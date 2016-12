Älkää pelätkö!

Ai mikä tuli ja meni… No, Hoosianna, Jeesuksen aasi, niin kuin maallisessa puujalkavitsissä muka nokkelasti sanotaan. Ja naureskellaan päälle. Mutta tietenkään tämä kasku ei ole totta, sen tietävät Raamattunsa lukeneet. Se on vain maallinen näsäviisas väännös. Jeesuksen selän takana puhumista, panettelua. Aasilla on toki roolinsa, mutta kukaan ei tiedä aasin nimeä. Vain sen mitä siitä Raamatussa kerrotaan. Jeesuksen sen sijaan tietävät kaikki. ”Jeesus lähetti edeltä kaksi opetuslastaan ja sanoi heille: ”Menkää tuolla näkyvään kylään. Heti kun te tulette sinne, te näette kiinni sidotun aasinvarsan, jonka selässä ei kukaan vielä ole istunut. Ottakaa se siitä ja tuokaa tänne. Jos joku kysyy, miksi te niin teette, vastatkaa, että Herra tarvitsee sitä mutta lähettää sen pian takaisin.” Opetuslapset lähtivät ja löysivät varsan, joka oli sidottu kujalle oven eteen. He ottivat sen. Paikalla olevat ihmiset kysyivät: ”Mitä te oikein teette? Miksi te viette varsan?” He vastasivat niin kuin Jeesus oli käskenyt, ja heidän annettiin mennä. He toivat varsan Jeesukselle ja heittivät vaatteitaan sen selkään, ja Jeesus nousi ratsaille. Monet levittivät vaatteitaan tielle, toiset taas lehviä, joita he katkoivat tienvarresta. Ja ne, jotka kulkivat hänen edellään ja perässään, huusivat: – Hoosianna! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä! Siunattu isämme Daavidin valtakunta, joka nyt tulee! Hoosianna korkeuksissa!

Virsikirjamme alkaa tällä samalla huudolla. Virsi on n:o 1, joka on jo lapsena koulussa opittu ja elämän varrella monesti juhlavirtenä veisattu. Se on täyttänyt mielemme juhlallisella tunnelmallaan ja hyvällä sanomallaan samaistuessamme laulullamme kautta sukupolvien kaikuneeseen kutsuun ja ylistykseen.

Monen ihmisen elämässä Hoosianna saattoi tulla ja mennä ohi sekä aasin, että Jeesuksen muodossa. Se on iso vahinko. Hoosianna – auta, Herra – oli ja on monella tapaa hätää kärsivien ihmisten avunhuuto Jeesukselle Kristukselle. Moni myös on saanut todellisen avun hänen parannustekojensa kautta. Se on johtanut mielen ja elämän muutokseen, pois elämän kärsimyksestä kohti elämän rauhaa ja ylistystä.

Kärsimys ei ole maailmasta vielä mihinkään kadonnut. Eikä koskaan katoa. Sitä on maailmassa yhä enemmän kuten ihmisiäkin. Siksi Hoosianna-huuto – auta, Herra – on kärsimyksen lopettamiseksi ja rauhan puolesta ajankohtaisempi ja tarpeellisempi kuin koskaan juuri nykyajassa. Samalla se on ylistyshuuto sen johdosta, että Kristus Herra tahtoo auttaa. Kun vain ihminen itse sitä pyytää edes hiljaisella rukouksella omassa olossansa tai jopa äänekkäällä huudolla hätänsä keskeltä kuten ryöväri ristiltä ja sitoutuu itsekin pyyntöönsä.

Siunattua adventtiaikaa jokaiselle!

Matti Huomo

Kangasalan seurakunta, johtava kanttori.