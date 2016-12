Kakkosessa sattuu ja tapahtuu

– En ihan tarkkaan tiedä itsekään, taksinkuljettaja Osmo Lindström nauraa kysymykselle päätymisestä Kisa-Eaglesin päävalmentajaksi.

Hajulla hän kuitenkin on. Kun oli käynyt selväksi, että kakkosdivisioonan Eagles tarvitsisi Arto Leinolle seuraajan, oli Lindströmin nimi noussut esiin hänen ja Eaglesin Akseli Aallon yhteisen tutun välisissä keskusteluissa. Viikkoa myöhemmin Aalto ja Lindström olivat jo istahtaneet saman pöydän ääreen pohtimaan yhteistyömahdollisuuksia, ja seuraavalla viikolla Lindströmin nimi oli valmentajasopimuksessa.

– Nämä ovat loppujen lopuksi pienet piirit, koska valmentaminen vaatii aikaa ja paloa siihen. Ei se ole pelkästään sitä, että ajaa aina välillä käymään hallilla, Lindström huomauttaa.

Pirkkalassa asuvana Eagles ei ollut hänelle ennalta mitenkään tuttu juttu; viime kauden kotkajoukkueesta hän kuitenkin äkkäsi joitakin pirkkalalaistaustaisia pelaajia, mikä osaltaan madalsi kynnystä hypätä kangasalalaisjoukkueen penkin taakse.

– Suurin opetteluhan on aina nimissä ja numeroissa. Nyt ne pikkuhiljaa osaa jo yhdistää oikeisiin kasvoihin, pitkän valmennuskokemuksen hankkinut Lindström hymähtää.

Pirkkalan Pingviinejä Suomi-sarjassa ja kakkosdivisioonassa komentanut Lindström aloitti valmentamisen junioreiden kanssa vuosituhannen vaihteessa. A- ja B-junioreiden lisäksi hän on luotsannut myös Ilveksen naisten SM-sarjajoukkuetta. Hän pelasi itse Ilveksen junioreissa pikkupojasta A-nuoriin asti ja vielä aikuisiällä Pirkkalan Pingviineissä. Lopulta hän päätyi jättämään pelaamisen, koska valmentaminen pelaamisen ohessa alkoi viedä yhä enemmän aikaa.

Työ taksinkuljettajana vie luonnollisesti vuorokauden tunneista oman aikansa. Kiekko on silti vienyt miestä jo vuodesta 1972 lähtien.

Tavoitteena on voitto

Eaglesissa positiivinen yllätys on seurannut toistaan.

– Jo keskusteluissa kävi selväksi, että täällä on hoidettu asiat hyvin. Minulla on ollut apuna Virran Teppo, joka oli mukana viime kaudellakin, ja hänen kanssaan on synkannut tosi hienosti – niin myös joukkueenjohdon ja huoltajien kanssa, valmentaja Lindström kehaisee.

Kaukalossa joukkueen peli ei vielä ole synkannut kaikilta osin samalla tavalla kuin sen ulkopuolella. Viime viikonloppuna Mäntässä nähtiin jo lupaavia merkkejä omaan tekemiseen uskomisesta, kun Eagles nousi KPK:ta vastaan 3–0-tappiotilanteesta 4–5-voittoon.



Sitä ennen Eagles oli käynyt häviämässä Kaukajärvellä HiHo:a vastaan 6–5, kun etukäteen korostetusta kurinalaisesta viisikkopelaamisesta alettiin lipsua.

– Se peli olisi pitänyt voittaa, mutta päästimme kaverin mukaan peliin. Vieraspeliin pitäisi aina lähteä pelaamaan riskitöntä peliä, vaikka jokaista peliä lähdetäänkin voittamaan, Lindström aprikoi.

Selkeästi herrasmiehenä hän ei sanallakaan nosta esiin tuon pelin loppuhetkien tapahtumia, joissa osittain tuomariston eriskummalliset ratkaisut saattoivat kangasalalaiset kahden miehen alivoimalle.

Kotiavauksessa kauden alussa Eagles otti 5–1-voiton HC Giantsista vauhdikkaassa ottelussa, jonka kangasalalaiset ratkaisivat kärsivällisesti edukseen omilla vahvuuksillaan.

– Kyllähän se ensimmäinen kotipeli jännitti. Vastustajasta ei ollut oikein minkäänlaista ennakkotietoa, mutta toisaalta tilanne oli heille aivan sama.

Voimasuhteiden arviointi kauden alkuvaiheessa on muutenkin hankalaa, mutta omat tavoitteet ovat kotkapaidoilla kirkkaat. Viime kevään hopeatila halutaan kirkastaa kakkosdivisioonan voitoksi.

– Meillä on aika taitava ryhmä, joka haluaa pelata voittavaa kiekkoa. Joukkueessa on loistavia yksilöitä, jotka osaavat pelata hyvin yhteen tutkapareina tai kolmikkoina. Periaatteena on antaa pelaajille tiettyjä vapauksia, mutta mitä tahansa ei saa tehdä. Ylivoimapeliä yritämme harjoitella paljon.

Eagles ei ole lähtenyt uusimaan pelityyliään tälle kaudelle. Syynä tälle on paitsi sapluunan tuoma menestys viime kaudella myös se, että isot muutokset edellyttäisivät runsaasti viisikkoharjoittelua – ja tähän rahkeet harjoittelussa eivät riitä opiskelu- ja työpoissaolojen vuoksi.

Kokoonpanossa on kaikkiaan pelaajia viiteenkin kentälliseen, mutta esimerkiksi HiHo-pelissä kaukaloon asti saatiin vain kolme kentällistä. Lisää leveyttä joukkue saa, kun muutama sivussa ollut pelaaja pääsee pelikuntoon lokakuussa.

Eaglesin kausi jatkuu viikonloppuna tuplakierroksella. Lauantaina on vuorossa matka Ylöjärvelle perinteisen kiistakumppaninsa Uplakersin vieraaksi.

Sunnuntaina Eagles palaa kotijäälleen Kangasalle tavoitteenaan jättää Ruoveden RuoSkA sarjapisteittä.