Irakilaisperhe palautettiin sodan keskelle

Pälkäne tekee ELY-keskuksen kanssa sopimuksen, jonka ansiosta kunta saa valtiolta korvauksia, jos kuntaan jää tai muuttaa turvapaikanhakijoita.

Pälkäneen 80-paikkainen vastaanottokeskus suljetaan syyskuun loppuun mennessä. Pälkäneen ja Aitoon vuokra-asuntoihin asutetuista turvapaikanhakijaperheistä osa on jo siirtynyt uusille paikkakunnille. Elokuussa Pälkäneellä asuneista 16 perheestä kaksi oli saanut oleskeluluvan ja kolme kielteisen päätöksen. Seitsemän perhettä odottaa päätöstä ja neljä perhettä puhuttelua.

Oleskeluluvan saatuaan turvapaikanhakija voi asua, oleskella ja liikkua Suomessa vapaasti. Päätöksen jälkeen on kaksi kuukautta aikaa muuttaa vastaanottokeskuksesta.

Vastaanottokeskuksen sosiaalityöntekijä järjestää asunnon ELY-keskuksen alueelta. Turvapaikanhakija voi muuttaa myös muualle, mutta silloin hän ei saa apua asunnon hankkimiseen.

ELY-keskus tekee kuntapaikoista määräsopimuksia ja avoimia sopimuksia. Määräsopimuksessa on sovittu vuosittain asutettava henkilömäärä. Sopimuksen allekirjoittanut kunta valitsee henkilöt ELY-keskuksen ehdottamista tapauksista.

Avoimen sopimuksen tehnyt Pälkäne varautuu järjestämään kotoutumista edistävät palvelut kuntaan itsenäisesti muuttaville turvapaikanhakijoille. Lisäksi ELY-keskus ja kunta neuvottelevat tapauskohtaisesti kunnan mahdollisuuksista vastaanottaa turvapaikanhakijoita. Pälkäne ottaa ensisijaisesti oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita, kiintiöpakolaisia ja lapsiperheitä.

Sopimuksen ansiosta kunnalle korvataan kotoutumisen edistämisestä ja palveluiden käytöstä syntyvät kulut. Kiintiöpakolaisista korvauksia maksetaan neljältä vuodelta ja turvapaikanhakijoista kolmelta vuodelta.

Alle seitsemänvuotiaasta turvapaikanhakijasta korvaus on 6 845 euroa vuodessa ja seitsemän vuotta täyttäneestä 2 300 euroa vuodessa. Lisäksi valtio maksaa tulkkauskustannukset ja toimeentulotuen kolmelta vuodelta. Pitkäaikaissairauksien, psyykkisten ja traumaperäisten sairauksien ja vammojen hoito sekä lastensuojelu-, erityispäivähoitokustannukset voidaan korvata kymmeneltä vuodelta.

Tero Ahlqvist pelkäsi levotonta kauttakulkua

Jo kunnanhallituksessa sopimuksen allekirjoitusta vastustanut Tero Ahlqvist (ps) ehdotti myös kunnanvaltuustossa, että kunta voisi rauhassa seurata tilanteen kehittymistä.

– Kuka ELY-keskuksen kanssa turvapaikanhakijoista neuvottelee ja mikä osuus kunnan vuokra-asunnoista voidaan osoittaa tähän käyttöön, hän kyseli.

Hallintojohtaja Tuomas Hirvonen selvitti, että neuvottelut käy kunnanjohtaja, tämän varahenkilö tai kunnanhallituksen puheenjohtaja.

– Jos neuvotteluita lähdetään käymään, valtuusto pystyy määrittelemään, montako henkilöä haluamme ottaa kuntaan, Hirvonen kertoi.

Timo Ailio (sd) ihmetteli, mitä haittaa sopimuksen tekemisestä olisi. Tero Ahlqvist pelkäsi, että Pälkäneestä voisi tulla kauttakulkupaikka, josta osoitetussa asunnossa asutaan pari kuukautta maksutta, kunnes jatketaan isommille paikkakunnille maanmiesten pariin.

– Riski lieveilmiöihin on suurempi, jos vaihtuvuus on suurta, eivätkä tulijat sitoudu paikkakunnalle. Myös kouluille on haaste, jos lapsiperheet ovat paikkakunnalla vain lyhyen aikaa ja paljon kouluavustajia tarvitsevat oppilaat vaihtuvat nopeasti.

Vuokratuen saa vain kertaalleen

Suuri osa Pälkäneellä nyt asuvista turvapaikanhakijaperheistä joutuu muuttamaan muualle, koska heidän hakemustaan ei ole vielä käsitelty. Jos vastaanottokeskus on Pirkanmaan ulkopuolella, myös asunto osoitetaan aikanaan sen alueen ELY-keskuksen alueelta.

Tero Ahlqvist korosti, ettei Pälkäne käännä kenellekään selkää, vaikkei vielä tekisikään sopimusta.

– Kun turvapaikanhakijat ovat saaneet oleskeluluvan, mikään ei estä heitä hakemasta vuokra-asuntoa Pälkäneeltä. Sopimus voidaan tehdä jälkikäteen ja korvaukset saada takautuvasti.

Outi Viitanen (kesk) kertoi, että keväisten arvioiden mukaan tänä vuonna tarvitaan 10 000 kuntapaikkaa, joista puuttui huhtikuussa vielä 7500.

– Vastaanottokeskuksissa on turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä. Siksi kuntia on lähestytty.

Viitanen epäili Ahlqvistin maalailemaa kuvaa levottomista kauttakulkijoista, sillä turvapaikanhakija voi saada vuokratuen vain kertaalleen. Kuukauden takuuvuokran maksaa ELY-keskus ja kahden kuukauden vuokratuen Maahanmuuttovirasto.

– Ajatus on hyvä, mutta odotetaan puoli vuotta tai palataan asiaan, jos kuntaa rupeaa muuttamaan turvapaikanhakijoita, Tero Ahlqvist perusteli lykkäysesitystään.

Äänestyksessä Ahlqvistin esitys sai taakseen perussuomalaiset Timo Soinia lukuun ottamatta sekä Jukka Kittilä keskustasta.