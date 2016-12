Lämpö syö jääveistoksia

Kuluva talvi ei ole suosinut Rautajärven jääveistäjä Jouni Laurimaata. Vuohiniemen edustalla välkehtivä Rautajärvi jäätyi myöhään, eikä kovaa teräsjäätä kertynyt kuin reilut kymmenen senttiä, vaikka kaikkiaan jää on 30 sentin vahvuista.

– Jäässä on monta kerrosta. Kirkas teräsjääkerros on ehkä 10–12 sentin vahvuinen. Hauraampaa kohvajäätä on lähes saman verran. Lisäksi jäässä on vaalea kerros, jossa on ilmeisesti ilmakuplia.

Jään päällä on maannut vettä viikkokausia, ja siksi kantava teräsjääkin on hautunut tavallista hauraammaksi.

– Sen huomaa nyt, kun aurinko alkaa lämmittää. Jäästä sahattu palikka menee paisteessa nopeasti puikoille, Laurimaa kertoo.

Kaikkein tehokkaimmin aurinko tarttuu kohvajääkerrokseen.

– Sahasin juuri sunnuntaina uuden pöydän, kun entinen oli jo sulanut ja romahtanut. Aurinko ja tuuli söivät paksua jäätä niin, että uusikin pöytä kaatui jo keskiviikkona puolilta päivin. Ei jää enää kestä, kun aurinko lämmittää ja tuuli vie sulavan veden mukanaan.

Laurimaa sanoo, etteivät muutamassa päivässä romahtavat veistokset innosta enää innosta tänä talvena sahan varteen.

Aurinko ja tuuli kuihduttavat hahmoja

Jouni Laurimaa on sahannut Vuohiniemen edustalle jääveistoksia kymmenkunta vuotta. Parempina talvina ”veistospuisto” on ollut tämänvuotista laajempi.

Nyt teoksia on yhdeksän. Niistä suurin on 2,5 metriä pitkä, 1,7 metriä leveä ja 300 kiloa painava jääankkuri.

– Ei sekään enää paina lähellekään 300 kiloa, vaan aurinko ja puuskat taitavat haihduttaa sen taivaan tuuliin ennen kuin se ehtii sulaa veteen.

Pingviiniemo ja poikanen ovat vielä pystyssä, mutta veistoksiin sahatut reiät kasvavat lämpimässä kelissä.

– Sydän on suurentunut ja hymiö muuttunut melkein isoksi irvistykseksi.

Laurimaa on sahannut jäästä muun muassa dinonpoikasen, oravan, reikäjuuston ja baaripöydän.

Pöydän jalat on valaistu värivaloin, joten puisto on näyttävä hämärtyvässä illassa.

– Nyt alkaa olla viimeinen tilaisuus tänä talvena, jos aikoo nähdä veistokset pystyssä, Laurimaa sanoo.

Rautajärven edustalla olevaan Vuohiniemessä voi pistäytyä vapaasti. Etenkin lapsiperheet viihtyvät talvisessa puuhamaassa, sillä isäntä on rakentanut jäälle napakelkan ja rantaan liukumäen.

Myös ryhmät ovat keksineet jääveistospuiston retkikohteekseen. Tiistaina paikalle saapuu bussilastillinen Luopioisten koululaisia.

Pappa-tuntureiden kisa siirtyi pelloille

Jääveistosten sahaaminen sai alkunsa reilut kymmenen vuotta sitten sattuneesta haaverista.

– Mökin pihassa ei silloin ollut vielä porakaivoa, ja olin tehnyt talvella avannon, josta kannoimme saunavedet. Tein reunalle varotukseksi lumiukkoa, ettei kukaan putoisi jäihin. Siinä kävi niin, että avuksi tullut emäntä putosi itse avantoon. Päätin pystyttää lisää patsaita avannon ympärille, ja siitä homma sai alkunsa.

Laurimaa on tehnyt itse jääsahan, jolla pystyy sahaamaan tiukempia mutkia kuin tavallisella jääsahalla.

– Ankkurin kokoisessa veistoksessa on lähes kymmenen metriä sahattavaa. Siinä riittää kitkutettavaa, ja ensimmäinen paita on märkä ennen kuin jäälohkareen saa edes ylös vedestä.

Laurimaa hahmottelee veistosten muodot jään pintaan puolitoistametrisellä seipäällä, jonka avulla hän myös työntää nostoliinan jään alle, kun se on sahattu irti. Lohkareen nostamisessa hän käyttää alumiinisia A-tikkaita.

– Asetan tikkaat avannon ylle ja kiinnitän poikkihirteen lenkin, josta vinssaan jään ylös ketjutaljalla.

Lohkareiden siirtelyssä Laurimaa käyttää itseviriteltyä ”suksitrukkia”.

Tänä vuonna avannot eivät ole jäätyneet kunnolla, ja siksi Laurimaa on vetänyt vaara-alueen ympärille lippusiimat.

– Nollan molemmin puolin vaihteleva lämpö pitää jäät hauraana. Ei traktorilla ole ollut jäälle asiaa oikeastaan koko talvena.

Myös talven kohokohta siirrettiin varmempaan paikkaan: jääveistosten vieressä kaasuteltu pappa-Tuntureiden jäärataspeedway muutettiin tänä vuonna maarataspeedwayksi. Helevetin tunareiden talvikisa ajetaan kylän pellolla 21. maaliskuuta.

– Viime vuonna tapahtuma järjestettiin viime hetkellä, sillä seuraavana päivänä jäälle ei olisi enää päässyt. Nyt siellä on ollut vettä oikeastaan koko talven, ja siksi tapahtuma siirrettiin suosiolla kuivalle maalle.