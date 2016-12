Aitoolaiset mitaleilla taekwondokisoissa

– Uuden rehtorin ei tarvitse tuoda ulkoa päin mitään muutosta, sillä nyt sitä tulee muutenkin joka tuutista. Uusi opetussuunnitelma muuttaa koko peruskoulun. Se haastaa itse kunkin miettimään opetusmetodeitaan. Uusi OPS korostaa muun muassa moniammatillista yhteistyötä ja digiloikkaa: kirjoista siirrytään entistä enemmän sähköiseen oppimateriaaliin, Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion uudeksi rehtoriksi valittu Jan Salmi sanoo.

Hänen visiossaan yhteiskoulu ja lukio on koko kunnan kyläkoulu, joka muodostaa luontevan jatkumon pienille alakouluille. Salmi haluaa myös vahvistaa koulun yhteisöllisyyttä.

– Oppilaat tukevat toinen toisiaan ja vanhemmat jeesaavat nuorempia oppijoita. Sellaiseen kouluun on aamuisin kiva lähteä.

Nykyajan koulu tekee tiivistä yhteistyötä ympäristönsä kanssa. Avainkumppaneita ovat esimerkiksi urheiluseurat.

– Koulun pihalle valmistuva liikuntahalli tarjoaa koululle kadehdittavat fasiliteetit vastata esimerkiksi nuorten liikkumattomuuden haasteeseen, Salmi sanoo.

Virka täyttämättä kaksi vuotta

Pikkulukioiden kohtalo oli vaakalaudalla kaksi vuotta sitten, kun Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion rehtori Jouni Piippo siirtyi Loviisaan. Vapautunutta virkaa ei täytetty vakinaisesti, vaan Mirva Hirmukallio on hoitanut tehtäviä määräaikaisesti.

Kun valtio vetäytyi koulujen keskittämishankkeesta, rehtorin vakanssi voitiin pistää hakuun.

Sivistyslautakunta valitsi tehtävään 15 hakijan joukosta luopioislaisen Jan Salmen. Hän aloittaa tehtävässä elokuussa.

Uusi rehtori odottaa uusia tehtäviä innolla. Muun muassa opetussuunnitelmauudistus ja liikuntahalli tuovat Pälkäneen lukiolle ja yhteiskoululle positiivista pöhinää.

– Parhaimmillaan syntyy sellainen itseään ruokkiva myönteinen kierre.

Matemaattisten aineiden lehtori on opettanut kymmenen vuotta Hämeenlinnan lyseolla. Viimeisen vuoden ajan hän on toiminut apulaisrehtorina. Se on tuonut Salmen vastuulle muun muassa oppilashuoltotyön.

Murrosikäisten ongelmien kanssa painiskelu vaatii pelisilmää.

– Pyrin näkemään asiat oppilaslähtöisesti. Vaikka nuori ihminen kuinka rötväilisi, niin hän on kuitenkin nuori ihminen. Häirikköoppilaan leima on pahinta mitä nuorelle voi tehdä. Ja pitää muistaa, että taustalta löytyy selittäviä tekijöitä: pelikortit eivät harmi kyllä mene tässä elämässä tasan.

Salmi pyrkii hoitamaan asiat ratkaisukeskeisesti.

– Kun selvitettäväksi tulee ongelmia, niin ensin mietitään, miten on jouduttu siihen pisteeseen, että pitää istua tällaisessa palaverissa. Mutta on ihan turha vatvoa sitä, mitä on ennen tehty tai joskus luvattu. Sitä jargonia nuoret saavat kuulla ihan tarpeeksi. Siksi kannattaa jättää vanhat taakse ja keskittyä siihen, miten päästään eteenpäin.

Koko perhe taekwondossa

Jan Salmi on toiminut Hämeenlinnassa myös maahanmuuttajanuorten kanssa. Hän on pitänyt heille muun muassa kerhoja. Valtaosa maahanmuuttajista ymmärtää hyvin koulutuksen merkityksen ja arvon. Sekä oppilaat että heidän vanhempansa tekevät kaikkensa, että nuoret pääsevät elämässä eteenpäin. Hatarasta kielitaidosta huolimatta oppimistulokset ovat monesti parempia kuin kouluhommat löysin rantein ottavilla suomalaisnuorilla.

Jan Salmi toimii nuorten kanssa myös harrastuksessaan. Koko perhe päätyi Luopioisiin muutettuaan taekwondon pariin.

– Ensin lajin aloittivat lapset, me lähdimme salille vaimon kanssa perässä.

Henna Salmesta tuli keväällä Aitoo taekwon-don ensimmäinen naismustavyö. Jan Salmi ei pystynyt valmistautumaan vyökokeisiin polvivaivan vuoksi.

– Koko ja voima kostautuivat. Nyt on pitänyt pitää vähän taukoa, punavyössään mustaa natsaa kantava Salmi sanoo.

Perheen lapsista nuorin, viidesluokkalainen Venla on innostunut myös taekwondokisoihin. Lukion syksyllä aloittanut Anniina ja keväällä kirjoittava Teemu sen sijaan eivät enää käy salilla.

”Kerran elämässä” -tilaisuus

Jan Salmi on ehtinyt tehdä opettajan töitä reilut kymmenen vuotta. Hän toimi esimiestehtävissä Raha-automaattiyhdistyksen Täyspotissa, kunnes vaimon valmistuttua lähti opettajan sijaiseksi.

– Lapset olivat pieniä, kun asuimme Mäntsälässä. Kävin Pornaisissa töissä ja väänsin illat gradua autotallissa. Se vaihe oli aikamoinen rypistys.

Fysiikkaa pääaineenaan opiskellut Salmi on valmistunut Turun yliopiston luonnontieteellisestä tiedekunnasta. Opettajan pätevyyden hän hankki suorittamalla pedagogiset opinnot muuntokoulutuksessa.

Hän on toiminut matemaattisten aineiden opettajana Pornaisissa ja Nurmijärvellä. Ennen Hämeenlinnan siirtymistä mies opetti vuoden Nokialla.

Luopioisissa vuodesta 2004 asustanut Jan Salmi sanoo, että rehtorin virka kotikunnassa oli ”kerran elämässä” -tilaisuus, jota ei voinut olla hakematta.

– Rehtorin pätevyyden hankittuani kuvittelin, että urani alkaisi Hämeenlinnassa, jossa olen käynyt töissä kymmenen vuotta. Mutta sitten tarjoutuikin tällainen tilaisuus.

Salmi sanoo lähtevänsä avoimin mielin oppimaan talon tavoille.

– Koululla on kokenut ja hyvä henkilökunta. Rehtorin tehtäviä hoitaneesta Mirva Hirmukalliosta on varmasti alkuvaiheessa suuri apu.

Yhteiskoulun ja rehtorin tehtäviin sisältyy entistä vähemmän opetusta ja enemmän taloushallintoa, työjärjestysten laadintaa ja muita hallinnollisia tehtäviä. Salmi ehtii ottaa ne haltuun lukuvuoden aikana, sillä tulevan vuoden suunnittelu on jo nyt pitkällä.