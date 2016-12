Salatut viestit selville

1 1 19 9. Ratkaise salattu viesti.

Jonni Aho, Samuli Ukkonen ja Niko Pajula miettivät ensin kysymystä hetken. Sitten pojat keksivät nopeasti, että numerot viittaavat kirjainten järjestykseen aakkosissa.

– Aasi. Hei siitä tulee sana aasi. Kirjoitetaan se paperille, Pälkäneen yhteiskoulun 7 A-luokan pojat tuumaavat ennen kuin alkavat ratkaista seuraavaa tehtävää.

Tehtävät löytyvät korttipakasta, jotka oppilaille on jakanut Aalto-yliopiston tuotantotalouden opiskelija Kaarle Leinonen. Leinonen on kiirehtinyt Pälkäneelle Espoosta heti maanantaina aamutuimaan ehtiäkseen 7A-luokan matematiikan tunnille ajoissa. Vierailu liittyy maanantaina ja tiistaina koko Suomessa järjestettyyn Tempaus-tapahtumaan. Kyseessä on opiskelijaprojekti, jonka tavoite on tuoda koulujen penkeille iloa, aivopähkinöitä ja oppimisen riemua maanantaina ja tiistaina. Lähes 1500 koulua ympäri Suomea on mukana, ja tempaamassa on yhteensä yli 1400 opiskelijaa.

Koulut ovat saaneet toivoa, mitä ohjelmakokonaisuutta koululuokalle tullaan pitämään. Tempausta varten on suunniteltu kuusi erilaista ohjelmakokonaisuutta, jotka jalkauttavat uuden opetussuunnitelman ajatuksia kouluihin ja pyrkivät innostamaan oppilaita oppimaan. Koululaiset pääsevät muun muassa perustamaan oman yrityksen tai suunnittelemaan koululle oman logon. Suosituimmaksi ohjelmaksi osoittautui yhteiskoulussakin testattu matematiikkaohjelma, arkielämän

pulmapakki, jossa oppilaat syventyivät matematiikan maailmaan korttipelin muodossa.

– Mukavaa tehtävien ratkominen oli, Jonni, Samuli ja Niko vakuuttivat.

Samaa miettivät luokkakaverit Elina Kettunen ja Aurora Hintikka.

– Tehtävät ratkesivat ihan mukavasti, kaksikko mietiskeli.

Opettaja Mirva Hirmukalliokin oli mielissään matematiikan oppitunnin sisällöstä. Syksyn aikana seitsemännet luokat käyvät matematiikassa läpi esimerkiksi erilaisia laskuja negatiivisilla luvuilla sekä murtolukuja.

– Nyt oppilaat pääsivät ratkomaan vähän toisenlaisia tehtäviä. Oli myös hyvä, että niitä mietittiin pienryhmissä. Yhdessä miettimällä ja ääneen pohtimalla syntyy usein hyviä oivalluksia, ja asiat kirkastuvatkin helpommin, Hirmukallio sanoo.

Huomio peruskoulutukseen

Tempauksella halutaan herätellä valtakunnallista keskustelua peruskoulutuksen tärkeydestä ja siihen satsaamisesta, sillä oppilaiden oppimenestys ja opiskelumotivaatio ovat olleet viime vuosina laskussa.

– Suomalainen peruskoulutus on aina ollut timanttinen. Kuitenkin laadun takaamiseksi on tehtävä töitä. Haluammekin tempaamalla osoittaa oman tukemme peruskoulutuksen puolesta, tempausta koordinoiva Niko Ferm sanoo.

Tempauksen päättää Tempausjuhla, joka järjestetään Helsingissä keskiviikkona. Tämän lisäksi Tempauksen aiheista sekä suomalaisen peruskoulutuksen tilaa käsittelevistä puheenvuoroista on koottu Tempausjulkaisu.

Tempausta on järjestämässä yli 70 hengen vahvuinen vapaaehtoisjoukko lukuisten eri yritysten ja organisaatioiden tuella. Tempauksen suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.