Karhean kaunis rakkaus löytyy kivulla

”Anteeksi, mutta oletteko nähnyt täällä sellaista pientä koiraa? Se olisi aika tärkeää löytää”, kysyy ohikulkeva mies minulta kiiruhtaessani hakemaan takin taskuun jääneitä lippuja ennen esityksen alkua. Mutisen jotakin vastaukseksi ja ryntään takaisin kohti yläparvea – tietämättä, että eräällä tavalla näytelmä alkoi jo ja itsekin olen siinä mukana.

Näytelmä joka menee pieleen kertoo harrastajateatteriseurueesta, joka uskoo – monen monituisen epäonnistumisen jälkeen – löytäneensä itselleen ja resursseihinsa sopivan täydellisen käsikirjoituksen, miehityksen ja lavastuksen. Katsoja imaistaan tämän harrastajateatterin maailmaan jo ennen kuin esitys on varsinaisesti alkanutkaan.

Kyseessä on siis pohjimmiltaan näytelmä näytelmän esittämisestä, ja vieläpä erinomainen sellainen. Itse näytelmän näytelmä, ”Murha Havershamin kartanossa”, on pohjimmiltaan perinteinen dekkari – mutta sen toteutus kaikkea muuta ja täysin tekijöiden toiveiden vastainen. Osa näyttelijöistä unohtaa vuorosanojaan, valo- ja äänimies ei ole aina ihan ajan tasalla, lavasteiden laatu ei vakuuta… ja lisäksi moni muukin asia tuppaa menemään amatöörimäisesti pieleen. Se kadonnut koirakin nousee tärkeään rooliin.

Mika Eirtovaaran ohjaama kohellus kiihtyy loistavien näyttelijöiden – muun muassa Ville Majamaa, Risto Korhonen, Lari Halme, Mari Turunen – käsissä loppua kohden jo turbolukemiin. Tiettävästi harjoituksissa on jopa jouduttu luopumaan joistakin näyttelijöiden itse ehdottamista muutoksista, koska ne olivat tekijöille liian huvittavia toteutettavaksi. Piti tuo paikkansa tai ei, mutta Näytelmä joka menee pieleen on eittämättä näytelmä, joka komedioista nauttivien on syytä nähdä. Esityksen väliajalla kuulostelleena sai sen käsityksen, että näytelmä sai hyväksynnän myös yhdeltä erityisen vaativalta katsojajoukolta – paikalle pakotetun yläkoululuokan pojilta, jotka eivät mitä ilmeisimmin kuuluneet teatterin vakiokävijöihin.

Tämäntapaisen tyylilajin esiinmarssista saatiin esimakua jo Tampereen Teatterissa viime vuonna pyörineessä Tiputuksessa, jossa herkuteltiin suoran lähetyksen menemisestä pieleen Pudotuksen tapaisessa tv-ohjelmassa. On ironista ja katsojan kannalta jopa sääli, että Michael Frayn Noises off – Ei ketään kotona, jolle sekä Tiputus että Näytelmä joka menee pieleen ovat ison kumarruksen velkaa, pyörii juuri tänä talvena Tampereen Komediateatterissa.