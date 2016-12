Pappi tavattavissa ennen messua kirkossa

Exit konsertoi lauantaina 19. marraskuuta Kangasalan kirkossa kello 18. Yhtye julkaisi uusimman Kauneutta ja kipua -albumin lokakuussa 2015. Yhtyeen keulahahmo Pekka Simojoki kertoo, että uusin levy kertoo jotain oleellista siitä matkasta, jonka soittajat ovat tehneet tähän päivään.

– Lauluissa välähtävät sekä elämän arkinen kauneus että sairaus ja jopa kuoleman läsnäolo. Kauneutta jokainen tarvitsee, jotta jaksaisi, mutta elämää ei voi ymmärtää ilman kipua. Kauneus ihastuttaa, mutta kipu koskettaa. Molemmat ääret liittyvät elämään eikä elämä olisi elämän arvoista ilman toista. Ja niissä molemmissa on itse Jumala läsnä.

Exit on vuosien kuluessa tehnyt lähes tuhat konserttia ja konsertoinut Suomen lisäksi monissa Euroopan maissa. Yhtyeen levyjä on myyty lähes 100 000 kappaletta. Monet Exitin kappaleet ovat olleet suuria hittejä rippikouluissa, ja suosituimmat niistä ovat päätyneet useisiin nuottikirjoihin. Yhtyeen tunnetuimpia lauluja ovat Varjoista maan, Kahden maan kansalainen ja Mitä rakkaus on? Vuonna 2012 Radio Dein kuuntelijat valitsivat Pekka Simojoen Suomen parhaaksi gospelartistiksi Exitin saavuttaessa kakkossijan.

Alkuperäisjäsenistä Exitissä ovat jäljellä Pekka Simojoki (laulu), Matti Puttonen (laulu ja koskettimet) ja Timo Luoto (rummut). Muut yhtyeen jäsenet ovat Jari Levy (laulu ja koskettimet), Markku Perttilä (laulu ja kitara), Jarkko Jouppi (kitara) ja Timo Jouppi (basso).