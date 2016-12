Tilinpäätöksiä ja toimintasuunnitelmia

Mummon murinat

Tuttu mummo oli saanut ulkoeteiseensä uuden oven eikä nähnyt enää kunnolla ulos. Oven lasi oli sellainen himmeäksi hiottu tai muuten samennettu. Entisestä oli saanut salaa kurkistetuksi, kuka siellä ovikelloa soittaa. Vanhukset, etenkin yksin asuvat, ovat melko varovaisia päästämän outoja sisään. Onneksi tästä himmeästäkin näkymästä saa selville sen, onko ovella kaksimetrinen korsto vai pieni lapsukainen.

Eteisen ovilasi ei ole ainoa, joka vanhalla ihmisellä voi sumentaa elämää. Lamputkin tuntuvat olevan nykyisin aika huonoja, eivät valaise sisätiloja tarpeeksi. Jotakin vikaa on silmälaseissakin. Ei näe aina kunnolla läpi. Ihmeesti tuntuvat aina likaisilta nämä nykylinssit. Vaikka kuinka yrittää pestä tiskiaineella tai varsinaisella linssienpuhdistusnesteellä, niin jokin kumma kalvo aina jää näkemistä haittaamaan. Mitä ainetta lienevät nykyään nuo lasit, jos vaikka jotakin muovisekoitusta. Onkohan se ollut haitaksi, jos on rillit päässä kurkistellut kuuman uunin paistoksia?

Mene ja tiedä. Joskus tosin tulee mieleen, että vika onkin ymmärryksessä, kun ei saa selvää sanaristikoitten vihjeistä tai lääkepurkkien käyttöohjeista. Eikä ne lääkeohjeet ole ainoita, joista ei saa tolkkua. Erilaisten vempaimien tummalle pohjalle painetut pienenpienet käyttöohjeet eivät aina selviä suurennuslasillakaan. Ehkä on pakko pienessä pakkauksessa tinkiä kirjainten koossa, kun sama teksti pitää olla kymmenellä kielellä.

Tuttava neuvoi, että pitää tutkituttaa lääkärillä, että jos on harmaakaihi kovasti silmiin levittäytynyt. Voi voi! Pelottaa joutua leikkaukseen. Jos se vaikka epäonnistuisi ja sitten olisi täysin sokea. Voi olla tässä iässä, että kuulokin on sumentunut. Uutisista ja ajankohtaisohjelmista saa selvän, mutta viihdeohjelmissa esiintyjät ilottelevat keskenään niin, ettei kotikatsoja aina pysy kärryillä. Piti lopettaa Sorjonenkin, kun ei kuule mitään. Pelkäsi olevansa ymmärrysrajoitteinen, joten ilostui, kun yleisönosastoissa on moni valittanut samaa. Jos sarja on myyty ulkomaille, niin hyvä. Siellähän on sitten tekstitys tai puhutaan repliikit maan kielellä. Kiva katsella täälläkin ulkomaisia sarjoja, kun saa lukea tekstin.

Rajoittuneeksi ja sumeaksi on käynyt muistikin. Aiemmin muisti puolet kuntalaisten nimistä, nykyään tuskin kymmenesosaa, siis luopioislaisia. Noloja tilanteita tulee usein kaupassa tai terveysasemalla, kun joku rupeaa juttelemaan. Että mikäs kumma hän on ja mistä päin pitäjää. Joskus sitten välähtää, kun puhutaan Rautahovin tapahtumista tai Honkalan juhlista. Kun vanhana on etääntynyt kaikista yhteisistä riennoista ja käpertyy itseensä, niin mielessä pysyvät vain omat huolet ja murheet.

Hämärää voi olla viikonpäivienkin kanssa. Joskus menee hakemaan postia, eikä Sydän-Hämeen Lehteä olekaan odotetusti laatikossa. Tulee kysyneeksi naapurilta, josko heille tuli lehti, kun meille ei. Naapuri ihmeissään toteaa, että huomennahan se vasta, kun nyt on tiistai. Sekin joskus rassaa, kun ei tunne ihmisten autoja, että osaisi tervehtiä. Näitä nykyisiä merkkejä ei oikein saa päähänsä. Ennen olivat paljon selvemmät erot ja värivalikoimakin mieleen jäävempi.

Yhtään sumeaa ei ole se, kuka on Suomen pääministeri. Niin on hyvin Sipilämme ollut esillä viime aikoina uutisissa. Myös presidentin ja rouvansa muistaa taas pitkään, kun itsenäisyysjuhlissa heidän kuvansa painuvat syvälle sydämeemme. Tuntui pahalta, kun ei tiennyt, kuka on läänimme maaherra. Sitten jostakin selvisi, että ei mitään maaherroja enää ole olemassakaan.

Mymmeli