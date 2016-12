Kahvituksia, myyjäisiä ja kursseja

Kotieläinjalostusjärjestö Faban jalostuspäivät järjestettiin marras-joulukuun vaihteessa Tampereella. Iltajuhlassa palkittiin valtakunnallisen jalostuskilpailun voittajatilat. Muille jaetaan kunniakirjat myöhemmin paikallisissa tilaisuuksissa.

Juhlassa palkittujen joukossa oli sydänhämäläistä väriä, sillä Rautajärven kartanon Irmeli ja Markku Oeschin ayrshiresonni Rautajärven Yrite palkittiin rotunsa parhaana keinosiemennyssonnina.

Karjojen välisissä jalostusarvokilpailuissa Pälkäneelle tuli kaksi neljättä sijaa, molemmat Luikalaan. 30 lehmän ayrshirekarjojen sarjassa palkittiin Katri ja Jari Kantosen Lullin tila. Suomen karjan sarjassa neljännen palkinnon sai Mikko Ylisen isännöimä Yrjölän tila.

Pitkäjänteinen työ palkitaan

Irmeli Lahtua-Oesch sanoo, että jalostus on pitkäjänteistä ja mielenkiintoista työtä.

– Kun suunnitelmia karjan eteen tehdään, en ole unohtanut jalostusluennoilta saamaani oppia ”pojat ovat aina sukupolven isäänsä edellä”. Nuoria sonneja olen käyttänyt, enkä voi sanoa, että niistä olisi pettymyksiä tullut. Vaikka näinkin olen kuullut sanottavan.

– Tänä päivänä kun kaikki sonnivasikat genomitestataan, käyttö on vielä varmempaa. Lisäksi voi käyttää sukupuolilajiteltua siementä, jos ja kun haluaa määrätyltä lehmältä lehmäjälkeläisiä. Lihasonnin käyttöä voi sitten lisätä, koska kaikista lehmistä ei tarvitse jättää jälkeläisiä, Irmeli selvittää karjanjalostuksen kiemuroita.

Tähän mennessä keinosiemennys on ostanut Rautajärven kartanolta yhdeksän sonnipoikaa, joista Yrite oli neljäs.

– Kymmenen vuotta sitten ostettu R.Sittinbull oli ensimmäinen. Yritteen emältä Unssilta ostettiin kaksi ja Unssin emänemältä Paljotalta kolme. Nytkin on yksi testissä. Samasta emälinjasta mistä on Yritekin. Tällä hetkellä testataan paljon, vain harvat pääsee jatkoon. Mutta se on vain hyvä asia, Irmeli kertoo.

Rautajärven kartanon navetassa on kymmenen yli viisikymmentätuhatta kiloa lypsänyttä lehmää. Eniten maitoa on tuottanut Rhodos, 95 000 kiloa.

– Vaikka nuoretkin lehmät ovat kiinnostavia, tykkään kyllä kestävistä lehmistä, Irmeli Lahtua-Oesch sanoo.

Kartanon karjahistoria juontaa aina vuosiin 1912–1917. Vanhoista karjakirjoista löytyy tietoja noilta ajoilta. Silloisista lehmistä polveutuu nyt noin 90 lypsylehmää käsittävä puhdas ayrshirerotuinenkarja.

– Ei ole tarvetta ajatellakaan muita rotuja, Irmeli Lahtua-Oesch toteaa.

Viime vuonna tilan keskituotos oli 9577 kiloa maitoa, jonka rasvapitoisuus oli 4,4 prosenttia ja valkuaispitoisuus 3,6 prosenttia.

– Melkein samoissa lukemissa ollaan nytkin, tosin maitomäärä on hiukan nousussa.

Yritteen tarina

Yrite näki päivänvalon maaliskuussa 2007. Se on emänsä Unssin ensimmäinen vasikka.

Unssin kohdallakin nuorsonni käyttö näkyy. Sen isä Viikin Record oli hyvillä odotusarvoilla, ja ajateltiin että hieho siemennetään juuri ensimmäisen huippuarvostelunsa saaneella Niemelän Ooppiumilla.

Kun Yrite sitten syntyi, päätettiin sitä tarjota keinosiemennykselle, koska Unssin odotusarvo oli korkea. Ja niin oli Rautajärven Yrite valmis lähtemään luomaan omaa ”uraansa” ympäri Suomea.

Seuraava luku Yritteen kohdalla kirjoitetaan 2012 syksyllä julkaistussa lupaavassa jälkeläisarvostelussa.

Parhaan ayshire-keinosiemennyssonnin tittelistä käytiin tiukka kisa Rautajärven Yritteen ja Ranta-Askolan Ypryn kesken. Molemmilla sonneilla oli sama kokonaisarvojalostusarvo. Vertailu kääntyi Yritteen eduksi utarerakenteen ansiosta: se Yrite periyttää tyttärilleen huomattavasti parempaa utarerakennetta kuin Ypry. Kilpailun säännöissä tämä ratkaisee.

Hyvä utarerakenne ei ole yllätys, kun on nähnyt Yritteen emät useassa polvessa taaksepäin.

– Unssi on tuottanut tähän mennessä 65 000 maitokiloa ja poikii ensi vuoden helmikuulla seitsemännen kerran. Unssin emät kolme polvea taaksepäin ovat kaikki lypsäneet yli viisikymmentätuhatta kiloa, mikä kertoo myös kestävyydestä, Irmeli mainitsee.

Seuraavana odotetaan, millaiset arvostelut saa Unssin toinen keinosiemennykseen myyty sonnipoika Rautajärven Tosikko Tuuma.

– Genomiarvostelu näyttää, kuinka sen nyt sanoisi, mielenkiintoiselta, pyörittelee Irmeli paljon puhuva ilme kasvoillaan.

Miten sen joku sanoikaan mitä jalostaja tekee: parhaalle parasta ja toivoo parasta ja sattuma korjaa satoa.

Lea Järvinen