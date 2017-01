Asunto kuuluu kaikille

Eikö autojen pysäköintipaikoille merkityt invapaikat ole tarkoitettu invaliditunnuksen saaneiden itsensä käytettäväksi? Olen viime aikoina huomannut aika usein, että invapaikalle ajaa auto, jolla saattaa ollakin invamerkintä, mutta ulos nouseekin reipas nuori ihminen ja lähtee ostoksille, itse invalidin jäädessä kaikessa rauhassa odottamaan. Eikö tämä ole invatarran väärinkäyttöä? Inva-oikeudenhan saa, jos itse käyttää sitä!

Se nyt ainakin on väärin, jos invapaikalle ajaa ihan terve ihminen lainatulla autolla, jossa on invamerkintä. Mistä näitä näin röyhkeitä riittää, että on päästävä ihan oven viereen, vaikka vapaa pysäköintiruutu olisi kymmenen metrin päässä?

Tilannetta seuraava