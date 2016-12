EU-hankkeet vaativat osaamista

– Olen edelleen kesätyöpaikassani, diplomi-insinööri Marjo Koivulahti naurahtaa.

Luopioisista kotoisin oleva Koivulahti aloitti työuransa Ramboll Finland Oy:n Ympäristögeotekniikan yksikössä jo opiskeluaikanaan. Opintojen etenemisen myötä työmäärä lisääntyi ja pian hän sai vakituisen työpaikan, jossa on viihtynyt hyvin.

– Meillä on hyvä ja innostunut työilmapiiri ja pystymme vaikuttamaan asioihin työllämme, hän kertoo.

Koivulahdesta tuli yksikön johtaja, kun sen perustaja Pentti Lahtinen halusi keventää työmääräänsä ja keskittyä enemmän asiantuntijatehtäviin.

– Halusin johtoon henkilön, joka tuntee talon ja toimintatapamme, Lahtinen kertoo.

Järjestely on toiminut hyvin ja saanut kiitosta myös yhtiön sisällä.

Innovaatioita ja asiantuntijatehtäviä

Marjo Koivulahti opiskeli Tampereen teknillisessä korkeakoulussa pääaineenaan rakennustekniikan materiaalit.

– Kiinnostuin aiheesta, sillä siinä yhdistyvät rakentaminen, erilaiset materiaalit ja kemia, Koivulahti kertoo.

Hänen diplomityönsä käsitteli paperiteollisuuden siistausjätteen kehittämistä uusiomaa-ainekseksi. Pian kuitusavea alettiinkin käyttää kaatopaikkojen sulkemisrakenteissa.

Toisena käytännön sovelluksena diplomityöstä seurasi kuitusaven ja tuhkan seosrakenne, jota on käytetty muun muassa Luopioisten urheilukentällä.

Koivulahden mukaan mielenkiintoisimpia töitä hänen urallaan ovat olleet erilaisten jätemateriaalien tuotteistukseen liittyvät tehtävät.

Yksi hänen merkittävimmistä tuotteistukseen liittyvistä tehtävistään on ollut vaahtolasimurskeen valmistuksen aloitus ja markkinoille tulo Suomessa. Sitä ennen vaahtolasia on valmistettu ja käytetty ulkomailla jo vuosia, mutta tämän vuosikymmenen alussa Forssassa toimiva Uusioaines Oy päätti aloittaa vaahtolasituotannon Suomessa.

– Saimme toimia heidän asiantuntijanaan monissa teknisissä, kaupallisissa ja ympäristötehtävissä, Koivulahti kertoo.

Erittäin hyvin routaa eristävä ja kevyt vaahtolasimurske valmistetaan keräyslasista.

– Lähin sovelluskohde löytyy yksikön omalta pihalta. Vaahtolasia on käytetty pysäköintialueen routaa eristävänä kerroksena, hän kertoo.

Nyt vaahtolasimurske on jo paremmin tunnettu ja sille on paljon käyttökohteita teiden, kenttien ja pihojen rakenteissa, joissa sen parhaista ominaisuuksista on paljon hyötyä ja kustannussäästöä.

Yksi isoimmista hankkeista, joissa Koivulahti on ollut mukana, on Vuosaaren satama-alue. Siellä merestä ruopattua massaa on lujitettu massastabiloinnilla, jolloin sen päälle on pystytty rakentamaan. Satamakentän kantavissa rakenteissa puolestaan on käytetty voimalaitoksista peräisin olevaa lentotuhkaa.

Geotekniikan yksikkö tekee Luopioisissa kansainvälisesti arvostettua tutkimusta, jonka tuloksille on kysyntää eri puolilla maailmaa. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään erilaisissa maarakennushankkeissa.

– Yksi kaukaisimmista kohteistamme on Vietnamissa. Siellä henkilömme olivat asiantuntijoina neuvomassa maan ensimmäisessä massastabilointikohteessa, joka tehtiin tiealueen pohjaksi, Koivulahti mainitsee.

