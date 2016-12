Lietetaksasta leivottiin lievennetty esitys

Sako- ja umpikaivolietteen jätehuoltopalveluille esitetystä tasataksasta luovutaan. Alueellinen jätehuoltojaosto sai esityksestä ison palauteryöpyn niskaansa ja päätti muuttaa taksaa saamansa palautteen perusteella. Jaosto on linjannut, että jatkossa vain lietteen kuljetusmaksu pysyy tasataksana ja käsittelymaksu perustuu kuntien jätevedenpuhdistamoiden lietteen vastaanottohintoihin. Poikkeuksena ovat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n viisi perustajakuntaa, joista yksi on Kangasala. Näissä kunnissa myös lietteen käsittelymaksu on sama.

Taksasta poistettiin perusmaksu, joka olisi määräytynyt kaikille kiinteistöille.

Päivitetyssä lietetaksassa tarkennettiin myös lisätöiden kuvauksia, jotta lisätyömaksut eivät olisi este kaivojen huollolle. Lisäksi taksasta poistettiin esimerkiksi esitetty hukkakäyntimaksu. Normaalityhjennykseen kuuluu kolme sako- tai umpikaivoa.

Alueellinen jätehuoltojaosto sai taksan hyväksyttäväkseen, koska vuoden alussa koko alueella ollaan Nokiaa lukuun ottamatta siirtymässä kunnan järjestämään lietteen kuljetukseen. Taksat tulevat voimaan ensi vuoden alussa.

Jätehuoltojaoston toimialue kattaa 17 kuntaa, joiden joukossa ovat myös Pälkäne ja Kangasala.

Pälkäne on yksi kunnista, jotka valittivat hallinto-oikeuteen jätehuoltojaoston päätöksestä siirtyä kunnan järjestämään lietekuljetukseen ja hylätä aiheesta tehdyt kuntien poikkeushakemukset. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on antanut välipäätöksen, jossa se ei kiellä jaoston päätöksen täytäntöönpanoa.

Nykyisin lietekuljetus on ollut sopimusperusteista eli kiinteistön haltijan itse järjestämää.