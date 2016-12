Kunta myi sadan tonnin talon 90 000 eurolla

Pälkäne ei ryhdy rajoittamaan lasten subjektiivista päivähoito-oikeutta. Kunta ei myöskään ota käyttöön suurempia päiväkotiryhmiä.

Sivistyslautakunta katsoi, etteivät valtiovallan tarjoamat säästökeinot toimi Pälkäneen oloissa. Kunnassa on vain vähän perheitä, joiden lapset ovat hoidossa, vaikka ainakin toinen vanhemmista on kotona. Lisäksi tällaiset perheet asustavat eri puolilla pitäjää, jolloin lasten kotihoidosta ei syntyisi juurikaan säästöjä. Tämän vuoden budjettiin on varattu riittävät määrärahat nykyisen laajuiseen päivähoitoon entisen kokoisilla ryhmillä.

Uudistuvan varhaiskasvatuslain ja päivähoitoasetuksen mukaan lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Lisäksi päivähoidon henkilöstömitoitusta muutetaan niin, että yhtä hoitajaa kohti saa olla kahdeksan yli kolmevuotiasta lasta. Nykymitoitus on hoitaja seitsemää lasta kohti.

Pälkäne on viime vuosina lisännyt päiväkotipaikkoja ja vähentänyt ryhmäperhepäiväkoteja. Onkkaalan palokunnantalon ja Puistolan ryhmikset on voitu sulkea, kun Hermannin päiväkotiin valmistui viime vuonna laajennus. Myttäälän ryhmis sulkee kesällä. Myös Aitoon koulun yhteyteen valmistui viime vuonna uusi päiväkoti.