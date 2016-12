Pälkäneläiset tietävät, mitä kaupaltaan haluavat

K-supermarket Pälkäneen kauppias vaihtuu vuodenvaihteessa. Uutena kauppiasparina aloittaa Ari, 45, ja Miia, 42, Piiroinen.

K-supermarket Pälkäneen nykyinen kauppias Timo ja Sanna Karppinen kiittävät asiakkaitaan kuluneista vuosista ja toivottavat Piiroisen pariskunnalle onnea ja menestystä.

Ari Piiroisella on yli 25 vuoden kokemus kaupan alalta Turusta ja Joensuusta, jossa hän viimeisimpänä toimi paikallisen osuuskaupan aluepäällikkönä. Miia Piiroinen puolestaan on työskennellyt viime vuodet kuntosaliyrittäjänä. Hänellä on myös kaupan alan kokemusta kymmenen vuotta.

Kauppiasuralle pariskunta hakeutui, koska he haluavat työskennellä yrittäjinä yhdessä.

– Haluamme olla tekemisissä tiiviisti sekä asiakkaiden että henkilökunnan kanssa ja tehdä työtä asiakkaiden palvelemiseksi kauppiaspariskuntana, Ari Piiroinensanoo.

Pälkäneellä tuore kauppiaspari haluaa korostaa pälkäneläisyyttä ja paikallisuutta.

– Haluamme aidosti kuulla asiakasta ja toteuttaa heidän toivomuksiaan parhaamme mukaan joka päivä. Kaupastamme löytyvät kaikki asiakkaan tarvitsemat tuotteet helposti, tuoreesti ja varmasti, Ari Piiroinen lupaa.

K-supermarket Pälkäneen henkilökunta siirtyy uuden yrittäjäparin palvelukseen.

Piiroisen perheeseen kuuluvat 12-vuotias tyttö ja 10-vuotias poika sekä perheen lemmikkikoira. Vapaa-aika täyttyy pitkälti lasten kanssa yhdessäolosta sekä heidän harrastustensa parissa. Ari Piiroinen kertoo pitävänsä suuresti myös ruoanlaitosta sekä kalastuksesta.