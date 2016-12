Kapinakuu pursuaa punk-, rock- ja rap-energiaa

Jouluklassikot saavat uudet, tuoreet sovitukset Kangasala-talon Jouluyllätys-konsertissa huomenna torstaina kello 19.30. Lavalle nousee kangasalalaisille tuttu esiintyjäkaarti: sopraano Hanna Kronqvist, pianisti Henna Nieminen ja kontrabasisti Timo Kotilainen.

Jouluyllätys-konsertti tarjoaa rakastetuimmat joululaulut, kuten Joulupuu on rakennettu, Ensimmäinen joulu, Varpunen jouluaamuna, White Christmas, uusina ja tuoreina sovituksina. Henna Niemisen täysin uudelleen sovittamista joululauluista löytyy jännitystä, tangoa, bluesia ja sambaa.

Esiintyjäkaarti on useille kangasalalaisille jo entuudestaan tuttu: kangasalalainen sopraano Hanna Kronqvist on vuosien varrella tullut tutuksi useista soolokonserteistaan sekä oopperarooleistaan eri puolilla Suomea. Pianisti, musiikinopiskelija Henna Nieminen on johtanut Majatalo-iltojen Staff-kuoroa pitkään. Timo Kotilainen on niin ikään Kangasala-talossa tuttu, tosin ensimmäistä kertaa muusikon ominaisuudessa.

Kangasala-talon jälkeen konsertti saa esityksensä Helsingissä jo seuraavalla viikolla.