Pimeä puoli oli valttia videokisassa

Kun muu perhe lähti käymään kaupassa, Juha Kivelä ajatteli sopivan tilaisuuden koittaneen. Hän viritteli vihreän taustakankaan ja kameran valmiiksi ja antoi palaa. Näin perusteellisella valmistelulla syntyi ensimmäinen osa Eagles-tv:tä, Kotkastudiota, jonka tekemistä kangasalalaisen jääkiekkojoukkueen manageri oli jo jonkin aikaa mielessään pyöritellyt.

– Päätin, että nyt se tehdään. Siinä menikin kaikkinensa vain noin 35 minuuttia, Kivelä kertoo.

Videolla Kivelä käy läpi Kisa-Eaglesin tuoreimpia edesottamuksia kaukalossa, taustoittaa sarjatilannetta ja parhaita pistemiehiä sekä esittelee joukkueeseen saapuneen uuden pelaajan. Sittemmin Eagles-tv:n jaksoja on tullut jo lisää, kuten myös palautetta niistä.

– Edellisessä vieraspelissä joku yleisöstä huusi ihan myönteiseen sävyyn, että ”hei, sinähän olet se teeveestä tuttu”. Palaute onkin ollut pääosin positiivista. Myös negatiivinen palaute on siinä mielessä ok, että se kertoo videon tulleen katsotuksi ja herättäneen tunteita, Kivelä hymähtää.

Täysin kylmiltään Kivelä ei sentään kameraan tarttunut, vaan vanhalla kameralla oli tullut kavereiden kanssa pelleiltyä kiekkoaiheiden parissa joskus aiemminkin. Studiossa tarpeelliset videokameran mukana tulleet editointiohjelma ja viherkangas olivat kuitenkin jääneet vähälle käytölle.

Eagles-tv:n synnyn tapaan ideoiden suoraviivainen toteutus on kuluneen vuoden aikana ollut Eaglesin yhden hengen mediatiimille ominaista.

– Totesimme jo silloin, että asioita tullaan jatkossa tekemään aika paljon eri tavalla kuin tällä sarjatasolla on totuttu. Mitä tyhmempi idea, sitä varmemmin se toteutetaan, Kivelä tuumaa.

Eagles on järjestänyt hyväntekeväisyysotteluita, videoinut pelaaja- ja valmentajahaastatteluja ja kuvannut joukkueen harjoituksia kypäräkameralla. Twitter-seurantaa vieraspeleistä on hoidettu aina kun mahdollista. Toisinaan se on hankalaa, jos twiittaaja seisoo vaihtoaitiossa apuvalmentajana.

Tasolla ei mitään väliä

Liigajoukkueista Lahden Pelicans tekee vastaavanlaista televisio-ohjelmaa kuin Kisa-Eagles – tosin hieman erilaisella kalustolla ja budjetilla. Sillä ei kuitenkaan ole Kivelän mukaan suurtakaan merkitystä, vaan hän toivoo muidenkin seurojen innostuvan ennakkoluulottomasta tekemisestä.

– Ei sillä sarjatasolla tai muulla ole väliä, jos on kipinä tehdä asioita. Itselleen pitää kuitenkin osata nauraa ja astua epämukavuusalueelleen. Se seuraava juttu ei sitten olekaan enää niin vaikea toteuttaa.

Oman egonsa pönkittämiseksi Kivelä ei kameran eteen asetu.

– Koska kyseessä on ollut tuollainen yhden miehen show, niin olihan ensimmäisen videon julkaisemisen kynnys itselle tosi korkealla. Mietin etukäteen, missä välissä niitä tekee ja jaksaako kukaan katsoa, mutta en ole pohtinut, mitä muut minusta ajattelevat. Merkitystä on kumminkin vain sillä, tuleeko väki halliin ja tykkäävätkö pelaajat.

Kivelä kaavailee marssittavansa kameran eteen muitakin jääkiekkoon liittyviä henkilöitä kuin pelaajia ja valmentajia. Toiveissa on, että haastattelujen kautta voitaisiin lähestyä myös jääkiekon ulkopuolisia aiheita, ja tarvittaessa ihan vakavasti.

– Ehkä joku käsikirjoitus voisi joskus olla fiksua tehdä, Kivelä nauraa.

Luistelua ennen peliä

Ensi lauantaina 7.2. Eagles järjestää Kangasalan jäähallissa Kotkalauma-luistelutapahtuman. Ennen KPK-kotiottelua kenttä on avoinna kaikenikäisille luistelijoille, joille tarjotaan luistelun jälkeen ilmainen sisäänpääsy peliin. Jäälle pääsee ennen puoli kolmea ja avoin, mailaton vuoro kestää vajaan tunnin.

– On kiva, jos voimme välillä antaakin jotain sen ainaisen pyytämisen sijaan. Yhteisöllisyys kuuluu mielestäni kuitenkin toimintaan, kun puhutaan tällaisesta kyläjoukkueesta, Kivelä sanoo.

Kivelällä ja kumppaneilla on suunnitelmia viriteltynä myös KPK-pelin jälkeistä aikaa ajatellen. Viime vuonna järjestetty vieraspelimatka – johon saatiin mukaan sarjataso huomioiden huikeat viitisenkymmentä ihmistä – saatetaan uusia tämän vuoden pudotuspelien aikaan.

– Katsotaan, millaista vastustajaa sieltä on tulossa. Onhan se pelaajillekin hieno kokemus, jos saa kannustusta vieraskaukalossa.

Ensi kauden suunnitelmissa puolestaan on muun muassa jonkun vieraspelin videoiminen ja lähettäminen netissä suorana lähetyksenä – selostettuna tietty.

– Ei se mikään NHL-lähetys ole, mutta ei ole tarkoituskaan. Ja kun se oma naama ja ääni on jo kertaalleen nolattu, niin antaa mennä vaan.

Tältä näyttää Kotkastudio: