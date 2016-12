Somalikristityt vierailevat Kuhmalahdella

Kateuteen asti Jumala halajaa sitä henkeä, jonka hän on meihin laittanut asumaan (Jaak.4:5) ja toivoo, että me kääntyisimme hänen puoleensa. Ei kiroillen ja hänen nimeänsä turhaan lausuen, vaan nöyrtyen Hänen edessään. Jumala on Pyhä.

Tietäähän Kaikkivaltias, meidän luojamme, kaikki asiamme yksityiskohtia myöden, mutta silti Hän odottaa ja kaipaa, että me itse tulemme Hänen eteensä, pyydämme syntimme anteeksi ja kerromme Hänelle asioistamme. Kun lähestymme Jumalaa, Jumala lähestyy meitä (Jaak.4:8).

Aina emme tiedä edes miten rukoilisimme omin sanoin. Jeesus antoi meille Isä meidän rukouksen, jonka sanoin voimme kääntyä Hänen puoleensa. Hän on meidän Taivaallinen Isämme, jolla on hyvät ajatukset meitä kohtaan.

Räppäri Mikaveli laulaa: ”Etsivä löytää niin kai tää sanotaa. Ja jos sä koputat niit ovii ni sulle avataan … Koputa ovea vaan. Koputa uudestaan. Koputa vielä kerran, ja jos etsivä löytää ni on löytäny Herran.” (Single Etsivä Löytää 2014.)

Olemmeko koputtaneet taivaan ovia rukouksillamme? Tunnemmeko välillä, ettei rukousvastauksia ole tullut, ja olemmeko luovuttaneet?

Jeesus opettaa meitä olemaan hellittämättömiä rukouksissamme ja lupaa: ”Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan.” (Luuk.11:5-10)

Mikä on sydämemme tila rukoillessamme: olemmeko tosissamme vai lausummeko ulkoa opitun rukouksen vain tavan mukaan sydämemme oikeasti ollessa kaukana Jumalasta? Painaako joku sopimatta jäänyt asia mieltämme? Psalmista 66:8-9 todetaan: ”Jos minä olisin vaalinut vääryyttä sydämessäni, ei Herra olisi minua kuullut. Kuitenkin Jumala kuuli minua ja kuunteli tarkoin rukoukseni ääntä.”

Rukousvastaukset eivät ole aina sellaisia kun odotamme. Jumala vastaa rukoukseemme kuitenkin tavalla tai toisella ajallaan. Saarnaajan mukaan kaikella on määräaikansa ja jokaisella asialla on aikansa (Saarn.3:1). Voi olla että asiamme eivät muutu heti ulkoisesti rukoiltuamme, mutta me itse muutumme mieleltämme rukouksessa Jumalan kanssa.

Muistetaan myös kiittää. Filippiläiskirjeestä löytyy mahtava paikka, jossa Jumala lupaa meille rauhansa: ”Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.” (Fil.4:6-7)

Mira Weck-Heinonen

Pälkäneen Helluntaiseurakunta