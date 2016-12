Vuosi tarjosi ikimuistoisia hetkiä

Vuosi 2016 on pian pulkassa. Vuoden päättyminen saa paitsi odottamaan alkavaa vuotta, myös katsomaan taaksepäin ja miettimään, mitkä asiat vanhasta vuodesta jäivät parhaiten mieleen. Jos muistia vähän kaivelee, esiin nousee suurten asioiden rinnalle usein myös pieniä, mutta kuitenkin merkityksellisiä asioita. Sydän-Hämeen Lehti kysyi Pälkäneellä ja Kangasalla vaikuttavilta henkilöiltä heidän näkemyksiään vuoden parhaista hetkistä.

Janita Koivisto, Pälkäneen kunnanjohtaja:

Seuraavassa on viisi tärkeää, mieleen jäänyttä asiaa pian päättyvältä vuodelta. Asioita on varmasti paljon muitakin. Listaamani asiat eivät ole missään tärkeysjärjestyksessä.

Uuden valmistelukulttuurin toteutuminen. Kunnassa on valmisteltu kunnan tärkeitä hankkeita uudella tavalla, missä poliittinen koneisto ja viranhaltijat sekä sidosryhmät kokoontuvat tiiviisti niin, että työlle asetettu nopea aikataulu voidaan toteuttaa. Tästä uudesta valmistelusta parhaita esimerkkejä ovat rakennusjärjestys ja elinvoimastrategia. Roholan alueen kaavan valmistuminen: tämä on prosessina vienyt lähes kuusi vuotta ja nyt joulukuussa valtuusto hyväksyi kaavan ja maankäyttösopimukset. Roholan alue on paikkana kaunista ja herättää varmasti kiinnostusta henkilöissä, jotka miettivät asumisvaihtoehtoja. Voimme lähteä pian markkinoimaan aluetta. Kostiakeskuksen toiminta on löytänyt paikkansa ja toiminta on alkanut vakiintua. Tämä on saanut paljon kiitosta. Valokuitu on lähtenyt konkretisoitumaan. Tämä on kunnan tärkeä elinvoimatekijä niin yrittäjien kuin asukkaidenkin näkökulmasta.

5.Pakolaisten vastaanotto: vapaaehtoisten ja paikallisten SPR-osastojen nopea toiminta pakolaisten vastaanottamiseksi ja heidän kotouttamisekseen. Yhteistyö ja talkoohenki, joka asian ympärille syntyi, oli äärimmäisen hienoa. Myös valmentava opetus saatiin nopeasti järjestymään.

Oskari Auvinen, Kangasalan kunnanjohtaja:

Seuraavassa listaamiani kohokohtia vuoden varrelta, vaikka toki paljon muutakin mukavaa ja mainitsemisen arvoista on vuoden mittaan tapahtunut.

Vahva kasvu jatkuu edelleen: Kangasalan väkiluku ylitti 31 000, ja kasvumme oli Tampereen jälkeen suurinta, yli 500 uutta asukasta vuoden aikana. Kangasalan vetovoima on siis edelleen hyvä, lämpimästi tervetuloa kesäpäivän pitäjään kaikki uudet asukkaat! Kangasalan positiivinen yleinen kehitysvire: se näkyi muun muassa monien hankkeiden etenemisenä kuten keskustan uuden torin suunnitelmina, hotellihankkeen etenemisenä ja uimahallin laajentamissuunnitelmien laatimisena. Samalla monista hienoista paikallisista tapahtumista haluan mainita vuodet toiseen hyvän menestyksen saavuttaneet Yrittäjien kevätmarkkinat, joka on huikea voimainponnistus Kangasalan yrittäjiltä, he ansaitsevat suuret kiitokset.

