Pälkäne vastustaa postiautolinjojen lakkauttamista

Noin neljäkymmentä kauan kaivattua miestä on vihdoinkin saapunut Aitooseen. Kajantilan kylään huvipaikka Honkalaa vastapäätä on pystytetty tvl:n parakkikylä. Tiekoneita on jo jonkin aikaa nähty välillä Kukkola-Aitoo.

Miehet rakentavat tieosuutta Kukkola-Holja, jota tiehanketta vuosikausia on viety eteenpäin eri virastoissa ja laitoksissa. Tiehanke työllistää tällä hetkellä noin 40 miestä ja tietyön huippuvahvuus tulee olemaan 60-70 miestä.

Uuden tien myötä helpottuu liikenne Pälkäneeltä Aitooseen ja aikanaan myös Aitoosta Luopioisten kirkonkylään. Kukkola-Holja väli on ollut monelle autoilijalle ja myös autolle suuri rasitus. Tie on mutkainen ja näkyvyys tiellä on monin paikoin erittäin ala-arvoinen.

Kesän ja syksyn aikana on tieoloihin saatu parannusta myös Kuhmalahdella ja Rautajärvellä. Kuhmalahden Pohjan kylän taajamaan on saatu uusi päällyste sekä Pohja-Rautajärvi tieosuus on saanut pintaansa uuden kerroksen päällystettä.