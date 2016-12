Taksilupien määrä pysyy ennallaan

Nuori taksimies Juha Ahola oli toisinaan hivenen kärsimätön. Jos ja kun asiakkaita joutui odottamaan, Ahola saattoi turhautua: mitä ihmettä tässä nyt tekisi? Ajan mittaan odottamiseen taksitolpalla kuitenkin tottui.

– Odottaminen oli alkuvuosina hankalaa, mutta sittemmin sitä on ymmärtänyt, että kaikki päivät eivät ole samanlaisia. Joskus ajetaan koko vuoro läpeensä, toisina päivinä on hiljaisempaa. Näin se vaan on, pälkäneläinen Ahola pohtii.

Mitä ajankulua taksikuskit odottaessaan sitten keksivät?

– Mitä milloinkin, itse luen esimerkiksi paljon lehtiä. Myös muiden taksikuskien kanssa tuli juteltua paljonkin. Nuoremmat kaverit näyttävät taas nykyään viettävän melko paljon aikaa puhelimiensa kanssa, Ahola kertoo.

Vielä 1980–luvun alkupuolella taksikuski odotteli Pälkäneellä linja-autoaseman kupeessa sijainneella taksikopilla. Kun asiakas tarvitsi taksia, hän soitti taksin numeroon, ja puhelin pirisi taksikopissa. Jos kaikki taksit olivat ajossa, asiakkaan oli odotettava ja soitettava uudestaan, kunnes joku takseista saapui paikalle keikalta vapauduttuaan.

Vuonna 1985 Pälkäneellä siirryttiin ula-takseihin, joissa taksitilausjärjestelmä toimi hieman radion tapaan. 1990–luvulla kännykät toivat suuren muutoksen taksinkuljettajienkin elämään. Pälkäneen taksit liittyivät vuonna 1999 Kanta-Hämeen Aluetaksiin. Nykyään asiakas tilaa taksikyytinsä välitystoimiston kautta, ja takseissa on sähköiset maksupalvelut erilaisia maksutapoja varten.

– Tilatut ajot näkee suoraan ajoneuvopäätteestä, ja viestintä on muutenkin digitalisoitunut. Tilaukset tallentuvat automaattisesti pilvipalveluihin. On tultu aika kauas siitä ajasta, kun puhelin saattoi piristä yksinään taksikopilla. Elämme muutoksen aikaa, huhtikuun alussa eläköityvä Juha Ahola tuumaa.

Kylä ja kyläläiset tutuiksi

Aitoosta kotoisin oleva ja siellä myös nykyisin asuva Ahola on ajanut taksia Pälkäneellä koko autoilu-uransa ajan. Hän on viihtynyt työssään hyvin. Kylillä vastaan tulee jatkuvasti tuttuja kasvoja.

– Maaseudulla taksi henkilöityy ja asiakkaat tulevat tutuiksi. Monen monta hyvää kaveria olen minäkin saanut siten, että alkujaan olemme tavanneet kuljettajan ja asiakkaan roolissa.

Iso osa maaseututaksin ajoista on sosiaalipuolen ajoja, sairaskyydityksiä ja koulukyytejä. Asiakkaat ovat Aholan mielestä työn ehdottomasti paras puoli. Heistä on pidettävä hyvä huoli.

– Asiakkaan kiitoksella jaksaa pitkälle. Heidän takiaanhan tätä työtä tehdään, mies mainitsee.

Metallialan töitä alun perin tehnyt Ahola päätyi kuljetusalalle vähän sattumaltakin. Hän lähti tuuraamaan sairastunutta appiukkoaan reilut kolmekymmentä vuotta sitten, ja sille tielle hän lopulta myös jäi.

– Olen suunnitellut auttelevani kollegoita tarvittaessa myös eläkkeeltä käsin, mutta pitkiä, vuorokauden mittaisia päivystysvuoroja en enää tee. Niitä ei enää jaksa samalla tavalla kuin nuorempana, Ahola sanoo.

Taksinkuljettajan normaali työaika on kello 7–16, ja päivystysvuorossa ollaan tavallisen vuoron päälle seuraavaan aamuun kello seitsemään asti.