3.Uuden 600 oppilaan toisen asteen oppilaitoksen rakentamispäätöksen varmistuminen Pikkolan kampusalueelle on iso asia Kangasalan nykyisille ja tuleville nuorille. Pikkolaan tulee hyvät nykyaikaiset oppimisympäristöt, vetovoimaiset opintolinjat ja yhteistyömahdollisuudet Kangasalan lukion kanssa. Tämä on myös hyvä osoitus seudullisen yhteistyön toimivuudesta Tredun kanssa, nöyrät kiitokset siis siihenkin suuntaan.

Kunnan maankäytön suunnittelun uudet tuulet, ennen kaikkea strategisen yleiskaavan valmistelussa on ollut hyvä prosessi läpi vuoden. Saimme siihen kiteytettyä hyvin kunnan tulevia kehittämisen suuntaviivoja ja huomioitua yhtä aikaa sekä kaupunkiseudun kehittämislinjauksia että aiempaa vahvemmin myös monipuolista maaseutuamme. Esitystapakin kaavassa on raikas ja uudenlainen, kannattaa käydä kurkkaamassa kaavoituksen kotisivuilta. Kangasalan kunnan talous saatiin hyvällä yhteistyöllä oikaistua niin luottamushenkilöiden kuin työntekijöidemmekin kanssa. Olen kiitollinen työntekijöidemme ahkerasta työstä ja valtuutettujemme vastuullisesta, pitkälle tulevaisuuteen katsovasta toimintatavasta valtuustossa monien vaikeidenkin ratkaisujen äärellä vuoden kuluessa. Vuosi 2016 on ollut kaikin tavoin hyvä, lähden luottavaisin mielin vuoteen 2017 ja rakentamaan uutta tulevaisuuden kuntaa kanssanne.

Seppo Rinne, Sahalahti-Seura:

Tällä ikää lähimuisti voi tehdä tepposet eli monet tärkeät tapahtumat ja asiat ovat voineet unohtua. Mennyttä vuotta on kuitenkin mukava muistella ja huomaan, että valinta on taas vaikeaa: pitäisikö listalle ottaa VPK:n mustamakkarakoju vai kirkonkylän uusi jätepiste? Seuraavassa kuitenkin täysin subjektiivinen lista vuoden kohokohdista Sahalahdella.

#MunLiike-palkinto. Toukokuussa Sariolan yhtenäiskoulu sai valtakunnallisen #MunLiike-palkinnon oppilaiden liikuntaharrastusten edistämisestä. Olin iloinen entisen työpaikkani saamasta tunnustuksesta. Hienoa, että Sariolassa panostetaan oppilaiden osallisuuteen, ja yhtenäiskoulun idea on saatu toimimaan – isommat ja pienemmät oppilaat käyvät koulua yhdessä. Sahalahden Suvipäivät. Sahalahden Suvipäiviä vietettiin juhannuksen jälkeisellä viikolla. Suvipäivien idea tuntuu kantavan vuodesta toiseen. Viime kesän avajaisissa koettiin yleisöennätys: yli sata vierasta kokoontui laulamaan sota-ajan lauluja, syömään kenttäkeittiöstä tarjoiltua soppaa ja tutustumaan Sota-ajan kuva -näyttelyn avajaisiin. Kuninkuus Sahalahdelle. Itse en ymmärrä hevosurheilusta hölkkäsen pöläystä, mutta mieleen jäi, että heinäkuussa ravikuninkaaksi kruunattiin Jalmari Svartin omistama ori Vitter. Kuningas on asustellut sahalahtelaisella Sipilän tilalla. Kotiseutukirjat. Kesän lopulla Sahalahdella julkaistiin kaksi kotiseutukirjaa: Tolellista ja uskomusta sekä Wanha Herra muistelee. Erikoista on, että kirjat sisältävät isän ja pojan, Lauri Arra vanhemman ja nuoremman, muisteluksia. Kirjojen toimittajat Kari Elkelä ja Olavi Hovi tekivät ison ja arvokkaan työn. Kirjat saivat suuren suosion: ensimmäisen painos on loppu ja jälkimmäisenkin viimeiset kappaleet menossa. Kontula 90 v. Syyskuun alussa juhlimme Sahalahden Kontulan ja samalla suuresti arvostamani sahalahtelaisen Lauri Arran ysikymppisiä. Kontulan juhlatalo oli täpötäynnä yleisöä: Laulu- ja soittoyhtiö Rempallaan tarjoili yleisön kuultavaksi huikean hienon Kauko Käyhkö -konsertin.

