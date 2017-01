Ruutanan Siwasta K-market, Pälkäne yhä auki

Siwojen ja Valintatalojen muuttaminen K-marketeiksi jatkuu alkuvuodesta, ja muun muassa Ruutanan Siwa muuttuu K-marketiksi. Muutoksessa kaupan tuotevalikoima ja ilme vaihtuvat.

Vuodenvaihteeseen mennessä K-marketeina oli avattu noin 220 entistä Siwaa ja Valintataloa. K-kauppiaiden hallintaan oli siirtynyt 18 kauppaa. Tänä vuonna arviolta 200 kauppaa saa oman K-kauppiaan.

K-marketiksi muutettujen kauppojen siirtäminen K-kauppiaille käynnistyi loppukesällä Kilpailu- ja kuluttajaviraston viraston hyväksyttyä Keskon ja Suomen Lähikaupan yrityskaupan.

Virasto kuitenkin katsoi, että joillakin alueilla yrityskauppa johtaisi kilpailun rajoittumiseen ja asetti Keskolle yrityskaupan ehdoksi velvoitteen myydä 60 Lähikaupan kauppaa. Pälkäneen Siwa on näiden kauppojen listalla.

– Toimimme luonnollisesti Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätöksen mukaisesti ja teemme parhaamme, että KKV:n edellyttämät kaupat saadaan myytyä. Neuvotteluja potentiaalisten ostajaehdokkaiden kanssa on käyty, kertoo viestintäpäällikkö Satu Pusa Keskolta.

Pusan mukaan alkuvuodesta julkistetaan myöhemmin tämän vuoden aikana entrattavien kauppojen muutosaikatauluja.

– Esimerkiksi Aitoon ja Kangasalan keskustan Siwan osalta täytyy vielä odotella tarkempaa aikataulua, Pusa toteaa.

Siwojen ja Valintatalojen muutostöiden lisäksi käynnissä on koko K-market-ketjun uudistus. Uuden ilmeen mukaisia kauppoja on ilmestynyt katukuvaan huhtikuusta alkaen, ja koko ketju – yli 400 K-marketia ja noin 600 Siwaa ja Valintataloa – on tarkoitus olla uudistettuna vuoteen 2018 mennessä.