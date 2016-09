Poliisi pyytää havaintoja 17-vuotiaasta Kasimir Pöystistä

Sisä-Suomen poliisi etsii 17-vuotiasta Kasimir Pöystiä, joka on poistunut kotoaan Kangasalta 31. elokuuta. Pöystiin on saatu toistuvasti yhteys puhelimitse ja hänen tiedetään liikkuneen ja oleskelleen muun muassa Kankaanpään alueella. Pöystin katoamiseen ei poliisin saamien tietojen perusteella liity rikosta, vaan hän on kateissa omasta halustaan.

Kasimir Pöysti on keskipituinen ja hoikka. Hänellä on ruskeat hiukset. Katoamispäivän vaatetuksesta ei ole tietoa. Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdolliset havainnot Pöystistä virka-aikana Kangasalan poliisin päivystysnumeroon 029 5415 074 ja muuna aikana hätäkeskukseen numeroon 112.