”Se joko onnistuu tai sitten ei”

Sydän-Hämeen Lehden luottoastronomi Plutonius Tähtinen, mies joka saa huomisen sanomalehden jo tänään, katsahti tulevaisuuteen. Näin hän näkee eri tähtimerkkien ensi vuoden.

Kauris 22.12.–19.1.

Kauris loikkii uuteen vuoteen kevyesti, ja vuoden alku sujuukin suotuisten tähtien alla. Pääsiäisenä tiedossa on mukava yllätys. Myös juhannuksen aikoihin kannattaa pysyä valppaana! Silloin elämässäsi voi tapahtua yllätyksellisiä asioita. Elo- ja syyskuussa koet pienen notkahduksen, mutta kirpakat syyskelit ja pimenevä vuodenaika kantavat sinua eteenpäin. Nautitkin alkavana vuonna loppusyksystä täysin siemauksin. Loppuvuodesta elämääsi saapuu jokin uusi asia, josta riittää sinulle pitkään iloa.

Vesimies 20.1.–18.2.

Vesimies on alkuvuoden lapsi, niinpä talvi onkin sinulle aktiivista aikaa – jaksat huhkia niin töissä kuin vapaa-ajallakin, joten kiirettä piisaa. Kaikessa touhukkuudessa kannattaa pitää huolta etenkin fyysisestä jaksamisesta, henkisesti jaksat kyllä tilanteessa kuin tilanteessa.

Keväällä saat itsellesi tyypilliseen tapaan jonkun hienon oivalluksen, jota valitettavasti lähipiirisi ei osaa arvostaa. Anna ideoidesi kuitenkin loistaa, ennen pitkää ne saavat ansaitsemaansa vastakaikua.

Kalat 19.2.–20.3.

Uit alkuvuodesta itsellesi oudon syvissä vesissä, eikä mikään tunnu nappaavan. Pystyt kuitenkin ponnistelemaan pinnalle, kun uskallat ottaa auttavan käden vastaan – mikä todellakin kannattaa, sillä käsi voi yhtä lailla olla niin vanhan kuin uudenkin tuttavuuden. Jälkimmäinen tuo sinkkukaloilla arkeen vielä lisää kipinää.

Ongelmia ei toki selätetä kerrasta, mutta alkuun päästyäsi virta vie sinua loppuvuonna oikeaan suuntaan. Muista, että kaikki lähtee kuitenkin omasta päätöksestäsi: haluatko jatkaa synkistelyä vai suunnata valoa kohti?

Oinas 21.3.–19.4.

Lopeta pääsi hakkaaminen seinään. Elämä ei ole niin vaikeaa kuin sen kuvittelet olevan. Tänä vuonna elämääsi astuu henkilö, jolta opit paljon itsestäsi ja maailmankaikkeudesta ylipäänsä. Älä kuitenkaan kohtele häntä guruna. Muista, että nöyrän egottomuuden ja narsismin välinen raja on hienonhieno. Helmikuussa tunnet pakottavaa tarvetta paljastaa jollekulle salaisuuden, joka olet pitkään pantannut sisälläsi. Valitse kuitenkin tarkoin henkilö, jolle avaudut. Hänen reaktiollaan on suuri merkitys loppuvuodellesi.

Härkä 20.4.–20.5.

Vuosi alkaa varsin oivallisissa merkeissä. Alkuvuonna olet täynnä tarmoa – kannattaa käyttää se hyväksesi! Keväällä matkaasi tulee jonkin verran mutkia, mutta selätät ne härkämäiseen tapaan sinnikkyytesi ansiosta. Kesästä tulee aurinkoinen sanan kaikissa merkityksissä. Heinäkuu on härälle erityisen hyvää aikaa. Kesä tuo mukanaan myös melkoisen yllätyksen – heittäydy siihen rohkeasti mukaan. Syksy ei saa sinua tänä vuonna masentumaan, vaan pusket kohti talvea ja pimeää vuodenaikaa latautuneena ja positiivisin mielin.

Kaksonen 21.5.–21.6.

Pinnallisena tuuliviirinä olemisesi saattaa joskus ottaa lähipiiriäsi päähän, mutta muuten sinulle on tulossa erinomainen vuosi. Saat elämäsi entistä parempaan järjestykseen, ja onnistut tekemään kauaskantoisia, suuria päätöksiä. Yleensä sinulla onkin vaikeuksia saattaa aloittamasi projektit loppuun, mutta tänä vuonna kaikki sujuu kuin tanssi.

Ihmissuhteesi saattavat tänä vuonna joutua koetukselle, mutta sinun tulee malttaa antamasta toisille pikaisia tuomioistasi, vaikka ne oikeita olisivatkin. Hillitse kerkeä kielesi, ja anna toisen itse selvittää asiansa.

Rapu 22.6.–22.7.

