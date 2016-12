Joulu kutsui satoja tulien loimuun

Syrjänharjuntie on joulukuun iltana pimeä, joten taskulamput ja heijastimet olivat hyvin tarpeellisia, kun ihmisjoukot suuntasivat lauantai-iltana kulkunsa joulutulille. Ulkotulien muodostama kuja opasti harjun laen yli pieneen lukkoon, jossa tulet paloivat nyt jo 22. kertaa.

– Joulutulilla on aina ihanaa, mutta kun on vielä näin kaunistakin! ihmiset huokailivat paksun huurteen valkaisemalla metsätiellä.

Pälkäneen reserviläisjärjestöjen ja seurakunnan järjestämä joulutulitapahtuma toimii joulumielen nostattajana säässä kuin säässä, mutta valkoisen taikatunnelman voivat saada aikaan vain luonto ja ihmiset yhdessä. Tänä vuonna pieni pakkanen, huurre ja lumi täyttivät kaikki toiveet, ja niinpä tulille kerääntyi ennätykselliset 300 kävijää.

Lukon pohjalla kävi kova kuhina, mutta jotkut jättäytyivät tarkoituksella sivummalle hiljaisuuteen.

Terveisiä hyvinvoinnin rakentajilta

Suurin osa yleisöstä ajoitti käyntinsä niin, että pääsi seuraamaan ohjelmaa, johon kuuluu perinteisesti jouluevankeliumi ja

jouluvirsi, Korsuköörin laulua, yhteislaulua ja puhe. Tulille tulijoita riitti silti hartauden jälkeenkin niin paljon, että makkaravarastoa piti täydentää kesken illan.

Tapahtuman järjestäjät tarjoavat kuuman mehun, makkarat ja makkarakepit, mutta paistamiseen jokainen saa etsiä itse itselleen sopivimman nuotion.

Puheen piti Kostiakodin johtaja Arja Kokkola-Ahava, joka toi tulille terveisiä niiltä, jotka eivät jaksa enää lähteä harjuun asti. Hän kertoi, että Kostiakodissa joulu on hiljainen mutta perinteinen. Tunnelma tehdään yhdessä, ja joulua valmistellaan monta viikkoa, niin kuin muissakin kodeissa tehdään.

Monet vanhukset toivovat jouluunsa tuttuja perinteisiä asioita. Kokkola-Ahava kertoi, että kaikki heidän toiveensa yritetään ottaa huomioon niin tarkasti kuin mahdollista.

– Hehän ovat mahdollistaneet meidän hyvinvointimme, hän muistutti.

Jotain yhteistä joulutulilla ja vanhainkodin joululla sittenkin on: kummassakaan paikassa kohtaamiseen ei aina tarvita sanoja.

Tossut lämmittivät Zeroa

Joulutulet on joulutapahtumien ketjussa poikkeuksellinen siitäkin syystä, että se on hyvin koiraystävällinen. Lukuisat omistajiaan tulille seuraavat koiratkin ovat yleensä ystävällisiä toisilleen, koska lukon rinteillä keskellä metsää ei olla kenenkään omalla reviirillä.

Monet paikalle saapuneista hännänhuiskuttajista olivat tälläkin kerralla kokeneita joulutulilla kävijöitä, mutta puolitoistavuotias rhodesiankoira Zero kuului ensikertalaisiin.

Zeron Isäntäväki, Johanna, Antti ja Laura Anttila laskeskelivat sen sijaan tulleensa tulille tunnelmaa hakemaan jo ainakin kymmenettä kertaa.

– Joulutulet on tärkeä perinne, se kuuluu meillä joulunodotukseen, eikä koirakaan näytä tätä pahakseen panevan, Antti Anttila totesi.

Kunnioitusta herättävän kookas Zero suhtautui taputtelijoihin ystävällisesti ja seuraili tyynenä ihmisvilinää yllään huivi, takki ja joulunpunaiset tossut.

– Zero tarvitsee lämpimän asun Suomen talvessa. Sen turkki on ohut koska rotu on lähtöisin Afrikasta, Laura Anttila selitti.