Markku Viitala, Kuhmalahden kappeliseurakunnan kappalainen:

Alla oma listani Kuhmalahdelta.

Tapparan mestaruusjuhlat Vehkajärven Touhulassa 13.7. Vehkajärveltä kotoisin oleva Tapparan hieroja ja huoltaja Veli-Matti Pohjonen järjesti heinäkuussa ikimuistoisen päivän kotikulmillaan. Juhlavieraana oli muun muassa Kanada-malja sekä Tapparan mestaruusjoukkueen pelaajia. Pääsiäisyön messu Kuhmalahden kirkossa. Jos pääsiäisyönä Kuhmalahden kirkkoon kokoontuu yli 200 hengen seurakunta, ei kyläpappi voi olla kuin tyytyväinen. Kuhmalahden kirkonkylän kauppa. Joulukuun puolivälissä 1– vuotissynttäreitään juhlinut kauppa on tuonut elämää ja iloa kirkonkylän arkeen. Traktoreiden vetokilpailu Kuhmalahden kirkonkylällä 13.8. Vaikka en suuri moottoriurheilun ihailija olekaan, ansaitsee tämä uusi tapahtuma paikan listalla. Maaseutuhenkinen, hyvin järjestetty tapahtuma keräsi yleisöä paikalle sankoin joukoin. Mahtava marja- ja omenasato. Mustikat, herukat, puolukat ja omenat toivat iloa ja monia puheenaiheita loppukesän ja syksyn kohtaamisiin. Pakastimesta nyt löytyvät vitamiinipommit auttavat pimeän vuodenajan yli.

Seppo Kääriäinen, Luopioisten kyläaktiivi:

Selasimme tapaninpäivän ratoksi Sydän-Hämeen Lehden leikemappiamme kuluneelta vuodelta, ja seuraavat asiat sitten jollakin tavalla erottuivat muiden joukosta.

1. Valkeakoski-opisto tuottaa kursseja, joita kylällä toivotaan. Rautajärven opetuskokeilu on merkittävä päänavaus.

2. Yrittäjyys ja rohkea yrittäminen. Yrittäjyyden ja yritysten merkitystä pienille kunnille ei voi alleviivata liikaa..

3. Paikalliset hankkeet, esimerkiksi Kukkia maailmalle -hanke ja Tavastia Lakeland. Kuntamme tulevaisuus tarvitsee ennakkoluulottomia avauksia. Lokakuussa myös uutisoitiin, että Luopioisten mummonmökeissä on asuttu jo 10 vuotta. Tämä oli ajankohtainen muistutus siitä, että valtakunnallisestikin huomiota saanut mummonmökkiprojekti toteutui 10 vuotta sitten ollen edelläkävijä, sillä pienten talojen rakentaminen on vasta nyt tullut muotiin muun muassa Valkeakosken asentomessujen yhteydessä.

4. Kukkian suojelu. Kukkia-järven suojelu on tänä vuonna puhuttanut paljon. Tosiasia on, että veden laatu on kaikkien vastuulla. Elokuussa puolestaan uutisoitiin, että Luopioisten kasviston kartoitukset on tehty. Ympäristömme kasvimaailmasta on syntynyt harvinaisen kattava sivusto.

5. Luopioisten uusi, hieno liikuntapuisto. Liikuntapuisto on kunnan ja kolmannen sektorin toimijan loistava yhteistyön osoitus.