Rakkaus. Se on ravuilla näkyvässä roolissa koko vuoden ajan, vaikkakin kesällä on hieman tasaisempaa. Alkuvuonna yllätät itsesikin sosiaalisuudellasi, joka johtaa sinut varsin yllättäviin tilanteisiin – mutta älä huoli, ne ovat lähes poikkeuksetta positiivisia. Ihmisten äkillisesti kasvava halukkuus olla kanssasi tekemisissä voi pistää pääsi pyörälle, mutta seesteisen kesän aikana ehdit saada ajatuksesi järjestykseen ennen syksyä ja sen mukanaan tuomia tärkeitä päätöksiä.

Ole kuitenkin tarkkana: kun raha astuu sisään ovesta, rapu voi lentää ulos ikkunasta!

Leijona 23.7.–22.8.

Sisäinen kauneutesi löytää tänä vuonna aivan uudenlaisen, iloa, syvyyttä ja mielenrauhaa pulppuavan tason. Tajuat, että asiat järjestyvät, mutta kaikella on aikansa. Tulisen leijonan elementti vuonna 2015 on vesi. Se tasapainottaa ja auttaa näkemään monen sekavalta vaikuttavan asian pinnan alle. Keväällä elämääsi saapuu henkilö, joka kaipaa apuasi. Sinulla on monta hyvää ohjetta jaettavanasi hänelle. Älä kuitenkaan ylpisty, vaikka sisäinen voimasi jyllääkin ja tunnet onnistuvasi kaikessa mitä teet. Muista, että auttamisen tarkoitus on auttaa, ei korottaa omaa itsetuntoa.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vuoden alku tarjoaa sinulle pari pettymystä. Älä jää harmittelemaan niitä pitkäksi aikaa, vaan nosta pääsi ja kulje rohkeasti eteenpäin. Alkukeväästä onnetar on puolestaan sinun puolellasi. Ota tästä ajasta kaikki irti! Kesällä elämääsi astuu uusi ihminen – anna uudelle ystävyydelle rohkeasti mahdollisuus. Loppukesästä tähdet ovat tälle merkille suotuisassa asennossa. Syksyllä tulee taas pieni notkahdus, mutta talvi on neitsyille varsin tasaista menoa. Joulun aika kruunaa alkavan vuoden.

Vaaka 23.9.–22.10.

Tiedät liian hyvin että makkaralla on kaksi päätä – niinpä sinun on vaikea tehdä päätöksiä, olipa asia kuinka selkeä tahansa. Tähän sinun pitää kiinnittää tänä vuonna huomiota, varsinkin, kun edessäsi on useita, myös läheisiisi vaikuttavia ratkaisuja. Pidä puurot ja vellit erossa toisistaan, kyllä siitä hyvä tulee.

Rakkaudessa olet Venuksen jalanjäljillä, ja hymysi sulattaa sydämiä. Sinuun on helppo ihastua, mutta rakkaudessakin aiheutat päänvaivaa itsellesi ja toisille päättämättömyydelläsi. Nyt on toiminnan eikä pohdinnan aika!

Skorpioni 23.10.–21.11.

Yksi tärkeimmistä sinulle kertyvistä vuoden opetuksista on ”luota sydämeesi”. Mitä aiemmin sen sisäistät, sen helpommalla pääset myöhemmin. Skorpionien tavoin löydät sisäistä voimaa luonnosta, ja erityisesti kauniilla keväällä on sinuun voimaannuttava vaikutus.

Kesäaikaan pitkällinen uurastuksesi tuottaa herkullista hedelmää, kun bisnekset luistavat ja kuntosikin on vallan mainio.

Rakkaus kurkistaa ikkunasta vasta joulun alla, ellei se sitten osoittaudu tontuksi. Pukkiin turvaaminen tietää kuitenkin vain harmia.

Jousimies 22.11.–21.12.

Mielesi pyörii tänä vuonna monien elämässäsi ratkaisua kaipaavien asioiden äärellä. Sisimmässäsi tiedät, mitä sinun tulee niille tehdä. Kuuntele intuitiotasi: varsinkin yöt ovat hyvää aikaa oivalluksille. Älä siis ole huolissasi ajoittaisesta unettomuudesta, sillä sillä on elämäntilanteesi kannalta tärkeä merkitys. Älä missään nimessä turvaudu unilääkkeisiin, äläkä varsinkaan melatoniiniin, vaikka apteekkarit sitä sinulle suosittelisivatkin! Syksyllä tunnet monen vuoden henkisen pysähtyneisyyden helpottavan. Puhdistut sisäisesti ja saat yhteyden todelliseen ytimeesi. Siitä alkaa 12 vuoden kausi elämässäsi. jolloin todella tunnet saavuttavasi asioita, joiden luulit jäävän vain haaveiksi.