Pitkäkestoiset hankkeet tuovat vakautta

Ramboll Finland Oy:n Ympäristögeotekniikan yksikössä on töissä 12 henkilöä.

– Meillä on täällä hyvät tilat sekä työhönsä sitoutunut asiantuntijajoukko. Pääosa henkilöstöstämme asuu Luopioisissa tai Pälkäneellä, Pentti Lahtinen kertoo.

Suuri osa yksikössä tehtävästä tutkimuksesta ja asiantuntijatyöstä on omien tai Rambollin muiden yksiköiden asiakkaiden tilaamaa. Jonkin verran kysyntää tulee myös muilta konsulttiyrityksiltä, sillä vastaavaa osaamista ei muualla ole.

– Meidän vahvuutemme on vankassa kokemuksessa ja asiantuntemuksessa. Pystymme niiden pohjalta rajaamaan tutkimuksia etukäteen ja säästämään kustannuksissa, Lahtinen kertoo.

Geotekniikan yksikön työtilanne on hyvä, sillä käynnissä on useita pitkäkestoisia hankkeita.

– Nämä hankkeet tuovat vakautta ja pitkäjänteisyyttä työhömme jatkuvasti kehittyvällä alalla, Koivulahti sanoo.

Vastapainoa työlle

Perheensä kanssa nykyisin Kangasalla asuva Marjo Koivulahti viettää myös paljon vapaa-aikaansa Luopioisissa.

– Mökkeilen Puutikkalassa ja vanhempani asuvat täällä, hän kertoo.

Koivulahti pitää lukemisesta ja liikunnasta, jota hän harrastaa monipuolisesti. Suosikkilajeja ovat lenkkeily, jumppa ja vesijuoksu. Mökkirannastaan hän käy silloin tällöin myös melomassa.

Puolen tunnin työmatka Kangasalta Luopioisiin ei ole mikään ongelma.

– Saman verran kuluisi aikaa, jos kävisin töissä Tampereella.

Koivulahden tavoitteena on säilyttää Ramboll Finland Oy:n Ympäristögeotekniikan yksikön asema alan keskeisissä hankkeissa ja projekteissa.

– Haluan varmistaa, että osaamisellemme on kysyntää ja että se kehittyy edelleen.

Uusiomateriaalit käyttöön maarakentamisessa

Uuma2 eli uusiomateriaalit rakentamisessa -ohjelma on valtakunnallinen laaja verkostohanke, jossa on mukana useita eri ministeriöitä, yrityksiä sekä Kuntaliitto. Hankkeessa jaetaan tietoa, sitoutetaan toimijoita, kehitetään lainsäädäntöä sekä luodaan koulutusohjelmia.

Uuma2-ohjelma perustuu Suomen kiertotalousstrategiaan ja sen tavoitteena on lisätä teollisuuden sivuvirtojen, vähäarvoisten maalajien ja lievästi pilaantuneiden maiden käyttöä maarakentamisessa maaperästä louhittavan kiviaineksen sijaan.

Ohjelman koordinaattorina toimii Ramboll Finland Oy:n Ympäristögeotekniikan yksikön kehitysjohtaja Pentti Lahtinen ja projektipäällikkönä saman yksikön päällikkö Marjo Koivulahti.

– Ohjelma käynnistyi vuonna 2013 ja alkuun oli iso työ saada eri osa-alueet käynnistymään, Lahtinen kertoo.

Uuma2-ohjelma päättyy vuonna 2017, mutta jatkunee vielä kolmannessa vaiheessa tämän jälkeenkin. Ensimmäinen vaihe ohjelmasta toteutettiin vuosina 2010–2013, silloin hanketta koordinoi oululainen Thule-instituutti.

– Tarvitsimme toisen vaiheen, sillä kaikki aikaisemmat yritykset asian kehittämiseksi ovat jääneet tutkimuksellisiksi. Jotta saamme kiertotalouden toimimaan maarakentamisessa, tarvitsemme kaikkien tahojen yhteistyötä ja sitä tukevan lainsäädännön, Lahtinen sanoo.