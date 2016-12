Luopioisten kirkko sai uudet matot

Pälkäneen seurakunnassa vietetään usean vuoden tauon jälkeen Tuomasmessuja. Niiden taustalla on viime vuonna perustettu aikuistoiminnan vastuuryhmä. Ensimmäistä Tuomasmessua vietetään Pälkäneen kirkossa ensi sunnuntaina kello 18. Pääosin sama valmistelijajoukko vastaa myös toisesta messusta, joka pidetään Luopioisten kirkossa 17.huhtikuuta.

Tuomasmessu on avaran hengellisyyden luterilainen messu, jossa yhdistyvät arkiseen elämään liittyvät kysymykset ja rukoukset, vanhan kirkon traditiot sekä mukaansatempaavat tuomaslaulut. Tuomasmessu yhdistää eri tavoin ajattelevia kristittyjä ja rohkaisee itseä ja toista armahtavaan uskoon.

Messun rukousjakson aikana voi käydä rukousalttareiden luona ja kirjoittaa rukousaiheensa paperilapulle. Rukousalttareiden toteutuksesta vastaavat diakonian ja lähetyksen väki, lastenohjaajat sekä vapaaehtoissuntio Sirpa Marttinen-Huhdanpää.

Kanttori Johanna Lemmetyinen on koonnut paikallisista soittajista säestysbändin, joka on pääosin sama kuin Luopioisten kirkossa viime isänpäivänä vietetyssä Suomalaisessa messussa. Esilauluryhmään on ilmoittautunut puolen tusinaa laulajaa ja siihen ehtii vieläkin mukaan, sillä ryhmän ainoa harjoitus pidetään noin puolitoista tuntia ennen messun alkua. Myös muihin palvelutehtäviin voi vielä ilmoittautua Kirsi Urkolle tai messussa pappina toimivalle Janne Vestolle.

Messun juontaa Anu Potkonen ja iltateen kattaa lähetysemäntä Päivi Virtanen apulaisineen.