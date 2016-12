Kirkon ja bisnesmaailman tavoitteet ovat hyvin erilaiset

Kangasalan seurakunnan ensimmäinen henkilöstöpäällikkö on pian ollut toimessaan puolitoista vuotta. Tänä aikana Sari Lehtinen on saanut ajettua itsensä hengelliseen organisaatioon sisään siinä määrin, että pystyy jo luomaan uutta oppimansa pohjalta.

– Alkuunhan tämä oli molemminpuolinen kulttuurisokki. Olin työskennellyt noin 20 vuotta bisnesmaailmassa, jossa jokaisella oli tarkat tavoitteet viikoittain ja tiukasti määritellyt strategiat. Myös henkilöstöhallinnolla siis. Seurakunnan ihmislähtöisemmässä toimintatavassa oli opettelemista, ja toisaalta minäkin olin outolintu tälle organisaatiolle, Lehtinen naurahtaa.

– Nyt puolentoista vuoden kokemuksella on tosi hyvä fiilis ja luotto kaikkeen tekemiseen. Hienoa on tietää Kangasalan seurakunnan todellakin arvostavan henkilöstöään, kun se on palkannut tällaisella nimikkeellä erillisen työntekijän.

Niin, esimerkiksi kun pappi käy sielunhoidollisen keskustelun, niin vaikeahan siitä on suoranaista tulosta mitata. Toki seurakunnallakin strategiansa on ja sen työntekijöillä tavoitteensa, mutta on helppo uskoa Lehtistä, kun tämä sanoo kirkolla olevan kovin vähän yhteistä bisnesmaailman kanssa.

– Täällä jokaisella on pikemminkin työnäky. Toiminta on monesti tekijänsä näköistä, ja arvopohja on muu kuin voiton tavoittelu.

Henkilöstöpäällikön toimenkuvaa määrittävät seurakunnan johtosääntö, kirkkovaltuuston asettamat raamit ja se, miten asiat talon sisällä sovitaan. Hän vastaa työpanoksestaan seurakunnan talousjohtajalle.

Henkilöstö liikkumaan

Lehtinen syntyi Tampereella, mutta jo alle kouluikäisenä hän muutti vanhempiensa kanssa Kangasalle. Seurakunnan kerhokin tuli tutuksi. Koti oli Suoramalla, josta Lehtinen muutti tulevan aviomiehensä kanssa saman katon alle Pirkkalaan vuonna 1987 kirjoitettuaan edellisenä vuonna ylioppilaaksi Pälkäneen lukiosta.

– Yo-merkonomiksi valmistuin vuonna 1990 ja sittemmin tietojenkäsittelyn tradenomiksi. Työnohjaajaopinnot suoritin jossakin välissä, ja viimein tänä vuonna valmistuin kauppatieteen maisteriksi. Tällä hetkellä suoritan työn ohessa ammatillisen opettajan pätevyyttä Tampereen ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Se urakka kestää puolitoista vuotta, yhä Pirkkalassa asuva Lehtinen kertoo.

Kangasalan seurakunnan henkilöstöpäällikön pestissä on yhdistynyt monta sellaista seikkaa, joiden perusteella työ on varsinainen unelmapaikka Lehtiselle.

– Henkilöstöjohtaminen on kiinnostanut kovasti jo pitkään. Ja toiminhan ennen tätä työpaikkaa teollisuudessakin sen parissa. Nyt halusin pienempään organisaatioon, ja plussaa ovat ne perinteet, joita Kangasalan seurakunta edustaa. Gradussani tutkin taannoin sitä, miten henkilöstöjohtamisen keinoilla saadaan tuettua yrityksen tuloksentekoa.

Julkisuudessa on toisinaan ollut esimerkkejä siitä, miten seurakunnissa ympäri maata on ollut ongelmia työhyvinvoinnin suhteen. Lehtisen toimenkuvaan luonnollisesti kuuluu edistää omalta osaltaan työhyvinvointia seurakunnan henkilöstön piirissä.

Kangasalan seurakunta työllistää vakituisesti noin 80 henkilöä. Lisäksi on kausityöntekijöitä esimerkiksi hautausmaalla ja laaja joukko kesätyöntekijöitä. Lehtinen työskentelee henkilöstön kanssa monipuolisesti, ja hän on muun muassa mukana jokaisessa rekrytoinnissa.

– Uusimpia satsauksia meillä on se, että niin sanotun kiky-sopimuksen tuomasta 24 tunnin vuosittaisesta lisätyöajasta käytämme neljä tuntia uusien toimintatapojen ja ohjelmien opettelemiseen. Meistä tulee Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaita vuodenvaihteessa, ja uutta opittavaa on kaikilla, Lehtinen sanoo.

Merkittävä osa kiky-tunneista kohdistetaan Kangasalan seurakunnassa työhyvinvointiin. Kahdeksan tunnin osuus käytetään seurakunnan vuoden alusta lanseeraaman Hyvä teko -kampanjan kautta, jossa kuntalaisia haastetaan tekemään yksi hyvä teko vuodessa. Työntekijät osallistuvat siten, että he valitsevat, minkä hyvän teon tahtovat tehdä ja saavat käyttää tähän sovitusti työaikaa.

– Tietty tuntimäärä on lisäksi osoitettu työhyvinvoinnin parantamiseen kuntoilun kautta. Olemme nyt syyskauden aikana käynnistäneet liikuntaryhmän, jossa henkilöstö pääsee kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja. Ryhmässä on kyse kuntoilun lisäksi sosiaalisesta ulottuvuudesta ja eri työalojen välisestä rajojen rikkomisesta.

Vuosi täynnä juhlaa

Kristillisten tietojen ja tapojen tuntemus on vähenemään päin. Seurakunnan tulee tiedostaa tämä väistämätön tosiseikka. Viime vuonna valmistellun strategian mukaisesti Kangasalan seurakunta on päättänyt olla rohkeasti hengellinen organisaatio.

– Julkisuuskuvatutkimus osoitti seurakuntalaisten pitävän kastetta, hautajaisia ja muita vastaavia toimituksia tärkeinä merkkipaaluina. Näitä arvostetaan nykyäänkin kovasti. Seurakunta haluaa tulevaisuudessakin olla paikallisesti hyvin merkityksellinen, kiinnostava ja läheinen yhteisö, Lehtinen toteaa.

Hänen mukaansa esimerkiksi lasten perhekerhoja on liki kymmenessä eri toimipisteessä vakituisesti. Vanhan Kangasalan alueen lisäksi myös Kuhmalahdella ja Sahalahdella tapahtuu. Erityisen paljon on viime aikoina saatu lisätoimintaa Vatialan suunnalle.

Ensi vuosi on Kangasalan seurakunnalle juhlantäyteinen. Kivikirkko täyttää 250 ja seurakunta 650 vuotta. Lisäksi ollaan mukana juhlistamassa reformaation 500-vuotispäivää ja Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä.

– Helatorstaina 25. toukokuuta on torilla suuri ulkoilmamessu, jolla juhlistetaan reformaation merkkivuotta. Kivikirkon ja seurakunnan syntymäpäivää juhlitaan 29. lokakuuta pidettävässä juhlajumalanpalveluksessa. Kyseinen tilaisuus on osa reformaation merkkivuoden viettämistä Tampereen hiippakunnassa. Itsenäisyyspäiväkin on luonnollisesti yksi kohokohta, Lehtinen mainitsee.