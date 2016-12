Kutsutaksiliikenteen kokeilu käynnistyy

Niin influenssa- kuin pneumokokkitauditkin ovat suhteellisen yleisiä ja pahimmissa tapauksissa vakavia, joten niiltä kannattaa suojautua. Rokotusten avulla tartuntataudit vähenevät ja hoitokulut pienenevät. Vakavien sairauksien ennaltaehkäisy korostuu iän myötä. Influenssa ja sen jälkitaudit voivat viedä jopa sairaalahoitoon.

Kun ikää karttuu, elimistö ei pysty enää puolustautumaan taudinaiheuttajia vastaan yhtä tehokkaasti kuin nuorempana. Tämä korostaa sairauksien ennaltaehkäisyn merkitystä. Influenssa on nimenä tuttu, mutta se sekoitetaan usein tavalliseen nuhakuumeeseen eli flunssaan. Influenssa on kuitenkin flunssaa huomattavasti ärhäkämpi tauti. Vakavimmillaan influenssa voi johtaa sairaalahoitoon tai jopa kuolemaan.

65 vuotta täyttäneiden, pienten lasten ja raskaana olevien riski sairastua influenssaan on korkea, vaikka he olisivatkin terveitä. Lisäksi riskiryhmiin kuuluvien riski sairastua vakaviin jälkitauteihin on korkea. Riskiryhmiin kuuluvat iästä riippumatta sydän- ja verisuonitauteja, diabetesta, keuhkosairauksia, maksa- ja munuaistauteja sairastavat sekä potilaat, joiden vastustuskyky on sairauden tai sen hoidon vuoksi heikentynyt.

Edellä mainittujen riskiryhmien lisäksi potilas- ja hoivatyötä tekevä terveys- ja sosiaalialan henkilöstö ja alan opiskelijat saavat maksuttoman influenssarokotuksen. Rokottautumalla influenssaa vastaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö ei ainoastaan suojaa itseään influenssalta vaan myös ikääntyneitä ja sairaita, joilla influenssarokotusten teho jää heikoksi. Henkilökunnan rokotukset vähentävät kuolleisuutta etenkin pitkäaikaislaitoksissa ja ikääntyneiden vuode- sekä vanhainkotiosastoilla.

Pneumokokki on monelle vieras taudinaiheuttaja. Kyseessä on bakteeri, joka on merkittävin vakavien bakteeritulehdusten aiheuttaja Suomessa. Lievimmillään pneumokokki aiheuttaa ikäviä, mutta suhteellisen harmittomia tauteja kuten poskiontelotulehduksia ja korvatulehduksia. Tietyissä olosuhteissa pneumokokkibakteeri voi aiheuttaa vakavia tauteja. Aikuisilla tavallisin pneumokokin aiheuttama vakava tauti on keuhkokuume.

Riski sairastua vakavaan pneumokokkitautiin kasvaa iän myötä. Riskiä voi pienentää lopettamalla tupakoinnin, käyttämällä alkoholia kohtuudella, muistamalla käsihygienian, perussairauksien hyvällä hoidolla sekä rokottautumalla.

Rokotteita käytetty jo pitkään

Kansallisen rokotusohjelman kausi-influenssarokotteita on käytetty jo vuosikymmeniä. Pneumokokkirokotteet ovat myös olleet käytössä pitkään. Niitä on annettu lapsille ja aikuisille ympäri maailman useita satoja miljoonia annoksia.

Vuosittain uusittava influenssarokote on riskiryhmille maksuton. Influenssarokotteen saavat maksutta ne, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden terveydelle influenssarokotus on erityisen tärkeä. Tähän ryhmään kuuluvat kaikki 65 vuotta täyttäneet, kaikki 6-35 kuukauden ikäiset lapset, raskaana olevat naiset, sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat, esimerkiksi henkilöt, joilla on diabetes, astma tai muu keuhkosairaus, sydänsairaus, pysyvä vakava sairaus, vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri, varusmiespalveluksen ja vapaaehtoiseen asepalveluksen suorittavat henkilöt sekä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö.

Pneumokokkirokotteeseen resepti netistä

Pneumokokkirokotereseptin saadakseen tulee kirjautua Kangasalan kunnan terveyspalveluiden internet-ajanvaraukseen osoitteessa: https://mediaika.fi/kangasala/app, ja valita palvelumuodoksi ” Pneumokokkirokote” ja ”Pyyntö eReseptistä”. Mikäli lääkäri katsoo rokotteen tarpeelliseksi ja kirjoittaa reseptin, rokotteen voi ostaa omakustanteisesti apteekista ja ottaa sen mukaan infuenssarokotuspäivinä Kangasalan tai Pälkäneen terveysasemalle.

Lisätietoa influenssa- ja pneumokokkirokotuksista saa sairaanhoitajan neuvontapuhelinnumerosta 050 449 5123. Neuvontapuhelin on käytössä 24.10.–22.12. kello 10–11 ja 14–15.