Alalla tapahtuu jatkuvasti

Pälkäneellä on tällä hetkellä 14 taksia, joista kahdeksan toimii Onkkaalan alueella. Aholan aloittaessa uraansa taksilupia oli kunnassa seitsemän kappaletta.

Ahola oli vuoden 2007 loppupuolelle asti tiiviisti mukana ammattiyhdistystoiminnassa, ensin Pälkäneen Piirin Taksit ry:ssä ja myöhemmin Hämeen Taksiyrittäjät ry:ssä puheenjohtajana. Hän toimi myös valtakunnallisen Taksiliiton hallituksessa. Järjestötyö tarjosi hyvän näköalapaikan siihen, mitä alalla tapahtuu koko maan mittakaavassa.

– Seuraan toki edelleen kiinnostuneena, mitä alalla tapahtuu, vaikka en viime vuosina enää ole ollut yhdistystoiminnassa mukana, Ahola tarkentaa.

Mies on melkoisen huolissaan Uber-taksien yleistymisestä pääkaupunkiseudulla. Uber on yhdysvaltalainen samannimistä puhelinsovellusta kehittävä yritys. Sovellus tekee mahdolliseksi taksin tai muun kyydin tilaamisen matkapuhelimella. Sovellus näyttää käyttäjää lähellä olevat vapaat taksit, joista hän voi valita mieluisensa. Matkan maksaminen tapahtuu sovelluksen välityksellä. Taksiliitto on kehitellyt hieman vastaavan Valopilkku-mobiilijärjestelmän, jonka kautta taksin tilaaminen on asiakkaalle ilmaista.

Suomen Taksiliiton tulkinnan mukaan Uber-kyydit ovat laitonta liikennettä, ja Uber-kyytien ajaminen vaatisi liikenneluvan.

– Ei voi olla hyvä, jos kouluttamaton henkilökunta alalla lisääntyy, Ahola toteaa ytimekkäästi.

Huolta herättävät myös taksilupien ja hintojen vapautumiseen tähtäävät puheenvuorot. Aholan mielestä nykyisen taksikiintiöihin perustuvan lupajärjestelmän purkaminen johtaisi siihen, että maaseudulla olisi vaikeaa saada taksia.

– Taksit keskittyisivät suuriin kasvukeskuksiin, ja omat ongelmansa syntyisivät myös päivystysvelvoitteiden poistamisesta, Ahola näkee.

Sen sijaan yhä lisääntyvää kyytien yhdistelyä Ahola pitää järkevänä. Kansaneläkelaitos yhdistelee kyytejä jo nyt, ja yhteiset Kela- ja sote-kyyditkin ovat pikapuoliin arkipäivää. Yhdistely tarkoittaa sitä, että kun taksi starttaa vaikkapa Luopioisista Tampereen yliopistolliseen sairaalaan, se ottaa Onkkaalasta mukaan lisämatkustajan ja vielä yhden vaikkapa Kangasalta.

– Autot ovat tällöin todellisessa hyötykäytössä, Ahola sanoo.

Aikaa harrastuksille

Juha Ahola on kymmenien työvuosiensa aikana pyörittänyt rattia eniten Pirkanmaan suunnalla, mutta joukkoon on mahtunut reissuja pidemmällekin. Ennen melkeinpä arkipäivää olivat synnyttävien äitien kyyditykset Valkeakosken aluesairaalaan tai Tampereelle, mutta nykyisin synnyttäviä äitejä näkee takseissa huomattavasti vähemmän. Tays on kuitenkin muuten tavallinen kyytikohde.

– Taitaa olla vähän niin, että tässä työssä näkee koko ihmisen elämänkaaren, ainakin pitkän uran aikana.

Aprillipäivänä alkavia eläkepäiviään varten Aholalla on jo suunnitelmat tehtyinä. Mieluisille harrastuksille, kalastukselle ja metsästykselle, on jatkossa entistä paremmin aikaa.

– Kaikki kolme lastamme ovat jo aikuisia, mutta vipinää taloon tuo vastikään hankittu koiranpentu. Pennun touhuja katsellessa on nyt 11-vuotias koirammekin ollut ihan ihmeissään, Ahola naurahtaa.