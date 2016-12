Islanninhevosmestaruudet ratkotaan tapaninpäivänä

Islanninkielinen sana alsæla tarkoittaa suurta onnea.

Islanninhevosystävät Alsæla ry perustettiin viime syksynä yhdistämään, tukemaan ja kannustamaan Pälkäneen seudun islanninhevosharrastajia. Aikuisjäseniä on jo runsaat kuusikymmentä, heistä suuri osa on lapsia ja nuoria. Alsæla on Suomen Islanninhevosyhdistys SIHY ry:n alainen.

Alsæla järjestää koulutusta, valmennusta, kilpailuja, harjoituksia ja retkiä. Hengeltään se on nimensä mukainen.

– Meillä on ollut koko ajan hauskaa. Hillittömän hauskaa! vakuuttaa puheenjohtaja Pia Ralli ja nauraa.

Alsælan ensimmäinen kilpailu, Alsæla-cup käydään kolmena talvilauantaina kuukauden välein. Cupin toinen osakilpailu kisattiin viime lauantaina Alfur-tallin maneesissa. Neljässä luokassa kilpaili yhteensä 36 ratsukkoa kolmessa sarjassa: seniori- ja junioriratsastajien sekä nuorten.

Cupissa kilpaillaan töltti- ja nelikäyntiluokissa, ja se on avoin kaikille ratsastajille, jotka ovat Suomen Islanninhevosyhdistyksen tai jonkin sen alaisen paikalliskerhon jäseniä.

Hyvän mielen ratsukoita

Islanninhevonen on hyvän mielen heppa. Sen pörheä harja, paksu karhumainen talviturkki ja tuuhean otsatukkatupsun alta vilkkuva hyväntahtoinen ja leikillinen katse ilahduttavat ketä tahansa.

Islanninhevonen on useimmiten vakaa, rauhallinen ja ystävällinen, ja pienen kokonsa takia se tuntuu turvalliselta ratsulta myös aloittelijalle. Jäätiköiden maan kasvattina se sopii Suomen kylmään ja viimaiseen talveen.

Ei siis ole ihme, että islanninhevosten ympärille kerääntyy koko ajan kasvava joukko harrastajia, lapsia ja nuoria mutta myös aikuisia ja aikuisena ratsastuksen aloittavia. Usein käy niin, että kun pörröharja on saanut valtoihinsa yhden perheenjäsenen, muut seuraavat kohta perässä. Kaikkien ei tarvitse ratsastaa, sillä harrastuksessa tarvitaan myös tukijoukkoja.

– Tällä alueella oli paljon islanninhevosharrastajia mutta ei muuta toimintaa kuin ratsastusta. Tilausta omalla yhdistykselle oli selvästi, kertoo Pia Ralli.

Sanna ja Mikko Rönnin omistaman Alfur-tallin uudet vuokratilat Äimälässä olivat lopullinen sysäys Alsælan perustamiselle. Tilava maneesi ja ulkokenttä tarjoavat hyvät mahdollisuudet kurssien, kisojen ja kaikenlaisten hevostapahtumien järjestämiseen.

Kilpailutoiminta on yksi keino kartuttaa yhdistyksen varoja.

– Ensimmäinen oma kilpailukerta jännitti aika lailla, vaikka nämä ovat harjoituskilpailuja. Mutta se oli aivan ihanaa, kaikki olivat iloisia ja

kannustivat toisiaan, Pia Ralli kertoo.

– Se on yksi meidän mottomme, rento meininki. En tykkää mistään tiukkapipoisuudesta, Sanna Rönni lisää.

Lämpimästä hengestä kertoo sekin, että Alsæla on todennäköisesti ainoa islanninhevosyhdistys, jolla on oma mummo. Kyllä – yhdistysmummo muun muassa kutoo joukoilleen myssyjä ja tumppuja.