulevia tähtiä – maajoukkuesentteri Miki Jauhiaisesta lähtien. 205-senttinen sentteri Jauhiainen on kiistatta joukkueen kuumimpia nimiä. Hän nousi maajoukkueen rinkiin viime kesänä ja sai hiljattain myös A-maajoukkuedebyyttinsä Suomen ja Itävallan välisessä kohtaamisessa. Jauhiaista pidetäänkin jo nyt liigatason pelaajana, mutta hän on suuntaamassa Yhdysvaltoihin yliopistosarjaan, eikä pelaaminen liigatasolla siitä syystä ole mahdollista.

Jauhiainen ei suinkaan ole Iskun ainoa tulevaisuuden tähtipelaaja. Pehmeäsorminen passari Kasimir Luostarinen johti Suomen peliä tuoreimmassa 20-vuotiaiden EM-karsinnassa, ja nuorten maajoukkueryhmään kuului myös Luostarisen seurakaveri Ilari Toimela. Luostarinen oli lisäksi Iskun liigajoukkueen matkassa elokuun lopussa pelatussa erittäin kovatasoisessa Vjatsheslav Platonovin muistoturnauksessa Pietarissa.

Luja-Lukon ja Iskun välinen ottelu pelataan yhteiskoulun salissa, legendaarisessa Paelkaene Gardenissa, pälkäneläisittäin perinteiseen aikaan eli perjantaina kello 20. Otteluun on vapaa pääsy.

Luja-Lukko aloittaa oman kakkossarjakautensa vieraskentällä Aitolahden Rientoa vastaan 30. syyskuuta. Ensimmäinen kotiottelu on vuorossa perjantaina 7. lokakuuta. Tuolloin vieraisille saapuu pälkäneläisille entuudestaan tuntematon Loimaan Jankko.