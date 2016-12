Lahjoitus lämmittää mieltä ja varpaita

Lähihoitajakoulutus täyttää 20 vuotta tänä vuonna. Suomen lähi- ja perushoitajienliitto eli SuPer juhlistaa koulutuksen juhlavuotta teemaviikolla 23.1.–30.1.2013, jonka aikana liitto näkyy lukuisissa tapahtumissa eri puolella Suomea.

Teemaviikolla paikalliset ammattiosastot vievät oman alueensa työpaikoille kuivakakkuja tervehdyskortin kera. Kakut leipoo kahvila- konditoria Paakari Kangasalan alueelle ja kahvila- konditoria Onnenkenkä Pälkäneen alueelle.

SuPerin Kangasalan ammattiosasto 625 jakaa Kangasalan ja Pälkäneen työpaikoille yli 60 kakkua. Jäseniä paikallisyhdistyksellä on tällä hetkellä hieman alle 400.

Teemaviikolla vietetään myös kansallista lähihoitajapäivää joka on 27.1. Kansallista lähihoitajapäivää on vietetty vuodesta 2009 alkaen. Oman teemapäivän myötä SuPer haluaa tuoda esiin lähihoitajan laajan työkuvan ja osaamisen.

Puheenjohtajisto uudistui

Vuoden vaihtuessa SuPerin Kangasalan ammattiosaston puheenjohtajisto uudistui täysin. Pitkäaikainen puheenjohtaja Laila Maininki luovutti puheenjohtajan nuijan Anu Valkamalle ja varapuheenjohtajaksi nousi Airi Villenius. Valkama on pitkäaikainen ammattiosastoaktiivi ja Kangasalan varapääluottamusmies. Hän työskentelee hoitajana Pentorinteessä. Villenius edustaa Kangasalan kotihoitoa ja hän tuo puolestaan uutta verta ammattiosastokuvioihin.

Muita ammattiosaston toimijoita ovat sihteeri Tarja Mattila (Pentorinne), rahastonhoitaja Päivi Matikainen (Harjutuulen palvelukeskus), jäsenrekisterin hoitaja Elina Lintunen (Pälkäneen kotihoito). Virkistystoiminnasta vastaavat Virve Numminen ja Heli Rautava (Lumpeenkukan palvelukeskuksesta).

Muita hallituksen jäseniä ovat Kirsti Nummela (Rikun ryhmäkoti), Marika Luoma (Tk Kangasala), Jaana Veijalainen (Viirikukko) ja Pia Rajala (Rekola). Kangasalan pääluottamusmies on Sisko Virpikari. Pälkäneen pääluottamusmies on Elina Lintunen. Osastolla on jäseniä myös Orivedellä. Siellä osastoa edustaa luottamusmies Jaana Valkeejoki, joka työskentelee Oriveden terveyskeskus-sairaalan osastolla.

Paikallisen ammattiyhdistyksen tapahtumista ja kokoontumisista saa tietoa paikallislehden yhdistyspalstalta sekä ammattiosaston nettisivuilta superliitto.fi- ammattiosastot- Kangasala 625.