Vuoden rakennushanke on kerrostalokolmikko

Kangasalan Vuoden rakennushanke -palkinto myönnettiin kolmen kerrostalon ryhmälle Nattarintien varressa Vatialassa. Rakennus- ja ympäristölautakunnan tekemän valinnan taustalla olivat asuntojen taitava sovittaminen vaativaan rinnemaastoon sekä tyylikäs värien ja materiaalien käyttö.

– Se on hyvä esimerkki kerrostalorakentajille siitä, että suunnittelulla on paljon merkitystä. Vaihtelevuutta on onnistuttu tuomaan muun muassa ulkonevilla parvekkeilla ja kohde on taitavasti porrastettu rinteeseen, tuumasi palkinnonluovutustilaisuudessa suunnitteluarkkitehti Susanna Virjo.

Alueen suunnittelusta pidettiin laatukilpailu tontinluovutusvaiheessa. Kilpailun voitti rakennuttajana toiminut Pohjola Rakennus Oy Häme, joka voikin katsoa kilpailussa antamansa lupauksen tulleen nyt palkinnon myötä lunastetuksi.

– Laatu on säilynyt toteutuksessa suunnittelusta loppuun asti, Virjo kiitteli.

Myös suunnittelija Erik Stenvall, joka oli piirustuspöydän ääressä jo suunnittelukilpailun aikaan, oli iloinen etenkin Vatialantien julkisivun säilymisestä alkuperäisiä visioita vastaavana.

– Yleensähän näin ei ole. Rinnemaaston ja esteettömyyden sovittamisessa oli kyllä suunnattomia vaikeuksia, mutta lähtökohta muistaen maisemallinen muutos on aikamoinen, hän arvioi.

Kunta laati Tallimäkeen asemakaavan, jolla pyrittiin lisäämään Vatialan keskustan asuntotarjontaa ja parantamaan soranoton jättämiä jälkiä. Kaavan toteuttaminen edellytti korkeuserojen tasoittamista: Tallimäen huipulta poistettiin noin 20 metriä soraa. Tilalle saatiin loivasti viettävä piha ja korkeiden asuintalojen kortteli, joka ei kuitenkaan peitä taaempien talojen järvinäkymiä.

Kolmen kerrostalon sarja on alueen näkyvin kohde; kortteli on muilta osin vielä keskeneräinen.

– Ensi kesänä kokonaisuus saadaan valmiiksi ja alkaa se aika, jolloin rakennusmiesten sijaan asukkaat itse muodostavat ohjelman ja tekemisen alueella. Kangasala on meille hyvää markkina-aluetta ja pyrimme tuomaan uutta tarjontaa Rekiälään ja Mäntyveräjään. Rakennuttamispäätöksen tekevät kuitenkin lopulta aina asiakkaat, Pohjola Rakennus Oy Hämeen hankekehitysjohtaja Harri Kiviranta sanoo.