Lietteen tyhjennyshinnat kaksinkertaistuvat

Laittelin tuossa laskuja maksatukseen ja huomioni kiinnittyi Pirkanmaan jätehuollon vuosilaskuun 2016, mökkiläiselle 59,77 euroa. Jätteenpolton alkamisen ansiosta taksa on viime vuodesta alentunut runsaat viisi prosenttia, mutta nousee taas ensi vuodelle pari prosenttia. Summahan ei sinänsä ole suuri, mutta kysymys onkin sen määräytymisperusteista.

Minusta maksu on epäsuhteessa verrattuna vakituisen asuinkiinteistön maksuun (107,63 euroa), josta mökkiläisen maksu on noin 56 prosenttia. Mökillä vietetään kuitenkin keskimäärin vain 79 vuorokautta (=n. 22 % vuodesta). Palvelukin on heikentynyt ainakin omalta osaltani, kun Puutikkalantie 757:n ”retrokaatsi” on todellisuudessa lopetettu, vaikka se laskun mukana olleessa tiedotteessa vielä esiintyykin.

Kotikaupungissani vuoden mökkitaksalla tyhjennettäisiin 240 litran jäteastia torpan nurkalta kymmenisen kertaa! Maalla keräilyreitistä voi toki kertyä enemmän ajomatkaa, mutta Hämeenlinnaan asti ne meidänkin kaupunkiroskat roudataan.

Liekö nimi tässäkin tapauksessa enne, koska jätelainsäädäntö on viime aikoina tuottanut paljon roskaa huolimatta jaloista tarkoitusperistä (Pakkausasetus: ”Lainsäädännön tarkoituksena on muun muassa säästää luonnonvaroja ja ehkäistä ympäristölle koituvaa haittaa”), eikä tarvitse mennä edes ns. p-kalakiin asti.

Esimerkiksi pakkauksia koskevan tuottajavastuun toteuttaminen RINKI Oy:n toimesta lain minimivaatimusten mukaisena (kuinkas muutenkaan?) kuntien vastustuksesta huolimatta merkitsi keräyspisteiden huomattavaa vähenemistä ja roskaisuuden lisääntymistä metsäkaatopaikkoineen.

Toinen, vielä tuoreempi tapaus on sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen sosialisointi, jossa täysin toimiva ja hyvin palveleva järjestelmä korvattiin byrokraattisella, keskusjohtoisella mallilla (”Korjattiin”, vaikka ei ollut rikkikään!).

Samaan aikaan toisaalla puhutaan suureen ääneen ”läheisyys-, eli subsidiariteettiperiaatteesta”, jonka mukaan julkisen vallan päätökset tulisi tehdä mahdollisimman lähellä ihmisiä ja byrokratiassa käsitellä alhaisimmalla mahdollisella tasolla, kuten myös ”byrokratian poistotalkoista”, mutta ne ovat niitä juhlapuheita, ne. Arki on jotakin aivan toista. Valitettavasti.

Hannu Uusikartano

Valkeakoski/Puutikkala