Joulunaika Pälkäneellä

20-vuotiaalla Dayana Segovialla on edessään luultavasti elämänsä tähän mennessä eksoottisin joulu – kolumbialainen on viileässä ja harmaassa Suomessa kovin kaukana kotikonnuiltaan. Erossa oleminen sukulaisista juuri jouluna on kova pala, sillä Kolumbiassakin joulu kuluu perinteisesti oman perheen kesken.

– Siihen on kuitenkin pakko totutella, koska ammattilaisena näin tulee käymään jatkossakin. Viime vuonna vietin joulun Meksikossa, ja se oli totta puhuen kamalaa. Tiedän kuitenkin, että tällä kertaa joulusta tulee hyvä, LP Kangasalan nuori hakkuri sanoo.

Perhe tulee nyt – ja luultavasti jatkossakin – määritellyksi uudelleen, sillä Segovia viettää joulun yhdessä muutaman muun Suomessa pelaavan eteläamerikkalaisen pelaajan kanssa. Jos tämä ei olisi onnistunut, majapaikka jouluksi olisi järjestynyt LP:n päävalmentajan Virginie De Carnen luota. Segovia kuvaileekin De Carnea hyväksi tyypiksi.

– Heillä on ehkä kuitenkin keskenään enemmän samanlainen kulttuuri ja jouluun liittyvät perinteet, joten hyvä näin, De Carne sanoo.

Toista kuin Kolumbiassa

Segovia innostuu kertoessaan kolumbialaisesta joulusta – ruokapöydän antimiin kuuluvista kalkkunasta, maissipastasta, jälkiruokakakuista ja riisistä, jota myös heitellään perheenjäsenten päälle kuluneen vuoden ikävistä asioista puhdistautumiseksi.

– Katolinen perheeni on hyvin uskonnollinen, ja kirkossa käynti kuuluu osana joulun perinteisiin – niin myös joululaulut, hän kertoo.

Pienten lahjojen lisäksi sukulaisia saatetaan ilahduttaa esimerkiksi vaatteilla, johon on painettu kuvia perheenjäsenistä tai kirjailtu erilaisia tekstejä perheeseen liittyen.

Vaikka Kolumbiassa ei lunta olekaan, ei joulu ole siellä musta vaan pikemminkin vihreä. Lunta Segovia näki ensi kertaa elämässään noin kuukausi sitten Suomeen saavuttuaan.

– Onhan täällä todella erilaista kuin kotona… rauhallista ja turvallista – ja hyvin kylmä, hän nauraa.

Kielimuuri ei haittaa

Uusin lentopalloperhe – LP Kangasalan liigajoukkue – on ottanut Segovian hyvin vastaan, vaikka yhteistä kieltä ei vielä olekaan. Kolumbialainen Segovia opettelee englantia, mutta puhuu belgialaisen De Carnen kanssa espanjaa. De Carne puolestaan kommunikoi muun joukkueen kanssa osin suomeksi ja pääasiassa englanniksi. Serbialaisilla Marija Jelicillä ja Jovana Gogicilla on puolestaan mahdollisuus saman kielen käyttöön keskenään.

Kielten sillisalaatista huolimatta, tai juuri sen vuoksi, ryhmän yhteishenki on Segovian mielestä erinomainen.

– Meillä on nuori ja iloinen joukkue, ja ilmapiiri on hyvä, hän sanoo.

Alun perin Segovia oli suuntaamassa Sveitsiin, mutta hänen managerinsa ja LP:lle vahvistusta etsineen De Carnen neuvottelujen lopputuloksena kolumbialainen päätyi Kangasalle. Molemmat osapuolet näkivät Pirkanmaan parhaana paikkana kehittyä ja ottaa ratkaisevia askelia uralla eteenpäin.

Vastuuta hakkurille on tullut, ja sen lisäksi tulosta. Segovia on takonut liigassa eniten pisteitä ja ässäsyöttöjä erää kohti. Sattumaa tai ei, mutta hänen tulonsa jälkeen LP on oppinut voittamaan niitä tiukkoja otteluita, jotka vielä alkukaudesta kääntyivät vastustajalle.

– Hän on tuonut joukkueeseen voimaa ja nuoresta iästään huolimatta myös kokemusta pelattuaan maajoukkueessa ja isoissa turnauksissa. Tarvitsimme jonkun, joka pystyy tappamaan palloja, ja saimme todellisen hakkurin, joka täyttää roolinsa. Hän on innokas oppija, ja tapa, jolla hän tekee asioita kentän ulkopuolellakin, antaa muille pelaajille hienoa esimerkkiä, De Carne kuvailee.

Jos Segovian pelaamisen taso pysyy yhtä korkealla, jää tämä joulu luultavasti hänen viimeisekseen Suomessa pitkään aikaan.