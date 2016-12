Kuplasta kaduille

Kangasalan Vasemmistoliiton perinteinen itsenäisyyspäivän muistotilaisuus vuoden 1918 punaisten muistomerkillä kokosi tusinan osanottajia. Puheen piti Iikka Nikkinen Kuhmalahdelta ja seppeleen laski Timo Rautanen. Iikka Nikkinen pohti puheessaan hyvinvointivaltiota.

– Eräs määritelmä hyvinvointivaltiosta kuuluu näin: “Hyvinvointivaltio on valtio, jossa valtiolle on annettu keskeinen rooli kansalaisten elintason ja toimeentulon varmistamisessa”. Kun mietitte viimeaikaisia leikkauspäätöksiä ja peilaatte niitä tuohon kyseiseen määritelmään, mitä tunteita se teissä herättää? Elämmekö me enää tuon määritelmän mukaan hyvinvointivaltiossa?

Hän totesi, että yhteiset talkoot ovat muuttuneet talkoisiin, joissa lasketaan huomattavasti huono-osaisimpien ihmisten elintasoa ja kasvatetaan kuilua kansalaisten välillä.

– Vuoden 1918 sisällissota on raaka esimerkki siitä mitä tapahtuu, mikäli tuon kuilun annetaan kasvaa valtavaksi ja kahden ääripään väliltä puuttuu ymmärrys ja myötätunto. Vuonna 2016 esimerkkejä samankaltaisesta vastakkainasettelusta on jo valitettavasti havaittavissa. Tuon kuilun kasvamiseen on puututtava. On oltava rohkea ja sanottava ei vastakkainasettelulle ja tuoda esiin ymmärrystä ja myötätuntoa jokaista kansalaista kohtaan.

Nikkinen pohti puheessaan myös ensi vuoden kunnallisvaaleja ja positiivisuuden merkitystä elämässä.

– Jakamalla tasa-arvoisesti rakkautta, ymmärrystä ja myötätuntoa jokaista ihmistä kohtaan luomme yhdessä pohjaa maailmalle, josta jokainen voi olla ylpeä sadan vuoden päästä, mutta tuon pohjan rakentaminen alkaa meistä jokaisesta jo tänään, hän muistutti.