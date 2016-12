Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistys voitti tapahtumakilpailun

Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistyksen perinteinen syysvaellus suuntautui tänä vuonna Isojärven kansallispuistoon. Bussilastillinen innokkaita retkeilijöitä sai jo reilun tunnin kestäneen bussimatkan aikana nauttia aurinkoisesta säästä ja vaihtelevista Längelmäveden maisemista.

Kansallispuistoon saavuttiin Västilän suunnalta ja puistokierros suuntautui näin kansallispuiston läntisimpään osaan. Kuuden kilometrin mittaisella vaelluksella ihailtiin helppokulkuisia polkuja, majavalampia ja suomalaista järvimaisemaa. Retken puolivälissä oli kaikkien retkien kohokohta eli evästauko makkaranpaistoineen. Loistavat puitteet tälle antoi Kalalahden laavu korkeassa kalliorinteessä Isojärven rannalla.

Isojärven kansallispuisto on Suomen nuorimpia puistoja, perustettu vuonna 1982. Puisto sijaitsee Kuhmoinen – Länkipohja -tien varrella. Merkittyjä patikointireittejä on noin 30 kilometriä ja alueella on neljä laavua ja pari erillistä tulentekopaikkaa.

Puisto on keskimäärin 100 – 150 metriä merenpinnan yläpuolella ja kuuluu vedenjakaja-alueeseen. Osa vesistä virtaa Päijänteeseen ja osa Längelmäveteen. Puiston ominaispiirteitä ovat syvät maankuoren murtumalinjoihin muodostuneet murroslaaksot eli hoilot.

Isojärven kansallispuisto kuuluu kehitteillä olevan Tavastia Lakeland -matkailukonseptin merkittäviin luontoretkikohteisiin Päijänteen kansallispuiston, Evon retkeilyalueen ja kotoisen Laipanmaamme ohella.

Seppo Kääriäinen