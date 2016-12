Rajojen palautus

Iso-Britannian kansa on sanonut: pois EU:sta. Onko se katastrofi? Varmasti ei! Tai kuitenkin! Suurin vaara on, että isosta Britanniasta jää jäljelle vaan Englanti, Wales (?) ja Falklandin saaret. Irlantilaiset, niin Irlannin ja myös Pohjois-Irlannin, kansalaiset eivät tykkää rajasta. Sen ylitys voi vaatia jopa viisumia. Skotlanti yrittää veton avulla pelastaa pelin, mutta jos se ei onnistu, maa järjestää oman kansanäänestyksen. Ja sen kysymys on: Exit Iso-Britanniasta?

Viimeiset uutiset kertovat, että Lontoo haluaa myös pois, ehkä vapaakaupungiksi. Jos niin tapahtuu, Isosta – Britannista tulee Pieni – Britannia. Suomelle voi olla seurauksena GB-viennin jyrkkä alamäki. Punnan arvo varmasti laskee.

Maailman finanssikeskus siirtyy Frankfurtin ja Pariisin, mullistus on arvaamaton. Kuka oikeastaan haluaa tämän? Analysointi näyttää, että eläkeläiset ja ihmiset maaseuduilta sekä superkonservatiivit äänestivät ulos, mutta Lontoo, Skotlanti ja Pohjois-Irlanti haluavat jäädä EU:hun.

Tämä päätös on ”hieno“ lahja nuorisolle, heidän on pakko sietää se. Vanha sanonta on, että ”Demokratia on huono valitsemistapa, mutta parempaa ei ole vielä keksitty.” Kuka osaa ennustaa, mikä on Euroopan tulevaisuus? Pienet ruhtinas- ja herttuakunnat kuten 19. vuosisadan alussa Italiassa ja Saksassa?

Tai Euroopan Yhdysvallat, tai Euroopan Konfederaatio? Bismarckin yhdistetystä Saksasta tuli Euroopan suurmahti. Ja Saksassa vuonna 1933 näytti demokratia taas heikkoutta.

EU:n vastustajat sanovat, että kulttuuri ja kieli pitäisi säilyttää. Ei kukaan ole sanonut, ettei pitäisi. Eurooppa vain kristityille ja valkoihoisille? Ei englannin kielelle, vaikka se on pikkuhiljaa muuttunut Euroopan yleiskieleksi. Rajat taas kiinni ja viisumit käyttöön!

Mielestäni paras, mikä Euroopan historiassa on tapahtunut, on EU ja euro. Euroopasta on sen jälkeen tullut suuri(n) talousmahti ja esimerkki kaikille pienkansoille.

Suomi ja EU? Paavo Väyrysen haave – Suomi pois EU:sta, voi saada vauhtia lisäksi. FINEXIT olisi pähkinä purtavaksi. On vaara, että Suomesta tulee Euroopan Patagonia, tai jopa Euraasian Liiton jäsen Venäjän johdolla.

Raimo Saar