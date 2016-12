Yhdessä jouluun

”Erilaisuus on meidän koulun arkea”

”Meidän koulu on hieman poikkeava, koska meillä on erityisen tuen oppilaiden piirissä olevien oppilaiden pienryhmiä koulussa. Erilaisuus on meidän koulun arkea: meillä on ”Koulu on kaikille yhteinen”-koulu. Näemme tämän hyvin tärkeänä oppimisen osa-alueena lapsille tulevaisuutta varten. Lapset oppivat koulussa huomioimaan monenlaisia asioita, ja tulevaisuuden ammateissa näistä tiedoista ja tästä ymmärryksestä on varmasti paljon hyötyä.

Lähiympäristöä hyödynnämme opetuksessa monin tavoin. Koulun pihasta lähtevät ladut ja kävelyreitit ovat ahkerassa käytössä. Metsäkoulussa ekaluokkalaiset opiskelevat muutaman tunnin viikossa.

Liikkuva koulu on tullut jäädäkseen, yritämme monin tavoin aktivoida oppilaita liikkumaan koulupäivän aikana ja koulumatkoilla. Koulupäivä on rakennettu niin, että oppilailla on puolen tunnin pitkä välitunti, jonka aikana ehtii muun muassa metsä-, luistelu- tai hiihtovälitunnille säiden salliessa. Olemme joka syksy kouluttaneet 5.–6.-luokkalaisia oppilaita välituntiliikuttajiksi, jotka leikittävät ja liikuttavat pienempiä oppilaita pitkillä välitunneilla.

Meillä on pitkät perinteet siinä, että oppilaat oppivat vaikuttamaan omilla valinnoillaan koulupolkuun oppiaineissa. Koulumme oppilaskunta toimii aktiivisesti ja vaikuttaa koululla myös päätöksentekoon, esimerkiksi pihavälineiden sijoitteluun tai osallistumalla oppilashuoltotyöryhmään.

Koulumme aikuiset toimivat tiimeittäin, ja tämä tuo kouluun yhdessä tekemisen kulttuuria. Koulumme sai hyvän työyhteisön kannustinpalkkion kuluvana vuonna. Myös vanhempainyhdistys tukee koulun toimintaa ja järjestää lapsille mukavia juttuja, kuten pihatapahtumia ja diskoja. Vatiala on aika kompakti yhteisö: tässä löytyy kaikki varhaiskasvatuksesta yläkouluun. Menemme ’koko kylä kasvattaa’ -meiningillä.”

Mari Saarikko

Vatialan koulun rehtori